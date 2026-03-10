Bitcoin 2 Yıllık Ortalama Altında: Göstergenin Tarihsel Önemi ve Fiyat Hedefi

Bitcoin, 2 yıllık hareketli ortalamasının altında işlem gördüğü bir sürece girdi. Güncel fiyatı 70.000 dolar seviyesine gerilerken, iki yıllık ortalama 86.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto para piyasasında bu gösterge, son on üç yılın her döngüsünde dikkat çekmiş ve çoğu kez toparlanmaların başlangıcıyla ilişkilendirilen bir işaret olarak takip edilmişti. Ancak her seferinde bu toparlanmalar farklı sürelerde ve farklı büyüklüklerde gerçekleşmişti.

2 Yıllık Hareketli Ortalama Nasıl Yorumlanıyor?

2 yıllık hareketli ortalama, Bitcoin’in önceki 730 gün boyunca günlük kapanışlarının ortalamasını baz alıyor. Bu sayede fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan arındırılmış, daha uzun vadeli bir eğilim ortaya konuyor. Bitcoin fiyatı bu ortalamanın altına indiğinde, mevcut seviye varlığın son iki yıldaki ortalamasının gerisinde kalıyor. Bu durum, fiyatların uzun dönem ortalamasına göre İskonto edildiği anlamına gelerek potansiyel bir birikim bölgesine işaret ediyor.

Analist Crypto Patel’in verilerine göre, bu gösterge 2013’ten bu yana Bitcoin döngülerinin tamamında güvenilir bir birikim sinyali olarak çalıştı. Grafikte bugüne kadar beş farklı dönemde Bitcoin’in bu ortalamanın altına ya da yakınında işlem gördüğü ve sonrasında kayda değer yükselişler yaşandığı görülüyor. Bu dönemler, 162 dolar, 3.124 dolar, 15.473 dolar ve günümüzdeki 60.000–70.000 dolar gibi seviyelere denk geliyor.

Crypto Patel’in değerlendirmesine göre, geçmişte 2 yıllık ortalamanın altına inen fiyatlar, sonraki süreçte yeni zirvelere ulaşan yükseliş hareketlerini tetikledi.

Örneğin, geçmiş döngülerdeki diplerden toparlanmalar sırasıyla 12 kat, %2.108, %715 ve %710 oranında yükseliş sağladı. Şu anki seviyede ise 2 yıllık ortalama ile piyasa fiyatı arasında yaklaşık %18’lik bir fark bulunuyor.

430.000 Dolar Hedefi ve Metodolojisi

Analizde, 2 yıllık hareketli ortalamanın üzerinde bir de döngü zirvelerini gösteren kırmızı renkli bir teknik seviye yer alıyor. Bu bant, şu sıralar 430.000 dolar civarında bulunuyor. Bu model, Bitcoin fiyat hareketini, 2 yıllık ortalamanın altında birikim bölgesi (yeşil) ile bu üst teknik seviyede dağıtım bölgesi (kırmızı) arasında salınım yapan bir yapı olarak ele alıyor.

430.000 dolarlık hedef, tarihsel olarak kullanılan logaritmik büyüme eğrisinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor. Geçmişte sırasıyla 12.000%, yaklaşık 2.100% ve 715% gibi düşüşten zirveye oranlar görüldü. Her yeni döngüde getiriler azalsa da halen anlamlı oranda artışlar kaydedilebiliyor. Şu an için 70.000 dolardan 430.000 dolara bir yükseliş, yaklaşık 6,1 katlık bir artış anlamına geliyor ve bu, tarihsel eğilimle de uyumlu.

Bununla birlikte, böyle bir hedef Bitcoin’in hiç görmediği fiyatlara ulaşmasını gerektiriyor. Ayrıca mevcut küresel koşullarda—petrol fiyatlarının yüksek, borsalarda baskının devam ettiği, kurumsal talebin dalgalı seyrettiği bir ortamda—bu seviyenin test edilmesi için güçlü makroekonomik şartlar ve sürdürülebilir kurumsal ilgi gerekiyor.

Tarihi Modelin Sınırları ve Bugünkü Farklılıklar

Geçmişte 2 yıllık ortalamanın altına yapılan düşüşler, Bitcoin’in daha az kurumsal yatırımcıya sahip olduğu, borsa yatırım fonlarının etkisinin sınırlı kaldığı, klasik piyasalara bağı daha zayıf olduğu dönemlerde gerçekleşmişti. 2015’te 162 dolara gerileyen Bitcoin ile 2026’da 70.000 dolar seviyesinde olan varlık, sahiplik yapısı, likidite ve makrodan etkilenme anlamında artık çok farklı bir yapıya sahip.

Teknik göstergenin 13 yıllık veriyle desteklenmesi, yazılı analizlere göre diğer birçok teknik sinyale kıyasla güçlü bir dayanak oluştursa da, Bitcoin piyasasının her döngüde yapısal olarak değiştiği hatırlatılıyor. 2 yıllık ortalamanın tek başına yeterli olup olmadığı ise küresel likidite koşulları, kurumsal ilginin sürdürülebilirliği ve jeopolitik riskler gibi göstergenin dışında kalan etkenlere bağlı.