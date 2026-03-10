Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Kripto Para Kahininden Yatırımcılara Tavsiye

Özet

  • Roman Trading senede 10-15 önemli hareket olduğunu ve günlük trade ile bunun yakalanamayacağını söylüyor. Sabırlı trade'i tavsiye ediyor.
  • Rand Paul: Yüksek petrol fiyatları ara seçimlerde sorun olacak ve İran'daki çatışma devam ederse, felaketle sonuçlanacak bir seçim göreceksiniz.
  • Trump eğer ara seçimleri düşünüyorsa çok geçmeden İran ile anlaşmaya oturmalı. Trump geçen sene "ara seçimleri kaybedersek Demokratlar beni azledecek" demişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 2-3 çeyrektir tahminleri doğru çıkan analist Bitcoin’in 60 bin dolara düşeceğini aylar önce tahmin etmişti. Dahası da var. BTC fiyatının buradan 52 bin dolar civarına daha derin bir dip oluşturacağını da söylüyor. Fakat bugün fiyattan ziyade tecrübelerine dayanarak tavsiye vermek için klavye başına geçti.

İçindekiler
1 Kripto Kahininden Tavsiyeler
2 Petrol, Bitcoin ve Seçimler

Kripto Kahininden Tavsiyeler

En büyük tavsiye kimseden kripto konusunda harfiyen, sürekli uyacağınız tavsiyeler almamaktır. Tecrübeli yatırımcıların erken dönemlerinden miras kalan en büyük pişmanlıkları “keşke şu analisti bu kadar inatla dinlemeseydim” tarzı şeylerdir. Uyarımızın ardından son 2-3 çeyrektir haklı çıkan ve yanılıp rezil olacağı günleri bekleyen Roman Trading’e göz aralım.

Analist senede 10-15 büyük hareket olduğunu ve genel olarak piyasaların hareketsiz kaldığını söylüyor. Yani %20 ve üzerinde 10-15 hareketi yakalamak için yatırımcılar uzun süreli yatay hareketleri ve tuzakları göze alır.

“Bu, piyasanın çoğu zaman hiçbir hareket göstermediği veya yatay seyrettiği anlamına gelir ve yeni yatırımcılar bu noktada çok para kaybederler. Bu piyasada hesaplı sabır çok iyi sonuçlar verebilir. Günlük alım satım yapmanıza gerek yoktur.”

Analistin burada anlatmak istediği şey 10-15 hareketin yani 4-5 haftada bir yaşanan ciddi dalgalanmanın günlük trade ile yakalanmayacağı gerçeği. Hali hazırda düşüş biaslı olan bu analist muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde 60 bin doların altına yeni bir hareket bekliyor ve buna hazırlanıyor. Ardından olası toparlanma için pozisyon alacak ve nihai dip için son büyük çöküşü fırsata çevirmek adına sonraki turu da bekleyecek.

Günlük, orta ve uzun vadeli trade farklı disiplinleri zorlar ancak hepsinde değişmeyen şey trendle inatlaşmamaktır. Bugünlerde bariz biçimde düşüş trendinde olan piyasalar sınırlı kaldıraçla açığa satış yapanların aylardır yüzünü güldürdü fakat bir noktada onların da tuzağa çekildiği günler gelecek.

Petrol, Bitcoin ve Seçimler

ABD vatandaşları çeşitli motivasyonlarla Trump’a oy verdi ancak o “vaatlerinin” zıddına hareket etmeye devam ediyor. Savaşlarını bitireceğini söyleyen Trump Irak’ın 2 katı büyüklüğünde bölgesel savaş çıkarmak üzere. Gümrük tarifeleriyle ekonomiyi salladı ve faizleri düşüremiyor. Enflasyon halen %2 değil üstelik anketler onun halktaki karşılığının oldukça zayıfladığını gösteriyor.

Rand Paul yazı hazırlandığı sırada Fox News’e şunları söyledi;

“Yüksek petrol fiyatları ara seçimlerde sorun olacak ve İran’daki çatışma devam ederse, felaketle sonuçlanacak bir seçim göreceksiniz.”

Trump aylar kalan seçimler öncesinde ne yapıp vatandaşları ikna edecek? Birkaç ayda nasıl bir hızlandırılmış parasal genişleme göreceğiz ki vatandaşlar onun ekonomi konusunda başarılı olduğuna inanacak? Ne vergi iade çekleri dağıtıldı ne faizler düştü. Dahası ABD seçimlere aylar kala büyük bir savaşa girdi.

Trump bu işten biran önce anlaşma yapıp kurtulmak isteyecektir ve bu durum kripto paraları destekleyecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 2 Yıllık Ortalama Altında: Göstergenin Tarihsel Önemi ve Fiyat Hedefi

Babylon Labs ve Ledger entegrasyonu ile Bitcoin sahiplerine kendi cüzdanında staking imkanı

Bitcoin Alçalan Kanalı Zorluyor Ancak 43.000 Dolar İhtimali Masada

ABD’nin En Büyük Bankaları, Kripto Şirketlerine Verilen Ulusal Banka Ruhsatlarını Yargıya Taşıyor

NEAR ve WLD Coin Analist Tahminleri! Bu Rakamlar Yükselişi Teşvik Ediyor

Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Denge Arayışında, İran Gerginliği Azalıyor

AirTrunk, Tokyo’daki Veri Merkezi Genişlemesi İçin 1,24 Milyar Dolar Yeşil Kredi Aldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Yardım Fonlarının Aktarımı İçin 40’tan Fazla Blockchain Pilotunu Test Ediyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 2 Yıllık Ortalama Altında: Göstergenin Tarihsel Önemi ve Fiyat Hedefi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 2 Yıllık Ortalama Altında: Göstergenin Tarihsel Önemi ve Fiyat Hedefi
Kripto Para
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Yardım Fonlarının Aktarımı İçin 40’tan Fazla Blockchain Pilotunu Test Ediyor
BLOCKCHAIN
Nasdaq, Hisse Senetlerini Blockchain’e Taşırken Haklar ve Kontrolü Ön Planda Tutuyor
Kripto Para Hukuku
Babylon Labs ve Ledger entegrasyonu ile Bitcoin sahiplerine kendi cüzdanında staking imkanı
Kripto Para
Bitcoin Alçalan Kanalı Zorluyor Ancak 43.000 Dolar İhtimali Masada
BITCOIN (BTC)
Lost your password?