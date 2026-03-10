Winvest — Bitcoin investment
Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Chainlink (LINK) 10-11 Mart Tahminleri

Özet

  • XRP Coin'de iki gündür 15 milyon doların üzerinde ETF satışı var. Ocak sonunda haftalıkta toplam 52 milyon dolardan fazla çıkış olmuştu bu hafta şimdiden 40 milyon dolar çıkış oldu.
  • SOL Coin ETF kanalında halen güçlü ve 33 günlük konsolidasyonun 93 doların kırılmasıyla noktalanması bekleniyor.
  • LINK Coin 9,41 dolar üstü kapanışlarla 11.87 dolardaki yükseliş tabanını geri kazanabilir. ETF girişleri zayıf da olsa istikrarlı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran gerilimi devam ederken petrol geri çekildi ve enflasyonist endişeler dengeleniyor. Kripto paralar için şartlar iyileştiğinden BTC yazı hazırlandığı sırada yeniden 71 bin dolara geri döndü. Altcoınilerde de kayda değer hareketlilik var. Peki önümüzdeki saatlerde XRP, SOL ve LINK kaç dolara ulaşır?

İçindekiler
1 Ripple (XRP)
2 Solana ve Chainlink

Ripple (XRP)

XRP Coin ETF’lerinde tablo boğalar aleyhine şekilleniyor. Enteresan biçimde iki gündür 15 milyon doların üzerinde ETF satışı var. Son 1 ayda ortalama 3-5 milyon dolarlık giriş olduğunu düşünürsek bu çıkışların devasa olduğunu söyleyebiliriz. Peki en kötü çıkış bu dönem mi başladı? Hayır Ocak sonunda haftalıkta toplam 52 milyon dolardan fazla çıkış olmuştu ancak son 2 haftadır çıkışlar devam ederken XRP Coin ETF’lerinin daha şimdiden bu hafta 40 milyon dolarlık çıkış görmesi rahatsız edici. Bu hızda devam ederse rekor çıkış haftası bu hafta olabilir.

Kurumsal yatırımcıların XRP Coin için satış motivasyonunu anlamak güç ancak bunun spot fiyat üzerinde etkisi artabilir. 2025 yılında birçok büyük satın alma ve anlaşmaya imza atan şirket için 2026 daha sakin geçecek ve genel kripto piyasası için de bu yıl yatırımcılar mucizeler beklemiyor. Belki de orta vadede daha iyi alternatifler için yatırımcılar buradaki varlıklarını satıyor olabilir.

Grafiğe baktığımızda 1,45 doların altına saplanıp kalan XRP Coin’in konsolide olduğunu görüyoruz. Eğer yeniden oyuna dönmek istiyorsa bu engeli aşarak 1,58 dolar tabanını boğalar geri kazanmalı. Aksi taktirde Pazartesi günü bu haftanın ETF karnesi geldiğinde yatırımcılar daha da endişelenebilir.

Solana ve Chainlink

Çıkışlar XRP Coin’e özgü değil ve SOL Coin tarafında da satışlar var ancak bu satışlar o kadar güçlü değil. 4 Mart günü 19 milyon dolar giriş varken sonraki 3 iş gününde bunun sadece 15 milyon dolarlık bölümü satışa döndü. Kaldı ki Mart ayı halen 21,57 milyon dolarla SOL Coin için net giriş ayı. Lansmandan bugüne SOL Coin aylıkta hiç net çıkış yaşamadı. RWA ve ödeme altyapısı hikayesinde Ethereum’un en güçlü alternatifi olması hasebiyle bu eğilim normal.

Grafik SOL Coin için XRP’den çok farklı değil. Yerel dip yapan fiyat burada da 33 gündür konsolide oluyor. Böylesi uzun konsolidasyon süreçlerinin nihayetinde büyük kırılmalar getirdiğini biliyoruz. Yani 93 veya 77 dolardan biri kırılacak ve SOL Coin hedefine koşacak.

Chainlink (LINK) spot fiyatı halen tek haneli seviyelerde. Trilyon dolarlık şirketlerle anlaşma yapıp bu denli zayıf kalan altcoin bir tek LINK Coin var. Chainlink’in sunduğu altyapı uzun vadede umut vadediyor ve gelecekte bunun faydaları LINK Coin’e yansıtılabilirse 50 dolar normalleşebilir.

Ancak şimdilik LINK Coin 9,41 dolar üstü kapanışlarla 11.87 dolardaki yükseliş tabanını geri kazanmalı.

ETF kanalında diğerlerine kıyasla LINK Coin çıkış görmüyor cılız girişler devam ediyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
