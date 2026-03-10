Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: 10 Mart Beyaz Saray Açıklamaları

Özet

  • Muhtemelen 7-10 gün içinde ABD “hedeflerimize ulaştık” diyerek bu işi noktalayacak.
  • Leavitt: İran savaşının ilk zaman çizelgesi 4-6 haftaydı, ancak hedefler planlanandan önce gerçekleştiriliyor.
  • Leavitt: ABD, 50'den fazla İran gemisini imha etti. ABD ordusu, füze üretim altyapısını ortadan kaldırmak için harekete geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD piyasa açılışı öncesinde Leavitt bugün açıklamalar yapacağını söylemişti ve basın açıklaması başladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt devam eden savaşa ve petrolün durumuna ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptı.

Beyaz Saray Açıklamaları

Bugün ABD’nin Hürmüz Boğazında gemilere eskortluk yapmaya başladığı iddia edilmişti ancak iddia sahibi yetkili bu açıklamasını geri çekti ve İran bunu yalanladı. Şimdi Axios kaynakları ABD’nin İsrail’den İran’ın enerji kaynaklarına saldırıyı durdurmasını istediğinden bahsediyor. Trump’ın en başta açıkladığı 4-5 haftalık hedef süre biraz önce Leavitt tarafından bir kez daha teyit edildi. Bu durum gerilimin yakında sona erebileceğini gösteriyor.

ABD, 50’den fazla İran gemisini imha etti. ABD ordusu, füze üretim altyapısını ortadan kaldırmak için harekete geçti. İlerliyoruz, hedeflerimiz aynı. Trump, hedeflerin hızla gerçekleştirileceğinden emin.

ABD Donanması, gerektiğinde tankerlere eşlik etmeyi teklif etti. Trump, petrol konusunda opsiyonları kullanmaktan çekinmiyor. İran operasyonu sonrasında fiyatlar düşecek.

Trump ve enerji ekibi piyasaları yakından takip ediyor. İran savaşının ilk zaman çizelgesi 4-6 haftaydı, ancak hedefler planlanandan önce gerçekleştiriliyor.”

Muhtemelen 7-10 gün içinde ABD “hedeflerimize ulaştık” diyerek bu işi noktalayacak. İran’da rejim değişikliğinin sanıldığı kadar kolay olmadığını gören ABD burada yıllar sürecek bir savaşa girmek istemiyor. İsrail yetkilileri bile uzun süreli savaştan yana olmadıklarını bugün açıkladı. İran ve ABD’nin iç siyasetlerinde zafer olarak pazarlayabileceği kazanımlar elde ederek bu süreci noktalaması en makul senaryo gibi görünüyor. Bu da kripto paraların lehine.

Devam eden açıklamalarında Leavitt CNN’nin “150 ABD askeri bu süreçte yaralandı” haberini “yaklaşık rakamlar böyle” diyerek teyit etti. BTC 70 bin doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
