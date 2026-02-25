Sıcak Gelişme: Greer’in Açıklamaları Kripto Paraları İlgilendiriyor! Madde 122, 301 ve 232 Ne?

Cuma günü Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etti ve kaos ortamı başladı. AB’nin ticaret anlaşması için imza sürecini uzatması diğer ortakların da mahkeme kararıyla yan çizebileceği endişesini oluşturdu. Endişe oluşturdu çünkü Trump’ı çılgına çevirecek bu hamlenin bir sabah savaş gerekçesi olarak ilan edilmesi bile şaşırtıcı olmaz. Ama bu noktada önemli gelişmeler var.

Kripto Paralar ve Tarifeler

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Greer yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. BTC tekrar 66 bin dolara döndü ve ticaret savaşının yeniden başlayacağına dair endişeleri dizginleyecek türden şeyler söylediğinden kripto paralar için açıklamaları olumlu. Sorunsuz biçimde bu sürecin atlatılacağını garanti eden Greer 2025 yılındaki kaosun tekrar etmeyeceğini ima ediyor.

“Ticaret ortaklarıyla temasa geçerek, ikame gümrük vergilerinin ticaret anlaşmalarıyla nasıl uyumlu olduğunu açıkladık. Ticaret ortaklarıyla duruşmalar ve istişareler yapılacak. Mevcut anlaşmaların değiştirilip değiştirilmeyeceği görülecek. Bazıları için gümrük vergileri %15’e çıkacak. Yeni ticaret soruşturmaları, aşırı endüstriyel kapasiteyi ve tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmayı inceleyecek. ABD’ye karşı ayrımcılıkla ilgili ticaret hukuku bazı durumlarda yardımcı olabilir. Daha önce yaptığımız Çin anlaşmasına bağlı kalmayı planlıyoruz. Çin’in gümrük vergisi seviyesinin aynı kalmasını bekliyorum.”

ABD Ticaret Temsilcisi Greer, gümrük vergilerine alternatif olan 122, 301 ve 232. maddeleri yineledi.

Madde 122 – Ödemeler Dengesi Yetkisi

1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü. ABD’nin dış ticaret açığı veya ödemeler dengesinde “ciddi bir bozulma” yaşanması durumunda, başkana ithal edilen tüm mallara veya belirli ülkelere karşı 150 gün boyunca %15’e kadar ek gümrük vergisi koyma yetkisi verir. Greer, bu maddenin IEEPA (Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası) gibi genel bir “acil durum” yetkisi sunduğunu savunuyor. Mahkemelerin IEEPA’yı kısıtladığı bir senaryoda, Section 122 “ekonomik güvenlik” gerekçesiyle en hızlı devreye alınabilecek maddedir.

Karar verici Başkan’dır.

Madde 301 – Haksız Ticarete Karşı Misilleme

1974 Ticaret Yasası’nın 301. Bölümü. Yabancı hükümetlerin “haksız, mantıksız veya ayrımcı” politikalarına (örneğin teknoloji transferi zorunluluğu, fikri mülkiyet ihlalleri) karşı ABD’nin misilleme yapmasına izin verir. Greer’ın da içinde bulunduğu ekip, bu maddeyi Çin’e karşı milyarlarca dolarlık vergi koymak için kullandı. Bu madde “soruşturma” odaklıdır; yani önce suçlama yapılır, sonra vergi gelir.

Karar verici USTR’dir.

Madde 232 – Ulusal Güvenlik Soruşturması

1962 Ticaret Genişleme Yasası’nın 232. Bölümü. Bir ürünün ithalat miktarının veya niteliğinin “ABD ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğini” inceler. Eğer Ticaret Bakanlığı tehdit onaylarsa, başkan sınırsız vergi veya kota koyabilir. Greer, bu maddenin sadece tank veya uçak değil, çelikten yarı iletkene kadar “ekonomik dayanıklılık” sağlayan her alanda kullanılabileceğini savunan ekolün öncülerinden.

Karar verici Ticaret Bakanlığıdır.