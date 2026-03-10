Son Dakika: Kripto Paraları Bekleyen Darboğaz, İran Harekete Geçti

Uzun süredir kripto para piyasası sektörü ilgilendiren gelişmelere bağlı değil küresel olaylara bağlı hareket ediyor. Geçen yılın gündemini tarifeler işgal etti. Bu yıl tarifeler, faiz indirimlerinin gecikmesi ve İran gerilimi piyasaları meşgul ediyor. Yazı hazırlandığı sırada gündeme düşen iddia ise İran’ın en azından orta vadede savaşı sürdürmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden BTC tekrar 70 bin doların altına sarktı.

Hürmüz Boğazı

Dünyadaki petrolün yüzde 20’si buradan geçiyor ve bu hafta 120 dolara sıçrayan fiyat durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Alınan önemler, devam eden çalışmalar ve uzlaşı ihtimalinin belirmesiyle petrol 90 dolara gerilese de biraz önce İran’ın Hürmüz Boğasına mayın döşemeye başladığı haberi gündeme oturdu. Bu gelişme savaşın kısa vadede sona ermeyebileceğine ve ABD gemilerinin eskortluğuna rağmen tankerlerin boğazı kullanma ihtimalinin azaldığına işaret ediyor.

Konuyla ilgili hazırlanmış ABD istihbarat raporuna aşina kişilere dayandırılan rapora göre İran küresel petrol arzının %20’sinin geçişine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazına mayın döşemeye başladı. Son günlerde birkaç düzine mayıs döşendiği raporlanıyor.

Peki ABD bu hafta yaptığı açıklamalarla İran donanmasını yok ettiğini söylerken bu mayınlar nasıl döşenebiliyor? Kaynaklar halen İran’ın küçük tekneleri ve mayın döşeme gemilerinin olduğunu teyit ediyor. Bu teknelerle günde yüzlerce mayın döşenebilir. Boğazın fiilen kapanması anlamına gelecek bu adım aylarca petrol arzının kısılmasına neden olacak. İran’ın bu gelişmeyi teyit etmesi BTC’yi daha aşağı itebilir, reddetmesi ise barış umutlarını besleyecek başka bir gelişme olacağından risk piyasalarını yukarı çekecektir.

Trump yazı hazırlandığı sırada şöyle bir paylaşım yaptı;

“İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşemişse ve bu konuda herhangi bir rapor elimizde yoksa, bunların DERHAL kaldırılmasını istiyoruz! Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır! Başkan DONALD J. TRUMP” – Truth Social

Bu arada Trump böyle bir istihbarat raporu olmadığını ima ediyor. BTC bu yüzden bir miktar toparlandı.