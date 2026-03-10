Strategy’nin Bitcoin Alımları STRC Getirisiyle Hızlandı, Finansman Modeli Tartışılıyor

Michael Saylor’ın liderliğindeki yazılım şirketi Strategy, Bitcoin biriktirme stratejisinde 2026’da dikkat çekici bir hız yakaladı. Şirket 8 Mart itibarıyla toplam 738.731 BTC’ye ulaştı. Bu, yılbaşından bu yana 66.231 BTC’lik bir alım anlamına geliyor ve son üç yıldaki tüm net alımları neredeyse iki ayda geçmiş durumda.

STRC İhraçlarının Bitcoin Yatırımlarına Etkisi

Şirket, uzun süredir Bitcoin yatırımlarını öncelikle MSTR hisse senedi ve dönüştürülebilir tahvil gibi geleneksel finansman kaynaklarıyla sürdürüyor. Ancak son dönemde öne çıkan STRC isimli sonsuz vadeli imtiyazlı hisse senedi, sermaye toplama sürecinde belirleyici hale geldi. STRC hisseleri, yıllık yüzde 11,50 temettü getirisi sunuyor ve nominal değerine yakın bir fiyattan işlem görmesi hedefleniyor. 8 Mart’ta sona eren haftada 3,78 milyon STRC hissesi satılarak 377 milyon dolardan fazla gelir elde edildi; bu, temmuzdaki lansmanından bu yana en yüksek haftalık satış oldu. Haftalık yaklaşık 1,28 milyar dolarlık sermaye içinde STRC ihraçları üçte birlik paya ulaşarak modeldeki ağırlığını gösterdi.

Kurumsal İlgi ve Piyasa Performansı

STRC ihracının güçlü seyrettiği bu dönemde, gelirinin önemli bölümü şirketin yeni Bitcoin alımlarına ayrıldı. STRC.live verilerine göre 9 Mart günü rekor STRC ihracıyla yaklaşık 1.420 BTC alımı için finansman sağlandı. Ürün lansmanından bu yana STRC, 33.976 BTC’nin üzerinde Bitcoin’in finansmanında kullanıldı. Variance Capital gibi portföyler, BlackRock’ın iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) ve Fidelity Capital & Income Fund gibi büyük kurumsal yatırımcılar STRC’ye yöneldiğini beyan etti. Enerji şirketi Prevalon Energy ve dijital varlık platformu Anchorage Digital, şirket hazinelerinin bir kısmını STRC’ye böldüklerini açıkladı.

Bu gelişmeler paralelinde, Strategy 9 Mart’ta satış anlaşmasını revize ederek farklı temsilcilerin aynı gün STRC satabilmesine, mesai dışı seanslarda ve toplu işlemlerde de satış yapılmasına imkân tanıdı. Bu düzenlemeyle, yatırımcı talebine gün içinde daha hızlı yanıt vererek Bitcoin’e dönüşüm süreçlerini esnekleştirmeyi hedefliyor.

STRC Modelinin Maliyet ve Sürdürülebilirliği Tartışılıyor

STRC yatırımcılarına sunulan yüksek temettü geliri, şirket için aylık yaklaşık 36,8 milyon dolarlık nakit yükümlülük doğuruyor. Yıllık bazda bu yük, 442 milyon dolar seviyesine işaret ediyor. Eleştirmenler, özellikle uzun süredir Bitcoin ve türev enstrümanlarına karşı olan Peter Schiff’in açıklamalarıyla modelin sürdürülebilirliğini sorguluyor. Schiff’e göre, bu büyüme hızıyla Strategy sürekli artan bir nakit yakımıyla karşı karşıya kalıyor.

James Chanos gibi tanınmış kısa pozisyon yatırımcıları ise STRC’nin “dijital kredi” olarak sunulmasına itiraz ederken, bu enstrümanların fiat para cinsinden kredi araçları olduğunu, yalnızca teminat tarafının dijital olduğuna dikkat çekiyor. Şirket ise STRC’nin Bitcoin teminatlı, getiri odaklı ve sürekli fon üretebilecek bir yapı olduğunu vurguluyor.

Piyasa verileri incelendiğinde, MSTR hissesi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 8,3 oranında değer kaybetti; bu rakam Bitcoin’deki yüzde 20’lik düşüşe kıyasla daha ılımlı bir performans gösteriyor. Bu durum, Strategy için sermaye artırımı sürecinde hisse senedi ve öncelikli hisse arasında denge sağlamada önemli bir faktör haline gelmiş durumda.