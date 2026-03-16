Bitcoin’de Kurumsal Bir Dönüşüm: Strateji Şirketi ve Piyasanın Yeni Dengeleri

Yatırım şirketi Bernstein’in yayımladığı yeni rapor, Strateji’nin Bitcoin piyasasındaki rolünü analiz ederek bu kurumu adeta bir “Bitcoin’in merkez bankası” olarak tanımlıyor. Bernstein’in baş analisti Gautam Chhugani’nin liderliğinde hazırlanan raporda, Strateji’nin kurumsal birikim modelinin piyasa üzerindeki etkilerine ve gelecekteki muhtemel sonuçlarına odaklanılıyor.

Kurumsal Yapının Yeniden Tanımlanması

Strateji, MicroStrategy markasıyla tanınan ABD merkezli bu yazılım ve analiz şirketi, son yıllarda Bitcoin’e büyük çapta yatırım yapmasıyla öne çıkıyor. Şirketin portföyünde 761.068 adet Bitcoin bulunuyor ve yaklaşık 57,61 milyar dolarlık mevcut piyasa değerine sahip. Strateji’nin aldığı pozisyon, Bitcoin’in toplam arzının önemli bir bölümünü elinde bulundurmasına olanak tanıdı. Bernstein raporunda, piyasa dalgalandığında veya siyasi belirsizlikler arttığında dahi Strateji’nin düzenli olarak Bitcoin alımını sürdürdüğü vurgulanıyor. Bu yaklaşımın, küçük yatırımcının yoğun olduğu dönemlere kıyasla artık piyasada kalıcı bir talep tabanı oluşturduğu ve oynaklığı azalttığı dile getiriliyor.

Finansal Mühendislik ve ‘STRC’ Ürünü

Strateji, Bitcoin birikimini klasik nakit akışından değil, gelişmiş sermaye piyasası araçlarından elde ediyor. Şirketin geliştirdiği “STRC” adlı süresiz tercihli hisse modeliyle, yüzde 11,5’lik aylık temettü sunuluyor ve elde edilen fonlar doğrudan Bitcoin alımında kullanılıyor. Gelir odaklı kurumsal yatırımcılar bu finansal ürüne yöneliyor ve böylece Strateji, hisse fiyatlarından veya işletme performansından bağımsız olarak sürekli Bitcoin alımı gerçekleştirebiliyor. Raporda, bu yapı “aşırı ölçeklenme” olarak tanımlanıyor ve kurumsal kripto piyasasında yenilikçi bir finansal model olarak gösteriliyor.

Şirketin bilançosunda yaklaşık 57 milyar dolar değerinde Bitcoin ve nakit mevcut. Borç toplamı ise 17 milyar dolar seviyesinde. Bu kaldıraç oranının geleneksel kurumsal borçtan farklı olarak, sabit arzlı ve karşı taraf riski taşımayan Bitcoin’e karşı konumlandığı belirtiliyor.

Kurumsal Modelin Yayılması

Bernstein’in analizinin öne çıkan bir başka yönü ise Strateji’nin uyguladığı modelin uluslararası ölçekte hızla benimsendiği yönünde. Japonya merkezli Metaplanet, Asya’da MicroStrategy’e benzer bir yaklaşımla kısa sürede 255 milyon dolar topladı ve toplamda 531 milyon dolarlık bir Bitcoin alım gücü oluşturdu. Hedef olarak ise 210.000 BTC’ye ulaşmak planlanıyor. Strive şirketi ise Strateji’nin STRC modeline 50 milyon dolar yatırarak kendi temettü yükümlülüklerini destekledi. Bu adım, iki büyük kurumsal fonun birbiriyle doğrudan sabit gelir aracı üzerinden etkileşime girdiği ilk örnek olarak dikkat çekiyor.

Benzer yaklaşımlar, Ethereum tarafında da görülmeye başlandı. Bitmine şirketinin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, bugün açıklanan 61.000 Ethereum alımını, makro risklere karşı koruma stratejisiyle ilişkilendiriyor. Bu örnekler, kurumsal hazine yönetimi modelinin sadece Bitcoin’e değil, genel olarak dijital varlık piyasasına yayılmaya başladığını gösteriyor.

Yeni Dönemin Kodları

Bernstein tarafından yayımlanan rapor, doğrudan bir fiyat tahmini içermiyor. Ancak kurumsal yatırımcıların ve piyasa fonlarının artan payı, Bitcoin’in arzının önemli bir kısmının artık kısa vadeli dalgalanmaya karşı daha dirençli ellerde olduğunu ortaya koyuyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin de toplam arzın yüzde 6,1’ini tuttuğu belirtiliyor. Bu durumun, geçmiş döngülere göre piyasa davranışında köklü değişimlere yol açtığı aktarılıyor.

Raporun öne sürdüğü kurumsal yapı ve kaldıraç modelinin uzun süren bir düşüş trendinde veya piyasa stresi sırasında ne kadar sürdürülebilir olduğu ise henüz netlik kazanmamış durumda. Ayrıca Strateji’nin sermaye yapısında kullanılan borcun, piyasa şartları değişince ne yönde etkiler yaratacağı da belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak, Strateji’nin sahip olduğu geniş Bitcoin portföyü, sürekli birikime dayalı finansal altyapısı ve bu modelin uluslararası çapta taklit edilmeye başlanması, kripto para piyasasında daha önce görülmemiş bir kurumsal yoğunlaşma dinamiğini beraberinde getiriyor.