Bitcoin Alçalan Kanalı Zorluyor Ancak 43.000 Dolar İhtimali Masada

Özet

  • Columbus alçalan kanal yukarı kırıldığı için 74 bin dolar üzerini hedefliyor ancak teknik kırılmaya rağmen makro cephedeki belirsizlik kafa karıştırıyor.
  • anlcnc1 78 bin dolardaki Bitcoin’in gerçek piyasa değeri altında devam eden kapanışların daha derin diplere yol açabileceğini düşünüyor.
  • Düşüşün devamında BTC 53 bin dolara kadar kayıplarını sürdürebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

70 bin doları geri alan BTC ABD piyasa açılışından sonra bu seviyeyi kaybetti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü 21:00’da açıklamalar yapacağını duyurdu. Bugün veri akışı anlamında sakin bir gün olsa da yarın ABD TÜFE rakamları gelecek yani hareketliliğin ciddi anlamda artması bekleniyor. Üsteli İran konusu da çok sıcak. Peki Bitcoin için güncel beklentiler ne durumda.

İçindekiler
1 Bitcoin Alçalan Kanal
2 Bitcoin 43.000 Dolar Hedefi

Bitcoin Alçalan Kanal

İran ve ABD cephesinden farklı tonlarda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump artık sona gelmiş olabileceklerini söylerken bugün ABD Savaş Bakanı “daha da acı vereceğiz” minvalinde şeyler söylüyordu. Yapıcı açıklamaların iyileşmesi ve biran önce müzakerelere dönülmesi gerek. Nitekim Hamaney’in ölümünün ertesi günü bile müzakere gündeme geldiyse her geçen gün olaylar soğurken uzlaşı ihtimali artıyor. Geçen yıl da bu kadar şiddetli olmasa bile benzer bir hikaye gördük.

Grafiğe dönersek Columbus takma isimli analist alçalan kanalı kırmak isteyen Bitcoin’e dikkat çekiyor. Ona göre trend çizgisinin korunması ivmeyi 74 bin dolar ve ötesine taşıyacak ancak makro cephe karışık. Petrol, enflasyon, geciken faiz indirimleri, geciken QE, tarifeler ve daha onlarca şey.

“Dolayısıyla şu an için önemli olan, net bir kırılma olup olmayacağı değil, makroekonomik durum karışık kalırken BTC’nin yukarıdaki yapıyı kabul edip edemeyeceği.

Eğer kabul ederse, bu gerçek bir geri kazanım gibi görünmeye başlayacaktır. Eğer kabul etmezse, bu sadece başka bir kanal uzantısı olacaktır.”

Bitcoin 43.000 Dolar Hedefi

Türk on-chain analisti @anlcnc1 78 bin dolardaki Bitcoin’in gerçek piyasa ortalamasına dikkat çekiyor. Tarihsel olarak bu seviyenin altı zayıflık ve trendin tersine dönmesi için geri alınması gerekilen nokta burası. Nitekim teknik analizlerde de yapı olarak trendin değişimi için şart koşulan bölge on-chain okuma ile eşleşiyor.

Eğer fiyat bu seviyeyi geri alırsa dipten dönüş başlar ve trend değişir. Ancak Anıl’a göre bunun altında kapanışlar 60 bin dolarlık alt banda hatta gerçek teslimiyet noktası olacak 43 bin dolara kapı aralıyor.

“Fiyatın tekrar True Market Mean üzerine çıkması ve burada kalıcılık sağlaması, piyasa yapısının yeniden güç kazandığına dair önemli bir sinyal olacak. Şimdilik bu metrikte ana kilit bölge $78K ve seviye her gün aşağı yönlü güncellenmeye devam ediyor.” – @anlcnc1




