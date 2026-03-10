17 Önemli Gelişme Kripto Paraları Sallayacak, 48 Saat İçinde Olacak Neler?

Bu hafta kripto paralar için son derece yoğun geçiyor ancak bugün itibariyle ılımlı açıklamalar arttığından BTC bir miktar yükseldi. Trump’ın anketlerde gücü zayıflarken bağlantılı tokenleri eriyor. Diğer yandan yarın TÜFE verisi gelecek. Peki İran cephesinde son durum ne? Önümüzdeki 48 saat boyunca yaşanacak 17 önemli gelişme var. Bunları önceden bilip pozisyon almanız lehinize olabilir.

İran Son Durum

Kısaca buradaki durumu ele alalım. Savaş küresel enerji piyasalarını sallamaya devam ediyor ve bugün akşam Hürmüz Boğazına mayın döşenmeye başladığı haberi kısa süreli dalgalanmaya neden oldu. ABD istihbarat raporuna dayandırılan haber Trump tarafından teyit edilmesi hatta böyle bir raporun olmadığını ima etti.

S&P 500, önceki kazançlarını sildi. Beyaz Saray, Enerji Bakanı Chris Wright’ın daha sonra silinen sosyal medya paylaşımına itiraz ederek, hiçbir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmediğini açıklamasının ardından, ABD ham petrolü, fiyatları kısa süreliğine 80 doların altına düşüren keskin düşüşünü telafi etti.

ABD ve İran, savaşın 11. gününde saldırılarını yoğunlaştırırken, Beyaz Saray petrol fiyatındaki dalgalanmayı engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. G7 ülkeleri de enerji ajanslarından acil durum petrol rezervlerini serbest bırakmak için senaryolar hazırlamalarını istedi.

Kripto Para Takvimi

Önümüzdeki 48 saat boyunca birçok önemli gelişme göreceğiz. Öncelikle gözümüz kulağımız İran konulu açıklamalarda olacak. Dakikalar sonra 00:05’te Oracle kazanç raporu gelecek. AI balonu tartışmaları zayıflarken bu raporda olumsuzluk görürsek yine tartışmalar alevlenecek ve günlük kapanışa giderken düşüş göreceğiz.

02:50’de Japonya PPI gelecek. Carry trade tartışmalarının geçen yıl büyük dalgalanmalara neden olduğunu görmüştük rapor %2,2 gelmeli ki yeniden “Japonya faiz artırabilir” manşetleriyle risk piyasaları sallanmasın.

ABD piyasa açılışından 1 saat önce ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ve manşet enflasyon gelecek. Beklenti ikisi için de %2,5. Bu ayki petrol dalgalanmasının etkisini önümüzdeki ay göreceğiz ve rapor beklenti altı gelmeli ki enerji fiyatındaki dalgalanma da üstüne eklendiğinde önümüzdeki ay Fed çığlık atmasın. Hem beklenti üstü rapor gelir hem de bu ayki petrol yükselişi Mart ayında rapora yansırsa 2026 yılında hiç indirim gelmeyebilir.

Şimdilik 1 indirim halen garanti gibi. 15:30 Fed’den Bowman konuşacak ve rapora dair yapacağı açıklamalar önemli olacak. Qubic Network Guardians açık beta sürümü Çarşamba günü başlıyor. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nın stablecoin incelemesi için son kanıt toplama tarihi 11 Mart buradaki regülasyon adımları da önemli.

Perşembe gününe TCMB’nin faiz kararıyla başlayacağız. Kripto paraların TRY pariteleri için buradaki karar önemli, beklenti enerji maliyeti artarken faizlerin sabit bırakılması. 15:30’da ABD işsizlik başvuruları var ve 18:00’da Fed’den Bowman konuşacak. Aptos 12 Mart günü arzın %0,69’u kadar kilit açılışı yapıyor.

Illuvium (Illuvitar için Wave 5’i yine Perşembe günü başlatacak. Altcoinler özelinde en büyük hamle 12 Mart günü Polkadot’tan gelecek. DOT arzı 2,1 milyar ile sınırlanıyor, Emisyonlar %53,6 oranında azaltılıp, Unbonding süresi 28 günden 24-48 saate indiriliyor. Önümüzdeki 48 saat bu yüzden hareketli geçebilir.

Apecoin agent API getiriyor, NPC’ler vesaire ile sönen metaverse hype’ın kullanıcı boşluğu doldurulmak istenecek. RNGR holderlerı için Snapshot 12 Mart 16:00 PST’de olacak. MetaDAO 5 milyon dolara yakın USDC airdrop yapacak.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi’nin (FCA) kripto varlık firmalarına yönelik yeni kurallar içeren CP26/4 danışma süreci sona erecek. Çarşamba günkü stablecoin incelemesiyle bu İngiltere’den kripto paralarla ilgili haberler göreceğimiz söylüyor.