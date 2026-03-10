Nasdaq, Hisse Senetlerini Blockchain’e Taşırken Haklar ve Kontrolü Ön Planda Tutuyor

Kripto paralar ve geleneksel finans arasında köprü oluşturan varlık tokenizasyonu, son dönemde büyük kurumların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Nasdaq, hisse senetlerinin blokzincir altyapısına taşınmasına yönelik yeni bir adım attı. Nasdaq’ın bu hamlesi, geçmişte öne çıkan sentetik temsiller ya da üçüncü taraf tarafından sunulan hisse benzeri kripto varlıkların aksine, doğrudan pay sahipliği ve yasal haklar odağında tasarlanmış bir modeli hedefliyor.

Nasdaq’ın Yeni Modelinde Yasal Eşdeğerlik

1971’de kurulan ve halen dünyanın en büyük menkul kıymet borsalarından olan Nasdaq, yayımladığı yol haritasında tokenlaştırılmış hisse senetlerinin, gerçek hisseyle aynı yasal statüye sahip olmasını ön planda tutuyor. Bu yapıda blokzincir üzerinde işlem gören token’lar, doğrudan şirket tarafından sahiplik kaydına entegre ediliyor ve oy kullanma, yönetim süreçlerine katılım, temettü gibi hakları beraberinde getiriyor. Nasdaq’ın açıklamasında, bu modelin esasen hisse senedinin sadece farklı bir dağıtım katmanı üzerinden sunulması, temel hak ve yükümlülüklerin ise tamamen korunması amaçlanıyor.

SEC ve Regülasyon Çizgileri

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 30 Ocak’ta yayımladığı bildiride, şirket tarafından desteklenen tokenlaştırılmış menkul kıymetlerle üçüncü tarafın sunduğu sentetik modellere net şekilde ayrı yaklaşılması gerektiğini vurguladı. SEC’nin yaklaşımına göre, şirketin kendisinin dağıtılmış defter teknolojisini resmi sahip kayıtlarına entegre etmesiyle, token’ın transferi gerçek sahiplikte güncelleme sağlıyor ve yasal haklar tesis ediliyor. Üçüncü taraf modellere ise aynı düzeyde hak dahil edilmiyor ve riskler söz konusu olabiliyor.

Nasdaq, 9 Mart’ta duyurduğu modelde, token’ların resmi sahiplik kaydına bağlı olduğunu, temettü, oy hakkı, yönetişim ve hukuki eşdeğerlik gibi tüm unsurların korunduğunu ifade etti.

2025’te yürürlüğe girmesi beklenen Nasdaq kural değişikliği, tokenlaştırılmış hisselerin yalnızca aynı CUSIP koduna ve geleneksel hisseyle aynı haklara sahip olması halinde gerçek hisseyle eşdeğer kabul edileceğini netleştiriyor.

Hafif Haklı Modeller ve Piyasa Eğilimleri

Bazı platformlarda, örneğin Payward bünyesindeki xStocks ürünlerinde, kullanıcılar oy veya temettü hakkı elde etmeden yalnızca hisseye benzer bir finansal pozisyona erişiyor. Söz konusu xStocks ürünlerinin büyük bölümü, Solana, Ethereum ve TON gibi altyapılarda işlem görüyor ve yalnızca yurt dışı bireysel yatırımcıların erişimine açık tutuluyor. Şirket verilerine göre, xStocks daha şimdiden 25 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmış durumda.

Nasdaq ise bu talebin geleneksel ve düzenlenmiş bir piyasaya yönlendirilmesini, asıl sahiplik ve yatırımcı haklarının kaybolmamasını sağlamaya odaklanıyor. Çünkü resmi sahiplik kaydının şirket merkezli yapıda mı, yoksa kolay dağıtımı hedefleyen ancak daha az hak sunan alternatiflerde mi bulunacağı önemli bir rekabet unsuru haline gelmiş durumda.

Klasik Piyasa Mekaniklerinin Korunması

Nasdaq’ın teklifi, fiyat oluşumu, düzenlenmiş borsa mekanikleri ve takas süreçlerini geleneksel finans yapısıyla uyumlu bir şekilde blokzincir katmanına taşımayı içeriyor. Planlanan modelde, bir işlem token şeklinde işaretlendiğinde DTC (Depository Trust Company) üstünden ilgili pozisyon otomatik olarak token’a dönüştürülüyor. Bu süreç, likidite, teminat hareketi ve düzenleyici uyumu geleneksel piyasa standartlarında tutmayı amaçlıyor.

Tokenizasyon Fırsatları ve Rekabette Son Durum

Nasdaq’ın 4.000 civarında şirkete ev sahipliği yaptığı ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 14 trilyon dolar olduğu göz önüne alındığında, tokenizasyonun küçük yüzdelerinin dahi muazzam büyüklükte bir varlık değerine denk geldiği görülüyor. McKinsey tarafından 2024’te yapılan modellemeler, 2030’a kadar iki trilyon dolar düzeyinde tokenlaştırılmış finansal varlık öngörüyor. Diğer yandan, ICE’nin NYSE platformu ve Nasdaq’ın Avrupa’daki Seturion ortaklığı gibi örnekler de rekabetin hızlandığını gösteriyor.

Amerikalı finans otoritelerinin teknolojiden bağımsız olarak hukuki hakları aynı olan tokenlaştırılmış ve klasik menkul kıymetleri sermaye yeterliliği açısından eşdeğer değerlendireceği yönündeki açıklamaları, bu alana kurumsal ilginin artmasına destek sağladı. Nasdaq da katılımın gönüllü olacağını ve ilerideki güncellemelerin düzenleyici yaklaşımlara göre şekilleneceğini belirtiyor.

Haklar ve Dağıtım Arasındaki Denge

Piyasanın önünde iki ana yol bulunuyor: Hak odaklı, yasal eşdeğerliğe sahip şirket tabanlı tokenlar ile hızlı likiditeye ve kolay erişime sahip olan, ancak pay sahipliği haklarını tam yansıtmayan wrapper ürünleri. Yakın vadede bu modellerin bir arada yaşaması bekleniyor. Ancak piyasadaki herhangi ciddi bir kriz veya hak ihlali durumunda, şirket sponsorlu modellerin öne çıkma ihtimali gündemde kalmaya devam edecek.

Sonuç olarak, Wall Street’in büyük oyuncuları, gerçek hisseyi programlanabilir hale getirerek yeni nesil piyasa altyapısında kontrolü ellerinde tutmaya çalışıyor. Nasdaq’ın hedefi, internet tabanlı finans dünyasında galip gelen token’ın, gerçek sahipliğe dayalı hisse olması yönünde şekilleniyor.