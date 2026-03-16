Barclays, Deutsche Bank, BofA 18 Mart Fed Faiz Kararı Yorumları

Bazı Fed toplantıları çok daha önemlidir ve büyük şeylere gebedir. 18 Mart toplantısı önceki kritik toplantılar kadar önemli olmasa da İran savaşı nedeniyle verilecek mesajlar önemli olabilir. Bu hafta Japonya, Avrupa ve ABD Merkez Bankaları gıda, enerji gibi kalemlerde enflasyona neden olacak savaşı da ele alacak.

18 Mart Fed Toplantısı

Beklenti neredeyse kesin biçimde faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Ekonomik Tahminler Özeti’ne ve ardından Fed Başkanı Powell ile yapılacak basın toplantısı sürprizlere gebe. Eğer sürpriz bir faiz indirimi gelirse (bu ihtimal sıfıra yakın) kripto paraların fiyatlamadığı bir gelişme olacak ve hızlı yükseliş gelecek. Fiyatlanan senaryo faizlerin sabit kalması ve 2026 için 1 faiz indirimine dair mesajlar verilmesi.

Piyasalar, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı hakkında ipucu bulmak için nokta grafiğini ve ekonomik tahminleri yakından izleyecek. Kalıcı enflasyon veya güçlü büyüme belirtileri, politikayı daha uzun süre kısıtlayıcı tutabilirken, enflasyon hedefine doğru daha net bir ilerleme erken gevşemeyi mümkün kılabilir. İran meselesi nedeniyle ikinci seçenek de sıfıra yakın ihtimal alıyor.

Barclays

Faizlerin sabit kalmasını bekliyorlar. En az 2 üyenin güvercin durul sergilemesi ve karara muhalefet şerhi koyması öngörülüyor. Güncellenen Ekonomik Projeksiyonlar Özeti, 2026 için daha yüksek enflasyon ve daha az ölçüde daha güçlü GSYİH büyümesi gösterebilir ancak işsizlik için büyük revize öngörülmüyor.

2026’da bir kez 25 baz puanlık, 2027’de bir kez 25 baz puanlık indirim için Fed üyelerinin beklenti açıklaması bekleniyor. 2028 için muhtemelen beklentide değişiklik olmayacak.

“Basın toplantısında Powell’ın, Fed’in sabırlı olabileceğini tekrarlaması bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler, ek enflasyon baskısı ve zayıf ekonomik faaliyetin kaynağı olarak öne çıkarılacak gibi görünüyor, ancak genel mesaj, politikanın ikili görevinin her iki tarafındaki riskleri yönetmek için iyi konumda olduğu ve kararların toplantıdan toplantıya alınmaya devam edeceği şeklinde kalmalıdır. Faiz indirimi beklentisi ertelendi; artık indirimlerin Haziran yerine Eylül’de, Aralık yerine Mart 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, aylık çekirdek enflasyonun ılımlı seyredeceği ve petrol fiyatlarının yılın ilerleyen dönemlerinde düşeceği varsayımıyla, bu yıl sadece bir adet 25 baz puanlık indirim bekleniyor; ardından enflasyonun daha da soğumasıyla Mart 2027’de bir indirim daha yapılması mümkün.”

Bu tahminler Warsh’ın göreve gelmesiyle keskin biçimde değişemeyeceğinden önümüzdeki çeyreklerde Fed Trump’ın memnun “edememeye” devam edecek.

Bank of America

Faizlerin sabit kalmasını bekliyorlar. Analist tahminlerine göre oylamada 8–2 sonuç çıkacak ve Miran ile Waller, 25 baz puanlık bir indirimden yana olarak muhalefet edecek.

“Açıklamada İran savaşına bir şekilde değinilmesi muhtemel; büyük olasılıkla ekonomik görünümle ilgili belirsizlik ifadesinin güçlendirilmesi ve muhtemelen petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırken ekonomik faaliyeti de olumsuz etkileyeceği ifadesinin eklenmesi şeklinde.”

Deutsche Bank

Beklenti sabit ve İran gündemi nedeniyle Fed’in duruşunu koruma gerekliliğiyle ilgili vurgu bekleniyor. Powell’ın kısa vadeli hamlelerle ilgili güçlü bir sinyal vermesi öngörülmüyor dolayısıyla Nisan ayında da faizlerin sabit bırakıldığı senaryo kesinleşmiş olacak.