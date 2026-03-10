Son Dakika: 10 Mart Beyaz Saray Açıklamaları

ABD piyasa açılışı öncesinde Leavitt bugün açıklamalar yapacağını söylemişti ve basın açıklaması başladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt devam eden savaşa ve petrolün durumuna ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptı.

Beyaz Saray Açıklamaları

Bugün ABD’nin Hürmüz Boğazında gemilere eskortluk yapmaya başladığı iddia edilmişti ancak iddia sahibi yetkili bu açıklamasını geri çekti ve İran bunu yalanladı. Şimdi Axios kaynakları ABD’nin İsrail’den İran’ın enerji kaynaklarına saldırıyı durdurmasını istediğinden bahsediyor. Trump’ın en başta açıkladığı 4-5 haftalık hedef süre biraz önce Leavitt tarafından bir kez daha teyit edildi. Bu durum gerilimin yakında sona erebileceğini gösteriyor.

“ABD, 50’den fazla İran gemisini imha etti. ABD ordusu, füze üretim altyapısını ortadan kaldırmak için harekete geçti. İlerliyoruz, hedeflerimiz aynı. Trump, hedeflerin hızla gerçekleştirileceğinden emin. ABD Donanması, gerektiğinde tankerlere eşlik etmeyi teklif etti. Trump, petrol konusunda opsiyonları kullanmaktan çekinmiyor. İran operasyonu sonrasında fiyatlar düşecek. Trump ve enerji ekibi piyasaları yakından takip ediyor. İran savaşının ilk zaman çizelgesi 4-6 haftaydı, ancak hedefler planlanandan önce gerçekleştiriliyor.”

Muhtemelen 7-10 gün içinde ABD “hedeflerimize ulaştık” diyerek bu işi noktalayacak. İran’da rejim değişikliğinin sanıldığı kadar kolay olmadığını gören ABD burada yıllar sürecek bir savaşa girmek istemiyor. İsrail yetkilileri bile uzun süreli savaştan yana olmadıklarını bugün açıkladı. İran ve ABD’nin iç siyasetlerinde zafer olarak pazarlayabileceği kazanımlar elde ederek bu süreci noktalaması en makul senaryo gibi görünüyor. Bu da kripto paraların lehine.

Devam eden açıklamalarında Leavitt CNN’nin “150 ABD askeri bu süreçte yaralandı” haberini “yaklaşık rakamlar böyle” diyerek teyit etti. BTC 70 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor.