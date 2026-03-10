Tornado Cash Geliştiricisi Roman Storm İçin Yeniden Yargılama Kararı

ABD Adalet Bakanlığı savcıları, Tornado Cash protokolünün geliştiricilerinden Roman Storm hakkında daha önce sonuçsuz kalan iki ağır suçtan yeniden yargılama talebinde bulundu. İlgili davada yargılama sürecinin Ekim 2026’da başlaması önerildi. Bu süreçte, kripto para karıştırıcılarına yönelik düzenleyici yaklaşımlarda da gözle görülür bir değişim yaşandı.

Davanın Kapsamı ve Storm’a Yöneltilen Suçlamalar

New York Güney Bölgesi’nde görülen davada, Ağustos 2025’teki ilk jürili yargılamada Roman Storm için farklı sonuçlar çıkmıştı. Storm, lisanssız para transferi işletmek suçundan mahkûm edildi ve bu suç, beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ancak kara para aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal etme amacıyla kurulan suç ortaklığı suçlarında jüri üyeleri uzlaşamadı ve bu iki ağır suçla ilgili yargılamada sonuç alınamadı. Hakim, bu iki suçla ilgili olarak dava için yenilemeye gidilmesine hükmetti.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan savcı Jay Clayton liderliğindeki ekip, Storm’un tekrar yargılanmasını talep ediyor. Yeni yargılamanın üç hafta sürmesi ve her bir ağır suç için yirmi yıla kadar hapis cezası istenmesi bekleniyor. Storm, bu iki suçtan mahkûm edilirse toplamda 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu süreçte Storm’un savunma ekibi, ilk mahkûmiyetle ilgili mevcut kanıtların yetersiz olduğunu savunarak yetkili mahkemeye başvurdu. Taraflar arasında devam eden hukuk mücadelesinde, ilk mahkûmiyet kararına ilişkin sözlü duruşma Nisan ayında yapılacak.

Düzenleyici Ortamda Yaşanan Çelişki

Yeniden yargılama talebinin gündeme geldiği günlerde, ABD Hazine Bakanlığı Kongre’ye 32 sayfalık bir rapor sundu. Raporda, kripto para karıştırıcılarının yasal kullanıcılar için meşru gizlilik amaçlarına hizmet edebileceği açıkça belirtildi. Bakanlık, merkeziyetsiz karıştırıcı protokollerine yönelik yeni kısıtlamaları önermedi ve 2023’te gündeme gelen kayıt tutma zorunluluklarını da hayata geçirmedi.

ABD hükümetinin farklı kurumlarının karıştırıcı protokollere ilişkin farklı yaklaşımlar sergilemesi sektörde de tepkiyle karşılandı. Bir tarafta, düzenleyici kurumlar bu tür hizmetlerin meşru kullanımlarını kabul ederken; diğer tarafta, geliştiricilere yönelik ağır cezalar talep ediliyor. Aynı idare içinde iki farklı bakış açısı bir arada bulunuyor.

Sektörde, Solana Policy Institute ve DeFi Education Fund temsilcileri, yeni yargılama girişimlerini moral bozucu ve üzücü bulduklarını ifade etti. On iki üyeden oluşan jürinin, ağır suçlamalarda Storm’un eylemlerinin suç oluşturduğuna dair uzlaşıya varamaması, hükümetin iddiasının ceza hukuku açısından gereken oy birliğine ulaşamadığını gösteriyor.

Tornado Cash Davasının Odak Noktası

Tornado Cash, merkeziyetsiz çalışan ve kullanıcı fonlarını tutmayan, işlemleri arka planda yöneten bir karıştırıcı protokol. Protokolün geliştiricilerinden biri olan Roman Storm, platformda kullanıcıların işlemlerinin izinin sürülmesini engelleyen gönderim ve çekim altyapısını kurdu. Davanın temelinde ise, bir yazılım geliştiricisinin oluşturduğu aracın başkaları tarafından hangi amaçla kullanıldığından dolayı cezai sorumluluk taşıyıp taşımayacağı sorusu yatıyor.

İlk aşamada jüri, Storm’u sadece daha hafif olan bir başlıktan suçlu bulurken, diğer iki konu için görüş birliğine varamadı. Bu durum, özellikle kara para aklama ve yaptırım ihlali gibi suçlamaların, yazılım temelli ve merkeziyetsiz protokoller için ne kadar geçerli olduğunun tartışmalı olduğunu gösterdi.

Son yayımlanan Hazine Bakanlığı raporu, karıştırıcıların meşru kullanım durumlarını tanısa da Storm’u bekleyen hukuki riskleri değiştirmiş değil. Ancak yeni jüri, aynı olguları farklı bir hukuki ve toplumsal atmosfer içinde değerlendirecek.