Nasdaq ve Boerse Stuttgart, Avrupa’da Blokzincir Tabanlı Menkul Kıymet Takasını Başlatıyor

Nasdaq ve Boerse Stuttgart, Avrupa’da tokenlaştırılmış varlıklar için yeni bir takas altyapısı geliştirmek üzere iş birliği yaptı. Bu kapsamda Boerse Stuttgart’ın blokzincir tabanlı takas platformu Seturion, Nasdaq’ın Avrupa’daki mevcut işlem merkezlerine entegre edilecek. Geliştirilen yapı, farklı ulusal takas altyapılarını ortadan kaldırarak dağıtık defter teknolojisine (DLT) dayalı birleşik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Seturion ve Teknik Altyapı

Boerse Stuttgart tarafından geliştirilen Seturion, kripto varlıklar ve geleneksel menkul kıymetler için çoklu Avrupa pazarında eş zamanlı çalışabilen bir blokzincir takas platformu. Son anlaşma ile Nasdaq’ın Avrupa’daki işlem merkezlerinin doğrudan bu altyapı ağına bağlanacağı belirtildi. Var olan parçalara ayrılmış ulusal sistemler yerine, merkeziyetsiz bir platformda işlem sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi sağlanacak.

İlk aşamada odak noktası yapılandırılmış finansal ürünler olacak. Avrupa finans piyasalarında bu tür menkul kıymetler, genellikle farklı ülkelerde manuel ve karmaşık mutabakat süreçlerine tabi oluyor. Platformun, ilerleyen dönemde daha geniş bir menkul kıymet yelpazesi ve daha fazla aracı kurum ile ihraççıyı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Seturion, hem halka açık hem de özel blokzincir ağlarında işlem desteklerken, nakit takasını hem merkez bankası parasıyla hem de zincir üstü dijital varlıklarla mümkün kılıyor. Bu ikili yapı, kurumsal yatırımcıların alışık olduğu takas kesinliğiyle yeni nesil anlık işlem modeli arasında geçiş imkanı veriyor.

Düzenleyici Çerçeve ve Avrupa’da DLT Pilot Rejimi

Platform, Avrupa Birliği’nin MiFID II düzenlemesine uyumlu olarak ve DLT Pilot Rejimi kapsamında faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı. DLT Pilot Rejimi, kıta genelinde blokzincir tabanlı finansal altyapı girişimlerinin kontrollü ve regüle bir ortamda test edilmesine olanak sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde AMINA Bank, 21X platformuna katılarak bu rejim altında lisans alan ilk banka olmuştu. Aynı hafta içinde iki ayrı blokzincir takas projesinin devreye alınması, sektörün kurumsal altyapı projelerine yöneldiğinin göstergesi olarak görülüyor.

Rekabet ve Stratejik Konumlanma

Boerse Stuttgart CEO’su Matthias Voelkel, Seturion’un ulusal piyasa ayrımlarını aşmayı ve gerçek anlamda birleşik bir Avrupa sermaye piyasası oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekti. Avrupa’da hali hazırda menkul kıymet takasları, ülkelerin farklı merkezi saklama kuruluşları aracılığıyla yürütülüyor; bu da sınır ötesi işlemleri yavaşlatıyor ve maliyetleri artırıyor. Voelkel, yeni platformun bu dağınıklığı azaltacak önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Matthias Voelkel, Seturion’un endüstri geneli için açık ve kapsayıcı bir çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD’de New York Borsası’nın ana kuruluşu Intercontinental Exchange de benzer şekilde blokzincir tabanlı, günün her saati aktif bir takas altyapısı geliştiriyor. Nasdaq ise hem ABD’de hem Avrupa’da farklı ortaklarla blokzincir entegrasyonunu sürdürerek global ölçekte konumunu güçlendiriyor. Kraken ile duyurduğu tokenlaştırılmış hisse alım-satım platformu da bu stratejik bütünlüğün bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kraken ortaklığı, perakende yatırımcılara yönelik tokenlaştırılmış hisse dağıtımını yönetirken; Boerse Stuttgart ile geliştirilen altyapı, bu işlemlerin nihai takasını sağlıyor. Her iki iş birliği de Avrupa’da MiCA düzenlemesinin tam olarak yürürlüğe girmesinden önce piyasaya sürülmesi planlanan bütünleşik bir ekosistemi oluşturuyor.

Bu yeni platformların ne zaman tamamen faaliyete geçeceği ise henüz tamamlanmamış düzenleyici onay süreçlerine bağlı olarak şekillenecek.