Blockchain.com Gana’da Faaliyete Başladı, Mobil Para ile Kripto Erişimi Artıyor

Son bir yıl içinde Sahra Altı Afrika ülkelerinde zincir üstü işlem hacmi 200 milyar doların üzerine çıkarken, kripto para sektörünün köklü altyapı sağlayıcılarından Blockchain.com, bölgedeki büyümeden daha fazla pay almak için Gana’da yeni bir açılım başlattı. Şirketin geçtiğimiz yılın başında Nijerya’da hayata geçirdiği genişleme stratejisi, kısa sürede mevcut aracılık işlemlerinde yedi kat artış getirmişti. Bu başarı doğrultusunda, Batı Afrika pazarına daha da yoğunlaşma kararı alınırken, Gana’nın seçilmesinde ülkedeki mevcut talebin etkili olduğu aktarıldı.

Gana’da Artan Organik Kripto Talebi

Gana’daki kullanıcılar, Blockchain.com’un resmi lansmanından önce platformu yoğun şekilde kullanmaya başlamış, kullanıcı sayısında yıllık yüzde 140 artış, işlem hacminde ise yüzde 80 yükseliş kaydedilmişti. Söz konusu artışlar, şirket herhangi bir resmi açılım yapmadan gerçekleşti. Gana’da kriptoya olan ilgi, doğrudan toplumsal ihtiyaç ve finansal taleplerin karşılanmasından kaynaklanıyor. Şirket, mevcut ve hızlı büyüyen bu talebi karşılamak için altyapı yatırımlarını hızlandırma kararı aldı.

Batı Afrika’da En Çok İşlem Gören Varlıklar

Bölgede en çok USDT, Bitcoin ve Tron üzerinden işlemler gerçekleştiriliyor. On-chain veriler ve farklı araştırmalar, özellikle stablecoin ve Tron ağındaki hareketliliğin öne çıktığını ortaya koyuyor. Son aylardaki analizler, Revolut ve Presto Research gibi kurumların da Tron’un on-chain işlemlerde küresel anlamda önemli bir konumda olduğunu saptadığını gösteriyor. Kullanıcılar, özellikle USDT’yi Tron ağı üzerinden transfer ederek düşük maliyetli ve hızlı dolar hareketi sağlıyor. Aynı yaklaşım, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde de yaygın durumda.

Bitcoin ise bölgede öncelikle tasarruf ve enflasyon riskinden korunma amacıyla tercih ediliyor. Gana’da son yıllarda yerel para birimi cedi ciddi değer kaybı yaşarken; Bitcoin ve USDT, ülkedeki kullanıcılar için hem erişimi hızlı hem de yerel alternatiflere göre daha avantajlı bir değer saklama aracına dönüşüyor.

Mobil Para ve Kripto Entegrasyonu

Blockchain.com’un Gana’daki temel hedefi, mobil para ile kripto varlıkların kullanımını entegre şekilde sunabilmek. Gana’da mobil para uygulamaları ekonomik hayatın merkezinde bulunuyor ve geleneksel bankacılığı geniş ölçüde gölgede bırakıyor. Özellikle MTN Mobile Money ve Vodafone Cash gibi servisler; gündelik alışverişler, ücret ödemeleri ve aile içi transferlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin doğrudan mobil para cüzdanlarına bağlanması, teknik bilgi gerektiren geleneksel yöntemlerden daha kolay erişim sunuyor. Kullanıcılar, bankacılık sistemine erişmeden mobil para bakiyelerini USDT’ye çevirebiliyor. Benzer bir mantık, Latin Amerika’da Nubank ve Mercado Pago, Avrupa’da ise Revolut gibi şirketler tarafından da uygulanıyor.

Bölgedeki Genel Görünüm

Sahra Altı Afrika, dünya genelinde en hızlı büyüyen üçüncü kripto pazarı konumuna gelmiş durumda. Bölge genelindeki toplam yıllık zincir üstü işlem tutarı, altyapı yatırımlarının hızlanmasını beraberinde getiriyor. Blockchain.com’un Gana’da yerel ekipler istihdam etmesi ve yasal uyum için bölgeye özel çalışmalara gitmesi, kısa vadeli piyasa girişinin ötesinde uzun vadeli bir stratejiye işaret ediyor.

Uzmanlara göre, bölgede kripto kullanımını öne çıkaran ihtiyaçlar arasında havale transferleri, döviz riskinden korunma ve sınır ötesi ödemeler ilk sırada yer alıyor. Bu işlevlerin, geleneksel finans kanalında zorlu ve maliyetli olduğu belirtiliyor. Blokzincir temelli altyapı ise kullanıcıların bölgesel finansal sistemin eksiklerini karşılamasında önemli rol oynuyor.