Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Ekonomi

Son Dakika: Kripto Paraları Bekleyen Darboğaz, İran Harekete Geçti

Özet

  • İran Hürmüz boğazına mayın döşemeye başladı. - CNN
  • Trump: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır.
  • Trump: Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır!
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Uzun süredir kripto para piyasası sektörü ilgilendiren gelişmelere bağlı değil küresel olaylara bağlı hareket ediyor. Geçen yılın gündemini tarifeler işgal etti. Bu yıl tarifeler, faiz indirimlerinin gecikmesi ve İran gerilimi piyasaları meşgul ediyor. Yazı hazırlandığı sırada gündeme düşen iddia ise İran’ın en azından orta vadede savaşı sürdürmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden BTC tekrar 70 bin doların altına sarktı.

Hürmüz Boğazı

Dünyadaki petrolün yüzde 20’si buradan geçiyor ve bu hafta 120 dolara sıçrayan fiyat durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Alınan önemler, devam eden çalışmalar ve uzlaşı ihtimalinin belirmesiyle petrol 90 dolara gerilese de biraz önce İran’ın Hürmüz Boğasına mayın döşemeye başladığı haberi gündeme oturdu. Bu gelişme savaşın kısa vadede sona ermeyebileceğine ve ABD gemilerinin eskortluğuna rağmen tankerlerin boğazı kullanma ihtimalinin azaldığına işaret ediyor.

Konuyla ilgili hazırlanmış ABD istihbarat raporuna aşina kişilere dayandırılan rapora göre İran küresel petrol arzının %20’sinin geçişine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazına mayın döşemeye başladı. Son günlerde birkaç düzine mayıs döşendiği raporlanıyor.

Peki ABD bu hafta yaptığı açıklamalarla İran donanmasını yok ettiğini söylerken bu mayınlar nasıl döşenebiliyor? Kaynaklar halen İran’ın küçük tekneleri ve mayın döşeme gemilerinin olduğunu teyit ediyor. Bu teknelerle günde yüzlerce mayın döşenebilir. Boğazın fiilen kapanması anlamına gelecek bu adım aylarca petrol arzının kısılmasına neden olacak. İran’ın bu gelişmeyi teyit etmesi BTC’yi daha aşağı itebilir, reddetmesi ise barış umutlarını besleyecek başka bir gelişme olacağından risk piyasalarını yukarı çekecektir.

Trump yazı hazırlandığı sırada şöyle bir paylaşım yaptı;

“İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşemişse ve bu konuda herhangi bir rapor elimizde yoksa, bunların DERHAL kaldırılmasını istiyoruz! Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır! Başkan DONALD J. TRUMP” – Truth Social

Bu arada Trump böyle bir istihbarat raporu olmadığını ima ediyor. BTC bu yüzden bir miktar toparlandı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy’nin Bitcoin Alımları STRC Getirisiyle Hızlandı, Finansman Modeli Tartışılıyor

Bitwise CIO’su Hougan: Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olması Olası Senaryolar Dahilinde

Son Dakika: 10 Mart Beyaz Saray Açıklamaları

Kripto Para Kahininden Yatırımcılara Tavsiye

Bitcoin Alçalan Kanalı Zorluyor Ancak 43.000 Dolar İhtimali Masada

NEAR ve WLD Coin Analist Tahminleri! Bu Rakamlar Yükselişi Teşvik Ediyor

Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Denge Arayışında, İran Gerginliği Azalıyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Tornado Cash Geliştiricisi Roman Storm İçin Yeniden Yargılama Kararı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tornado Cash Geliştiricisi Roman Storm İçin Yeniden Yargılama Kararı
Kripto Para
Strategy’nin Bitcoin Alımları STRC Getirisiyle Hızlandı, Finansman Modeli Tartışılıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitwise CIO’su Hougan: Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olması Olası Senaryolar Dahilinde
ALTIN BITCOIN (BTC)
Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Chainlink (LINK) 10-11 Mart Tahminleri
RIPPLE (XRP) Solana (SOL)
Nasdaq ve Boerse Stuttgart, Avrupa’da Blokzincir Tabanlı Menkul Kıymet Takasını Başlatıyor
BLOCKCHAIN
Lost your password?