Babylon Labs ve Ledger entegrasyonu ile Bitcoin sahiplerine kendi cüzdanında staking imkanı

Bitcoin staking altyapısı geliştiren Babylon Labs, donanım cüzdanları alanında faaliyet gösteren Ledger ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği sayesinde, Bitcoin sahipleri varlıklarını kendi kontrolünde tutarken coinlerini değerlendirme fırsatı bulacak.

Bitcoin için kendi cüzdanında staking dönemi

Babylon Labs tarafından geliştirilen Trustless Bitcoin Vaults (BTCVaults), kullanıcıların Bitcoin’lerini zincir üzerinde koşullarla yönetilen akıllı kontratlara kilitlemesini sağlıyor. Şirket, Ledger entegrasyonu ile birlikte, kullanıcıların direkt olarak donanım cüzdanları üzerinden bu kasalara erişmesini mümkün hale getirdi.

Ledger’ın Clear Signing teknolojisi sayesinde, her işlem cihaz ekranında insan tarafından okunabilir biçimde gösteriliyor ve kullanıcılar ayrıntıları onaylamadan önce kontrol edebiliyor. Bu entegrasyon, yatırılan BTC’nin kendi cüzdanında güvende kalmasını sağlarken, staking yoluyla ödül kazanımına da imkan tanıyor.

Teknik kurulum ve güvenlik avantajları

Trustless Bitcoin Vaults kullanmak isteyenler, Ledger Live uygulamasına bir Babylon hesabı ekleyerek, Nano S Plus, Nano X, Ledger Stax ve Ledger Flex gibi destekli cihazlarla uyumlu şekilde işlem yapabiliyor. BTC staking işlemiyle BABY token ödülleri elde ediliyor. Ancak, kilitli varlıkların vadesinden önce çekimi istenirse yaklaşık yedi günlük bir çözülme süresi devreye giriyor.

Babylon’un çözümü, klasik likit staking platformlarının aksine, Bitcoin’i doğrudan Bitcoin ana ağında kilitliyor ve kullanıcının kendi cüzdanında tam kontrolünü koruyor. Bu model, kullanıcıya şeffaflık ve doğrudan erişim sağlarken, varlıkların likit temsil tokenlara dönüştürülmeden yönetilmesine olanak tanıyor.

Babylon Labs, Ledger ile yapılan entegrasyon sayesinde, Bitcoin sahiplerinin Ledger cihazlarıyla kendi kasalarında işlem onayını kolayca ve güvenli biçimde yapabileceğini aktarıyor.

Ledger, dünya çapında 8 milyondan fazla cihaz satışıyla alanında geniş bir kullanıcı tabanına sahip. Şirketin sunduğu güvenlik özellikleri, Babylon’un BTCVault ekosisteminde ek koruma katmanı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar hem kendi anahtarlarını saklamaya devam ediyor hem de kolayca staking işlemlerini başlatabiliyor.

Kendi kasanda yönetim ve yeni nesil finansal çözümler

Kullanıcıya ait kasalar, geleneksel saklama platformlarına kıyasla varlık üzerinde tam sahiplik imkanı tanıyor. Böylece hem merkezi platformların riskleri azaltılıyor hem de staking, borç verme veya otomatik stratejiyle getiri elde etme opsiyonları doğrudan kullanıcının elinde oluyor.

Kripto para ekosisteminde merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin sağladığı otomatik getirili kasalar, son dönemde yaygınlaşıyor. Yearn Finance gibi platformlar, bu stratejilerle tanınıyor. Benzer şekilde, Telegram gibi ana akım uygulamalar da Bitcoin, Ethereum ve Tether yatırımlarını getiri sağlayan kasa ürünleriyle kullanıma açmaya başladı.

Kurumsal tarafta da ilgi artıyor. Dijital varlık yöneticisi Bitwise, DeFi borç verme protokolü Morpho ile birlikte, teminatlı kredi piyasalarında getirili kasalar geliştirmek üzere iş birliği gerçekleştirdi. Bu tür adımlar, blokzincir temelli, kullanıcının doğrudan varlık kontrolünü sağlayan çözümlerin artan şekilde benimsendiğine işaret ediyor.