Circle, Agentic AI Foundation’a Katıldı: Yapay Zekâ ve Blockchain İş Birliğinde Yeni Dönem

Agentic AI Foundation, birlikte çalışabilir yapay zekâ sistemleri geliştirmek amacıyla kurulan bağımsız bir organizasyon olarak yeni üyeleri arasına finans ve teknoloji sektöründen önemli şirketler kattı. Aralarında dijital ödeme ağıyla öne çıkan Circle’ın da bulunduğu 97 yeni üyenin katılımıyla toplam üye sayısı 150’ye yaklaştı. Üyeler, otonom yapay zekâ altyapısının farklı kurumsal ve blockchain alanlarında güvenli biçimde çalışmasını sağlayacak açık standartlar ve araçlar üzerinde ortak bir çaba yürütüyor.

Yeni Üyeler ve Yönetimde Değişim

Circle, Akamai, American Express, Autodesk, Equinix ve Global Payments gibi şirketlerin Agentic AI Foundation’a katılması, yapay zekâ ile finansal teknolojilerin kesişiminde büyük bir adım olarak görülüyor. Bu şirketler, açık protokoller, güvenli altyapı çözümleri ve en iyi uygulamalar geliştirmek için birlikte hareket edecek. Amazon Web Services’ta geliştirici deneyimi direktörü olarak görev yapan David Nalley, Agentic AI Foundation’ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Yönetimdeki bu değişiklikle birlikte, kurumsal dünyada otonom yapay zekâ kullanımını hızlandıracak daha etkin standartların oluşturulması hedefleniyor.

Circle’ın Yönelimi ve Stablecoin Entegrasyonu

Circle, blockchain tabanlı ödeme altyapısıyla tanınıyor ve USDC stablecoin ürününün geliştiricisi olarak dijital finans ile otonom yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren çözümler sunuyor. Şirketin Teknoloji ve Yapay Zekâ Direktörü Li Fan, programlanabilir dijital paranın, önümüzdeki yıllarda ‘ajanik ekonomi’ dediği yapay zekâ tabanlı sistemlerde temel rol oynayacağını belirtti. Fan, güvenilir finansal altyapı ile açık standartların, bu dönüşümde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Circle, Agentic AI Foundation üyeliğiyle, stablecoin ve dijital varlıkların yapay zekâ sistemlerine güvenli biçimde entegre edilmesini sağlayacak protokollerin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Circle’ın açıklamasında, otonom yapay zekâ altyapıları yaygınlaştıkça açık standartlara ve birlikte çalışabilen bir dijital ödeme altyapısına olan ihtiyacın arttığı ifade edildi; programlanabilir paranın yakında yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin temel taşlarından biri olacağı aktarıldı.

Bununla birlikte Circle, küresel ödeme ağını Asya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’de yeni yerel para birimi ödeme koridorlarıyla genişletiyor. Şirket, stablecoin ödemelerinin sınır ötesi ticarette daha yaygın hale gelmesini hedefliyor. Ağının daha fazla ülkeye açılması, dijital varlıkların gerçek ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Agentic AI Foundation’a katılan şirketler, yalnızca iş birliği ağı kurma amaçlı değil; yapay zekânın uygulamalı olarak finansal veriler, uygulamalar ve altyapı ile güvenli biçimde etkileşimini sağlayacak standartların geliştirilmesine katkı için bu adımları attı. Diagrid ve UiPath gibi üyeler de dağıtık sistemler ve kurumsal otomasyon alanındaki uzmanlıklarını açık altyapı projelerine yansıtıyor.

Küresel Koalisyon ve Standartlaştırma Çabası

Neredeyse 150 üyeye ulaşan Agentic AI Foundation, dünya genelinde hem bulut hem şirket içi hem de blockchain tabanlı altyapılar arasında güvenli, şeffaf ve ölçeklenebilir yapay zekâ uygulamaları geliştirmeyi amaçlıyor. Üye şirketler, birlikte çalışabilir açık standartların yanı sıra güvenli protokoller ve araçlar geliştirmek için iş birliği yürütüyor. Yapay zekâda kurumsal dönüşüm süreci hızlanırken, sektör genelinde sorunsuz entegrasyon ihtiyacı ön plana çıkıyor.