Geçen Hafta Kripto Sektöründe 205 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Gerçekleşti

Geçtiğimiz hafta küresel kripto girişim ekosistemi, toplamda 205 milyon doları aşan on yeni yatırım anlaşmasına imza attı. Özellikle finansal teknoloji ve yapay zekâ ağırlıklı projeler, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Haftanın öne çıkan yatırım kaynaklarından biri, fintech alanında aktif rol üstlenen QED Investors gibi büyük oyuncuların da katıldığı yatırım turlarında görüldü.

Yatırımın Büyük Bölümü Ödeme ve Neobank Sektörüne

En yüksek yatırım miktarı, ödeme çözümleri ve dijital bankacılığa odaklanan KAST’a gitti. Seri A finansman turunda KAST, QED Investors ve Left Lane Capital’dan toplam 80 milyon dolar destek aldı. Bu tutar, hafta boyunca açıklanan on büyük yatırımın yüzde 39’unu oluşturdu. QED Investors, finans teknolojileri alanında global çapta aktif bir girişim sermayesi şirketi olarak biliniyor ve özellikle hızla büyüyen fintech projelerine yatırım yapıyor.

Listenin ikinci sırasında ise kripto sektörüne yönelik vergi ve muhasebe hizmetleri geliştiren Cryptio yer aldı. BlackFin Capital Partners ve Sentinel Global’ın da aralarında bulunduğu yatırımcılar, şirketin Seri B turunda 45 milyon dolarlık kaynak sağladı. Kripto ekosisteminde regülasyonlara uyum ve finansal denetim süreçlerine olan ilgi, arka planda istikrarlı biçimde yatırım toplamaya devam ediyor.

Veri Gizliliği ve Mobil Gelişim Projeleri de Dikkat Çekiyor

Üçüncü sıradaki Zodl, gizlilik ve mobil cüzdan projelerine yönelik yatırımıyla öne çıktı. Paradigm, Andreessen Horowitz’in a16z kripto fonu, Coinbase Ventures ve SevenX Ventures, Zodl’un çekirdek yatırım turuna toplam 25 milyon dolar katkıda bulundu. Geliştirilen teknolojilerin özellikle verilerin gizliliği ve kullanımı üzerinde yoğunlaşması, bu yatırımcıların inovasyona olan ilgisini göstermiş oldu. Ayrıca yeni nesil ödeme platformu MetaComp, Alibaba Group ve Spark Venture’dan 13 milyon dolar ön yatırım aldı.

Unitas Labs, tarımsal finansman altyapısı projeleriyle 13,3 milyon dolar finansman topladı. Destekçiler arasında Amber Group ve Bixin Ventures dikkat çekti. Ayrıca, ilk ona giren yatırım turlarında ödeme teknolojileri toplamda dört kez öne çıktı. Bu durum, ödeme altyapısının kripto alanında hâlen yüksek potansiyel sunduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zekâ Projeleri ve Diğer Anlaşmalar

Yapay zekâ temalı girişimlere olan ilgi de yatırımcı hareketlerinde ön plana çıktı. VeryAI, Polychain Capital’ın liderliğinde, doğrulama ve otomasyon yazılımlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolar çekirdek yatırım elde etti. Kled AI ise iki farklı finansman turunda toplam 9 milyon dolarlık fon sağladı.

Ark Labs, ödeme teknolojileri ve kripto katman-2 (Layer 2) altyapısı geliştirme amacıyla Tether, Sats Ventures ve Anchorage Digital’dan 5,2 milyon dolar yatırım topladı. OP NET, akıllı kontrat platformu ve geliştirici araçları için 5 milyon dolarlık fonlama elde etti. Bu geliştirmelerle ilgili olarak Further Ventures’ın da yatırımcılar arasında yer aldığı aktarıldı.

Hafta boyunca küresel çapta açıklanan yatırımların toplamı 205,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Yatırımcı ilgisinin ağırlıklı olarak büyük ölçekli tur ve kurumsal desteklerle ödeme, gizlilik ve yapay zekâ tabanlı altyapılara yöneldiği görüldü. Erken aşama girişimlere de parça parça kaynak aktarımı devam etti.