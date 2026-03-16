Ekonomi

Barclays, Deutsche Bank, BofA 18 Mart Fed Faiz Kararı Yorumları

Özet

  • Barclays: Faiz indirimi beklentisi ertelendi; artık indirimlerin Haziran yerine Eylül'de, Aralık yerine Mart 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor. Petrolde gevşeme şerhiyle 2026'da tek indirime kapı açılabilir.
  • Bank of America: İran'a değinilmesi muhtemel; büyük olasılıkla ekonomik görünümle ilgili belirsizlik ifadesinin güçlendirilmesi ve muhtemelen petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın enflasyona etkisine vurgu göreceğiz.
  • Deutsche Bank: Ekonomik Projeksiyonların Özeti'nde, bu yıl için hem manşet hem de çekirdek PCE enflasyonunda yukarı yönlü revizyonlarla birlikte sadece mütevazı bir değişiklik olması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bazı Fed toplantıları çok daha önemlidir ve büyük şeylere gebedir. 18 Mart toplantısı önceki kritik toplantılar kadar önemli olmasa da İran savaşı nedeniyle verilecek mesajlar önemli olabilir. Bu hafta Japonya, Avrupa ve ABD Merkez Bankaları gıda, enerji gibi kalemlerde enflasyona neden olacak savaşı da ele alacak.

İçindekiler
1 18 Mart Fed Toplantısı
1.1 Barclays
1.2 Bank of America
1.3 Deutsche Bank

Beklenti neredeyse kesin biçimde faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Ekonomik Tahminler Özeti’ne ve ardından Fed Başkanı Powell ile yapılacak basın toplantısı sürprizlere gebe. Eğer sürpriz bir faiz indirimi gelirse (bu ihtimal sıfıra yakın) kripto paraların fiyatlamadığı bir gelişme olacak ve hızlı yükseliş gelecek. Fiyatlanan senaryo faizlerin sabit kalması ve 2026 için 1 faiz indirimine dair mesajlar verilmesi.

Piyasalar, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı hakkında ipucu bulmak için nokta grafiğini ve ekonomik tahminleri yakından izleyecek. Kalıcı enflasyon veya güçlü büyüme belirtileri, politikayı daha uzun süre kısıtlayıcı tutabilirken, enflasyon hedefine doğru daha net bir ilerleme erken gevşemeyi mümkün kılabilir. İran meselesi nedeniyle ikinci seçenek de sıfıra yakın ihtimal alıyor.

Barclays

Faizlerin sabit kalmasını bekliyorlar. En az 2 üyenin güvercin durul sergilemesi ve karara muhalefet şerhi koyması öngörülüyor. Güncellenen Ekonomik Projeksiyonlar Özeti, 2026 için daha yüksek enflasyon ve daha az ölçüde daha güçlü GSYİH büyümesi gösterebilir ancak işsizlik için büyük revize öngörülmüyor.

2026’da bir kez 25 baz puanlık, 2027’de bir kez 25 baz puanlık indirim için Fed üyelerinin beklenti açıklaması bekleniyor. 2028 için muhtemelen beklentide değişiklik olmayacak.

“Basın toplantısında Powell’ın, Fed’in sabırlı olabileceğini tekrarlaması bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler, ek enflasyon baskısı ve zayıf ekonomik faaliyetin kaynağı olarak öne çıkarılacak gibi görünüyor, ancak genel mesaj, politikanın ikili görevinin her iki tarafındaki riskleri yönetmek için iyi konumda olduğu ve kararların toplantıdan toplantıya alınmaya devam edeceği şeklinde kalmalıdır.

Faiz indirimi beklentisi ertelendi; artık indirimlerin Haziran yerine Eylül’de, Aralık yerine Mart 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, aylık çekirdek enflasyonun ılımlı seyredeceği ve petrol fiyatlarının yılın ilerleyen dönemlerinde düşeceği varsayımıyla, bu yıl sadece bir adet 25 baz puanlık indirim bekleniyor; ardından enflasyonun daha da soğumasıyla Mart 2027’de bir indirim daha yapılması mümkün.”

Bu tahminler Warsh’ın göreve gelmesiyle keskin biçimde değişemeyeceğinden önümüzdeki çeyreklerde Fed Trump’ın memnun “edememeye” devam edecek.

Bank of America

Faizlerin sabit kalmasını bekliyorlar. Analist tahminlerine göre oylamada 8–2 sonuç çıkacak ve Miran ile Waller, 25 baz puanlık bir indirimden yana olarak muhalefet edecek.

“Açıklamada İran savaşına bir şekilde değinilmesi muhtemel; büyük olasılıkla ekonomik görünümle ilgili belirsizlik ifadesinin güçlendirilmesi ve muhtemelen petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratırken ekonomik faaliyeti de olumsuz etkileyeceği ifadesinin eklenmesi şeklinde.”

Deutsche Bank

Beklenti sabit ve İran gündemi nedeniyle Fed’in duruşunu koruma gerekliliğiyle ilgili vurgu bekleniyor. Powell’ın kısa vadeli hamlelerle ilgili güçlü bir sinyal vermesi öngörülmüyor dolayısıyla Nisan ayında da faizlerin sabit bırakıldığı senaryo kesinleşmiş olacak.

“Ekonomik Projeksiyonların Özeti’nde, bu yıl için hem manşet hem de çekirdek PCE enflasyonunda yukarı yönlü revizyonlarla birlikte sadece mütevazı bir değişiklik olması bekleniyor. Yeni verilerin sınırlı olması ve belirsizliğin hala yüksek olması nedeniyle büyüme ve istihdam tahminlerinin genel olarak değişmeyeceği düşünülüyor. Enflasyonun yıla önceden varsayıldığından daha yüksek bir seviyede başlaması ve enerji fiyatlarından gelen mütevazı bir geçişin de mümkün olması nedeniyle çekirdek PCE’nin biraz yükselmesi bekleniyor. 2026 için medyan nokta hala bir faiz indirimi gösterirken, uzun vadeli nokta biraz daha yukarı çıkabilir.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Trump’ın 16 Mart Açıklamaları ve İran Savaşında Son Durum

Makro Cephede Kripto Paraları Bu Hafta Bekleyenler

16-22 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Son Dakika: BTC 73.500 Dolar, JOLTS ve Beklenen Raporlar Geldi

Son Dakika: Fed’in İzlediği Enflasyon Rakamı Açıklandı, Kripto Paralar Hareketli

Kripto Paralar Hafta Sonuna Girerken Yükseliyor

Son Dakika: Trump Coin 25 Nisan Müjdesiyle Yükseliyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Kurumsal Bir Dönüşüm: Strateji Şirketi ve Piyasanın Yeni Dengeleri
Bir Sonraki Yazı ABD, İngiltere ve Kanada Kripto Approval Phishing Ağlarına Karşı Ortak Operasyon Başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da 2.200 Dolar Üzerine Güçlü Yükseliş: Fiyat Hedefleri 2.450 ve 2.800 Dolar
Ethereum (ETH)
Solana Fiyatında 90 Dolar Desteği Korunuyor: Piyasa Verileri Yükselişe Mi İşaret Ediyor?
Solana (SOL)
ABD, İngiltere ve Kanada Kripto Approval Phishing Ağlarına Karşı Ortak Operasyon Başlattı
Kripto Para
Bitcoin’de Kurumsal Bir Dönüşüm: Strateji Şirketi ve Piyasanın Yeni Dengeleri
Kripto Para
Geçen Hafta Kripto Sektöründe 205 Milyon Doların Üzerinde Yatırım Gerçekleşti
Kripto Para
Lost your password?