Winvest — Bitcoin investment
BLOCKCHAINKripto-Yapay Zeka

Circle, Agentic AI Foundation’a Katıldı: Yapay Zekâ ve Blockchain İş Birliğinde Yeni Dönem

Özet

  • Circle, Agentic AI Foundation’a katılarak dijital finans ve yapay zekâ bağlantısını güçlendirdi.
  • Yeni üyeler, açık standartlar ve güvenli altyapı geliştirme amacıyla iş birliği yapıyor.
  • Ajanik yapay zekâ ile blockchain entegrasyonu küresel iş dünyasında etkisini artırıyor.
COINTURK
COINTURK

Agentic AI Foundation, birlikte çalışabilir yapay zekâ sistemleri geliştirmek amacıyla kurulan bağımsız bir organizasyon olarak yeni üyeleri arasına finans ve teknoloji sektöründen önemli şirketler kattı. Aralarında dijital ödeme ağıyla öne çıkan Circle’ın da bulunduğu 97 yeni üyenin katılımıyla toplam üye sayısı 150’ye yaklaştı. Üyeler, otonom yapay zekâ altyapısının farklı kurumsal ve blockchain alanlarında güvenli biçimde çalışmasını sağlayacak açık standartlar ve araçlar üzerinde ortak bir çaba yürütüyor.

İçindekiler
1 Yeni Üyeler ve Yönetimde Değişim
2 Circle’ın Yönelimi ve Stablecoin Entegrasyonu
3 Küresel Koalisyon ve Standartlaştırma Çabası

Yeni Üyeler ve Yönetimde Değişim

Circle, Akamai, American Express, Autodesk, Equinix ve Global Payments gibi şirketlerin Agentic AI Foundation’a katılması, yapay zekâ ile finansal teknolojilerin kesişiminde büyük bir adım olarak görülüyor. Bu şirketler, açık protokoller, güvenli altyapı çözümleri ve en iyi uygulamalar geliştirmek için birlikte hareket edecek. Amazon Web Services’ta geliştirici deneyimi direktörü olarak görev yapan David Nalley, Agentic AI Foundation’ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Yönetimdeki bu değişiklikle birlikte, kurumsal dünyada otonom yapay zekâ kullanımını hızlandıracak daha etkin standartların oluşturulması hedefleniyor.

Circle’ın Yönelimi ve Stablecoin Entegrasyonu

Circle, blockchain tabanlı ödeme altyapısıyla tanınıyor ve USDC stablecoin ürününün geliştiricisi olarak dijital finans ile otonom yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren çözümler sunuyor. Şirketin Teknoloji ve Yapay Zekâ Direktörü Li Fan, programlanabilir dijital paranın, önümüzdeki yıllarda ‘ajanik ekonomi’ dediği yapay zekâ tabanlı sistemlerde temel rol oynayacağını belirtti. Fan, güvenilir finansal altyapı ile açık standartların, bu dönüşümde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Circle, Agentic AI Foundation üyeliğiyle, stablecoin ve dijital varlıkların yapay zekâ sistemlerine güvenli biçimde entegre edilmesini sağlayacak protokollerin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Circle’ın açıklamasında, otonom yapay zekâ altyapıları yaygınlaştıkça açık standartlara ve birlikte çalışabilen bir dijital ödeme altyapısına olan ihtiyacın arttığı ifade edildi; programlanabilir paranın yakında yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin temel taşlarından biri olacağı aktarıldı.

Bununla birlikte Circle, küresel ödeme ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’de yeni yerel para birimi ödeme koridorlarıyla genişletiyor. Şirket, stablecoin ödemelerinin sınır ötesi ticarette daha yaygın hale gelmesini hedefliyor. Ağının daha fazla ülkeye açılması, dijital varlıkların gerçek ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Agentic AI Foundation’a katılan şirketler, yalnızca iş birliği ağı kurma amaçlı değil; yapay zekânın uygulamalı olarak finansal veriler, uygulamalar ve altyapı ile güvenli biçimde etkileşimini sağlayacak standartların geliştirilmesine katkı için bu adımları attı. Diagrid ve UiPath gibi üyeler de dağıtık sistemler ve kurumsal otomasyon alanındaki uzmanlıklarını açık altyapı projelerine yansıtıyor.

Küresel Koalisyon ve Standartlaştırma Çabası

Neredeyse 150 üyeye ulaşan Agentic AI Foundation, dünya genelinde hem bulut hem şirket içi hem de blockchain tabanlı altyapılar arasında güvenli, şeffaf ve ölçeklenebilir yapay zekâ uygulamaları geliştirmeyi amaçlıyor. Üye şirketler, birlikte çalışabilir açık standartların yanı sıra güvenli protokoller ve araçlar geliştirmek için iş birliği yürütüyor. Yapay zekâda kurumsal dönüşüm süreci hızlanırken, sektör genelinde sorunsuz entegrasyon ihtiyacı ön plana çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

NEAR AI, IronClaw ve Gizli GPU Pazaryeri ile Web3 ve Yapay Zeka Güvenliğini Yükseltiyor

HashKey Group, Hong Kong’da Tek Noktadan Gerçek Varlık Tokenizasyonu Platformunu Başlattı

SEC’den WisdomTree’nin Dijital Hazine Para Piyasası Fonuna Onay

Bitdeer Hisselerinde Düşüş: 300 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil Hamlesi Sonrası Piyasa Tepkisi

Robinhood Chain Testnet’i İlk Haftasında 4 Milyon İşleme Ulaştı

OpenAI, Ethereum Odaklı Akıllı Sözleşme Güvenliği için EVMbench Testini Duyurdu

Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Greer’in Açıklamaları Kripto Paraları İlgilendiriyor! Madde 122, 301 ve 232 Ne?
Bir Sonraki Yazı Anchorage Digital’dan STRC Yatırımı: Kurumsal Bitcoin Stratejilerinde Yeni Dönem
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hong Kong, Dijital Varlık Piyasasında Yeni Platformla Bölgesel Bağlantıyı Hedefliyor
Kripto Para Hukuku
Hong Kong Dijital Varlık Altyapısını Güçlendirmek İçin Yeni Platform Kuruyor
STABILCOIN
Kripto Para Piyasasında “Yapısal Hata” Alarmı: Bitwise’dan Matt Hougan Gerçek Değeri Açıkladı
Kripto Para
Anchorage Digital’dan STRC Yatırımı: Kurumsal Bitcoin Stratejilerinde Yeni Dönem
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Greer’in Açıklamaları Kripto Paraları İlgilendiriyor! Madde 122, 301 ve 232 Ne?
Kripto Para
Lost your password?