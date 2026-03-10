Bitwise CIO’su Hougan: Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olması Olası Senaryolar Dahilinde

Dünyanın önde gelen dijital varlık yönetim şirketlerinden Bitwise Asset Management’ın yatırım yöneticisi Matt Hougan, Bitcoin’in uzun vadede 1 milyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Piyasada sıkça şüpheyle karşılanan bu tahmine ilişkin değerlendirmeleri, Bitcoin’in değerlemesinde yapılan temel varsayımların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin’in Değerlemesinde Temel Yaklaşımlar

Matt Hougan’ın kaleme aldığı ve şirket tarafından yayımlanan son değerlendirmede, klasik yöntemlerle yapılan statik hesaplamaların, Bitcoin’in potansiyelini tam olarak yansıtmadığı ifade ediliyor. Hougan, Bitcoin’in esasen altın ile benzer bir saklama aracı rolü üstlendiğini ve bu nedenle pazar büyüklüğünün doğru analiz edilmesinin önem taşıdığını aktarıyor. Bitwise’ın yöneticisi, Bitcoin’in toplam arza sahip olması nedeniyle değerlemenin, saklama aracı pazarının büyüklüğü ve bu pazar içindeki payına göre yapılması gerektiğini belirtiyor.

Küresel Saklama Aracı Pazarının Geleceği

Hougan’ın analizinde, altın ve Bitcoin’in toplamda yaklaşık 38 trilyon dolarlık saklama aracı pazarında yer aldığı belirtiliyor. Bu miktarın büyük bölümünü altın oluştururken, Bitcoin’in mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da güncel durumda Bitcoin’in pazarın yüzde 4’üne yakın bir paya sahip olduğu anlamına geliyor. Bugünkü rakamlarla Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşabilmesi için, mevcut saklama aracı pazarının yarısından fazlasını ele geçirmesi gerekeceği kaydediliyor.

Ancak Hougan’ın temel argümanı, pazar büyüklüğünün tarihsel olarak durağan kalmadığı üzerine kurulu. Özellikle son 20 yılda altının piyasa değerinde yaşanan artış, makroekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki değişikliklerle birlikte, saklama aracı pazarının büyüyebileceğine işaret ediyor.

Kurumsal Yatırım ve Büyüme Olasılıkları

Geçmiş veriler dikkate alındığında, 2004 yılında yaklaşık 2,5 trilyon dolar büyüklüğe sahip olan altın piyasasının, günümüzde neredeyse 40 trilyon dolarlık seviyeye ulaştığı görülüyor. Hougan, önümüzdeki 10 yılda saklama aracı pazarının 121 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu senaryoda, Bitcoin’in piyasa değerinin 1 milyon dolara ulaşabilmesi için toplam pazarın yalnızca yüzde 17’sini elde etmesi yeterli olacaktır.

Hougan, yayımlanan notunda “Küresel saklama aracı piyasası 10 yıl içinde yaklaşık 121 trilyon dolara çıkarsa, Bitcoin’in bir milyon dolara ulaşabilmesi için yalnızca piyasanın yüzde 17’sini elde etmesi gerekecek” değerlendirmesini paylaştı.

Bitcoin’in son dönemde artan kurumsal ilgiyle birlikte, portföylerdeki varlık dağılımında yüzde 1’lerden yüzde 5 seviyelerine çıkan oranlara ulaştığı gözlemleniyor. ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının devreye alınması, başta büyük varlık yönetim şirketleri ve fonlar olmak üzere kurumsal yatırımcıların piyasaya daha fazla dahil olmasını sağladı.

Bununla beraber, Hougan raporunda yapılan projeksiyonların çeşitli ön kabullere dayandığını ve her koşulda gerçekleşeceğinin kesin olmadığını hatırlatıyor. Saklama aracı pazarının beklenen hızda büyümemesi veya Bitcoin’in pazardan öngörülen payı alamaması olasılık dahilinde görülüyor.

Hougan, Bitcoin’in değerini hesaplamada en büyük hatanın, büyüyen bir pazarda sabit bir pay üzerinden değerlendirme yapmak olduğunu savunuyor. Kendi ifadesiyle, saklama aracı pazarındaki büyüme ve Bitcoin’in bu pazardan aldığı pay birlikte düşünüldüğünde, mevcut seviyelerden çok daha yüksek fiyatların ortaya çıkabileceği vurgulanıyor.

Bitcoin, haberin yayına girdiği tarihte 70 bin dolar bandında işlem görüyor.