Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Yardım Fonlarının Aktarımı İçin 40’tan Fazla Blockchain Pilotunu Test Ediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya genelinde yürütülen yardım ve iklim finansmanı transferlerinin daha şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli olmasını sağlamak üzere blockchain tabanlı çözümleri test ediyor. Kurum, farklı blockchain uygulama alanlarını değerlendirmek için 40’tan fazla aktif pilot projeyi eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

UNDP’nin Blockchain Programının İçeriği

UNDP’nin blockchain programı, beş temel çalışma başlığı altında ilerletiliyor. İnsan kaynağı eğitimi kapsamında şimdiye kadar 500’den fazla UNDP çalışanı Blockchain Akademisi’nde eğitim aldı. Hükümetler için ayrı olarak düzenlenen Blockchain Akademisi ise kamu sektöründe prototip geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Teknoloji ayağında, kurum tarafından geliştirilen UNDP Dijital Cüzdan’ı ve kamu yararına odaklanan birlikte çalışabilir veri sistemleri öne çıkıyor. Bu uygulamalar ticari değil toplumsal fayda hedefli geliştirilirken, sistemlerin kullanım alanı küresel ölçeğe taşınıyor.

UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde oluşturduğu SDG Blockchain Accelerator girişimi, bugüne kadar 50’den fazla pilot projeyi destekledi. Bu projeler, stabilcoin ile yardım ödemelerinin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını, dijital cüzdanlarla bankacılık altyapısının olmadığı bölgelerde finansal erişim sağlanmasını ve akıllı kontratlarla koşula bağlı olarak iklim finansmanı dağıtımını mümkün kılıyor. Kurumun iş birliği ağı, 25’in üzerinde önde gelen blockchain vakfı ve 1.700’den fazla topluluk üyesini kapsıyor.

Yardım Dağıtımındaki Sorunlara Blockchain Çözümleri

Klasik insani yardım dağıtım modellerinde, fonların birçok aracı kurumdan geçerken önemli meblağlarda kesinti yaşandığı ve süreçlerin yavaş ilerlediği biliniyor. Ücret kesintileri, döviz dönüşüm maliyetleri ve idari giderlerin bütçeden ciddi pay aldığı aktarılırken, zaman zaman fonların yanlış ellere ulaşması da sistemin zayıf noktalarından biri olarak görülüyor.

Daha önce Dünya Gıda Programı’nın Ürdün’deki Building Blocks adlı projesinde, stabilcoin bazlı yardımların mültecilere doğrudan aktarılması ile transfer maliyetlerinde önemli oranda azalma sağlandığı bildirildi. Akıllı sözleşmeler ise şeffaflık ve veri temelli doğrulama sağlayarak, yardım ve iklim finansmanının yalnızca ilgili şartlar karşılandığında otomatik şekilde aktarılmasına imkan tanıyor.

Uygulamalar Ne Kadar Yaygınlaşabilir?

SDG Blockchain Accelerator kapsamında desteklenen elliden fazla pilot proje, araştırma ve geliştirme anlamında dikkate değer bir havuz oluştursa da, bunlar henüz tüm sistemin ölçeğinde yaygınlaştırılmış uygulamalar değil. UNDP yardım ve kalkınma finansmanını 170’ten fazla ülkede yönetiyor. Blockchain tabanlı altyapının farklı yasal ve teknik ortamlardaki işleyişinin uyumluluğu henüz test ediliyor.

Stabilcoin ile yapılan yardımlar, bazı ülkelerde geçerli olan sermaye kontrolleri ya da finansal mahremiyete dair endişeler nedeniyle yasal sorular ortaya çıkarıyor. Teknik olarak blockchain’in avantajları pilot verilerle ortaya konmuş olsa da, düzenleyici yaklaşımlar ve ülkeler arası politik tutumlar değişkenliğini koruyor.

UNDP’nin mevcut yol haritası, tamamlanmış bir altyapıdan ziyade devam eden geliştirme aşamalarını ortaya koyuyor. İnsan kaynağı, teknoloji, kullanım örnekleri, finans modelleri ve iş birlikleri, sürekli devam eden geliştirme başlıkları olarak sıralanıyor.

Sonuç olarak, blockchain’in küresel yardım altyapısına dönüşme potansiyeli, teknolojik avantajlardan ziyade bu değişimin maliyet ve verimlilik açısından ilgili karar vericiler tarafından kabul görmesine bağlı kalıyor. Teknik düzeyde çalışma ve testler sürerken, nihai kararın henüz alınmadığı görülüyor.