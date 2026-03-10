Yatırım Bankası B. Riley’den Strateji ve Strive Hisselerine Alım Tavsiyesi

Yatırım bankası B. Riley, Nasdaq’ta işlem gören Strateji ve Strive şirketlerine ilişkin kapsamlı analizini duyurdu. Kurum, her iki şirket için de hedef fiyat belirlerken, Strateji için 175 dolar ve Strive için 12 dolar hedef öngördü. Analizde, bu hisselerin mevcut değerlerinden ciddi şekilde düşük fiyatlandığı yorumu öne çıkıyor.

Şirketlerin Kripto Varlık Stratejileri

Strateji, kurumsal bitcoin rezerviyle öne çıkan şirketler arasında lider konumda bulunuyor. Şirket portföyünde 738.731 adet bitcoin ile dünyadaki en büyük kurumsal varlığı tutuyor. Strateji’nin dijital kredi platformu ve farklı sermaye araçları kullanabilmesi, finansal esnekliğini artırıyor. Strive ise yaklaşık 13.132 bitcoin ve 2,5 milyar dolarlık toplam varlık yönetimiyle ikili bir iş modeli benimsiyor. Şirket, Eylül 2025’teki halka arzının ardından, Ocak 2026’da gerçekleştirdiği hisse takasıyla Semler Scientific’in tıbbi cihaz birimini bünyesine kattı.

Piyasa Performansı ve Analist Değerlendirmeleri

Strateji hisseleri yıl içinde yüzde 51,6 oranında değer kaybetti. Buna karşın şirket, 2025’te hisse ihracıyla 25,3 milyar dolar kaynak topladı ve yazılım abonelik gelirlerinde son çeyrekte yüzde 62’nin üzerinde artış sağladı. Strive hisseleri ise yıl başından bu yana yüzde 42,3’lük düşüş yaşarken, son bir ayda yüzde 28,6 geriledi. B. Riley analistleri, Strive’ın sermaye yapısı ve kısa vadeli borçluluğunun oldukça kontrollü olduğuna dikkat çekiyor.

B. Riley raporunda, sektör genelinde görülen hissedeki değerleme gerilemelerinin yapısal olmaktan çok geçici fırsatlar sunduğu vurgulanıyor. Strateji’nin piyasa fiyatı, net varlık değerinin 1,2 katı seviyesinde bulunurken, bu oran 2024 yılında üç katın üzerindeydi. Strive hisseleri ise, düzenlenmiş net varlık değerinin yüzde 90’ına yakın işlem görüyor ve erken dönem dalgalanmaların etkisi gözleniyor.

Bitcoin Fiyatındaki Oynaklık ve Şirket Etkileri

2025 sonundan itibaren Bitcoin fiyatında yaşanan düşüş, kripto odaklı şirket hisselerini de etkiledi. Bitcoin, Ekim 2025’teki zirvesinden Mart 2026 başına kadar yüzde 45 geriledi. Bu süreçte, hem Strateji hem de Strive’ın net varlık çarpanlarında düşüş yaşandı ve şirketlerin bitcoin biriktirme hızlarında yavaşlama gözlendi.

Bitcoin fiyatındaki bin dolarlık bir değişim, Strateji’nin rezervinde yaklaşık 739 milyon dolar, Strive’da ise 13,1 milyon dolar değer farkı oluşturuyor. Bu durum, her iki şirkette de varlık değerinin doğrudan Bitcoin fiyatına ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.

Strateji, geçen hafta gerçekleşen büyük bir alımla 17.994 adet bitcoin satın aldı. Böylece toplam rezervini 738.731 BTC seviyesine çıkan şirketin bitcoin varlıklarının değeri 50 milyar dolar civarına ulaştı.