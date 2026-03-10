Kripto Para Kahininden Yatırımcılara Tavsiye

Son 2-3 çeyrektir tahminleri doğru çıkan analist Bitcoin’in 60 bin dolara düşeceğini aylar önce tahmin etmişti. Dahası da var. BTC fiyatının buradan 52 bin dolar civarına daha derin bir dip oluşturacağını da söylüyor. Fakat bugün fiyattan ziyade tecrübelerine dayanarak tavsiye vermek için klavye başına geçti.

Kripto Kahininden Tavsiyeler

En büyük tavsiye kimseden kripto konusunda harfiyen, sürekli uyacağınız tavsiyeler almamaktır. Tecrübeli yatırımcıların erken dönemlerinden miras kalan en büyük pişmanlıkları “keşke şu analisti bu kadar inatla dinlemeseydim” tarzı şeylerdir. Uyarımızın ardından son 2-3 çeyrektir haklı çıkan ve yanılıp rezil olacağı günleri bekleyen Roman Trading’e göz aralım.

Analist senede 10-15 büyük hareket olduğunu ve genel olarak piyasaların hareketsiz kaldığını söylüyor. Yani %20 ve üzerinde 10-15 hareketi yakalamak için yatırımcılar uzun süreli yatay hareketleri ve tuzakları göze alır.

“Bu, piyasanın çoğu zaman hiçbir hareket göstermediği veya yatay seyrettiği anlamına gelir ve yeni yatırımcılar bu noktada çok para kaybederler. Bu piyasada hesaplı sabır çok iyi sonuçlar verebilir. Günlük alım satım yapmanıza gerek yoktur.”

Analistin burada anlatmak istediği şey 10-15 hareketin yani 4-5 haftada bir yaşanan ciddi dalgalanmanın günlük trade ile yakalanmayacağı gerçeği. Hali hazırda düşüş biaslı olan bu analist muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde 60 bin doların altına yeni bir hareket bekliyor ve buna hazırlanıyor. Ardından olası toparlanma için pozisyon alacak ve nihai dip için son büyük çöküşü fırsata çevirmek adına sonraki turu da bekleyecek.

Günlük, orta ve uzun vadeli trade farklı disiplinleri zorlar ancak hepsinde değişmeyen şey trendle inatlaşmamaktır. Bugünlerde bariz biçimde düşüş trendinde olan piyasalar sınırlı kaldıraçla açığa satış yapanların aylardır yüzünü güldürdü fakat bir noktada onların da tuzağa çekildiği günler gelecek.

Petrol, Bitcoin ve Seçimler

ABD vatandaşları çeşitli motivasyonlarla Trump’a oy verdi ancak o “vaatlerinin” zıddına hareket etmeye devam ediyor. Savaşlarını bitireceğini söyleyen Trump Irak’ın 2 katı büyüklüğünde bölgesel savaş çıkarmak üzere. Gümrük tarifeleriyle ekonomiyi salladı ve faizleri düşüremiyor. Enflasyon halen %2 değil üstelik anketler onun halktaki karşılığının oldukça zayıfladığını gösteriyor.

Rand Paul yazı hazırlandığı sırada Fox News’e şunları söyledi;

“Yüksek petrol fiyatları ara seçimlerde sorun olacak ve İran’daki çatışma devam ederse, felaketle sonuçlanacak bir seçim göreceksiniz.”

Trump aylar kalan seçimler öncesinde ne yapıp vatandaşları ikna edecek? Birkaç ayda nasıl bir hızlandırılmış parasal genişleme göreceğiz ki vatandaşlar onun ekonomi konusunda başarılı olduğuna inanacak? Ne vergi iade çekleri dağıtıldı ne faizler düştü. Dahası ABD seçimlere aylar kala büyük bir savaşa girdi.

Trump bu işten biran önce anlaşma yapıp kurtulmak isteyecektir ve bu durum kripto paraları destekleyecek.