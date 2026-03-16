ZRO ve TAO Coin Grafik Analizi, 4 Dolar Hedefi

  • CME boşluğu oluştu ve fiyat 71.500 dolardaki boşluğu kapatarak yoluna devam edebilir.
  • Sherpa: TAO Coin için güçlü bir yükseliş oldu ancak şahsen bu seviyelerde temkinli davranırdım. Düşüşlerde alım yapmayı düşüneceğim.
  • CryptoBullet ZRO Coin kırılmanın gerçekleştiğini ve yakında 4-4,5 dolar seviyesine ulaşılacağını düşünüyor.
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 70 bin dolar üzerinde kapanışlarına devam ediyor ve altcoinlerde yüzde 10’a varan kazançlar görüyoruz. Özellikle Ether’in 2.200 doları aşmış olması yükselişin bir süre daha devam edebileceğine duyulan inancı yansıtıyor. Bugün ZRO ve TAO Coin için analistlerin güncel tahminlerini ele alacağız. Ancak öncesinde Bitcoin’in güncel durumuna göz atalım.

Bitcoin (BTC)

İran savaşı aylarca sürdürebileceğini düşünüyor ancak ABD, AB, Çin, Japonya ve daha birçok ülke savaşın uzamasından zarar görecek. ABD siyasi ve ekonomik olarak darbe alacakken neredeyse tüm ülkeler enerji ve gıda enflasyonuyla yüzleşecek. Gübreden helyuma kadar petrol dışında birçok kalem Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için arz sorunu yaşıyor. Alüminyum dahil.

Bitcoin bu kaosu şimdilik umursamıyor olsa da kıtlığın ve enflasyonun borsa üzerindeki etkileri düşüşteki korelasyonu sebebiyle Bitcoin’i eninde sonunda vuracaktır. Eğer “dijital altın hikayesi” çöktükten sonra, inandırıcılığı kalmamışken yeniden parlarsa bu sefer durum farklı olabilir.

DaanCrypto yukarıdaki grafiği paylaşarak bugünkü piyasa açılışıyla oluşan CME boşluğunun çekim alanı olabileceğini, olası düşüşte tepki yükselişinin başlayacağı nokta olacağını yazdı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Jelle halen düşüş bekliyor.

“BTC hâlâ plana uygun hareket ediyor. Beklenenden daha uzun süren bir toparlanma yaşandı, ancak genel tabloda bakıldığında bu durum hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Eğer yanıldığım ortaya çıkarsa, seve seve daha yüksek bir dip seviyesinden alım yaparım, ancak o zamana kadar sabırla daha düşük fiyatları bekliyorum.”

ZRO ve TAO Coin

TAO Coin 2026 zirvesine geri döndü ve istikrarlı bir yükselişle yerel zirveye oturdu. Ancak mevcut seviyeler kar satışlarının direnç bölgesini güçlendirmesi ihtimaline karşı riskli. Sherpa 215-250 aralığında alım satım yaptığını ancak son yükselişi kaçırdığını söylüyor. Mevcut seviyeden alım yapmayı düşünenleriyse uyardı.

“Güçlü bir yükseliş oldu ama şahsen bu seviyelerde temkinli davranırdım. Düşüşlerde alım yapmayı düşüneceğim”

CryptoBullet ZRO Coin için son derece iddialı. API3’ün 2021-2024 fiyat hareketiyle güncel ZRO Coin grafiğini karşılaştıran analist yakında 4-4,5 dolar seviyesine ulaşılacağını düşünüyor. Ona

Analiste göre bu basit bir yükseliş değil gerçek bir kırılma ve daha fazlası da olacak.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
