Türkiye'de de yakından takip edilen AVAX ağı sıcak gelişmelere şahit oluyor. Kullanıcı sayısı soru işareti yaratsa da ağa para akıyor.

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Avalanche (AVAX) son birkaç aydır protokolüne kullanıcı kazandırmakta zorlanıyor. Bununla birlikte, Avalanche ağındaki dApp’ler, ilerleme kaydettikleri için protokolün mevcut durumunu iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Sıradan Bir DEX Değil!

Örneğin, Delphi Digital tarafından sağlanan verilere göre, Avalanche ağındaki en popüler DEX’lerden biri olan Trader Joe, son birkaç hafta içinde hacimde büyük bir artışa tanık oldu. Platformda üretilen hacim bu dönemde 100 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte, Dapp Radar’a göre geçen hafta Trader Joe ağındaki benzersiz cüzdan sayısında %22,13’lük bir artış oldu. Benqi ve GMX gibi Avalanche ağındaki diğer popüler dApp’ler de faaliyette benzer bir artışa tanık oldu.

TVL Odakta! Gelir Düşüşe Geçti!

Ancak, yazım saatine göre bu dApp’lerin popülerliği Avalanche ağındaki günlük aktif kullanıcı sayısını artırmaya yetmedi. Dune Analytics’in verilerine göre, ağdaki günlük aktif adres sayısı son üç ay içinde 340.000’den 238.000’e düştü. Faaliyetlerdeki bu düşüş, Avalanche’ın TVL’sini etkiledi ve geçen ay 958 milyon dolardan 827,29 milyon dolara düştü.

Avalanche tarafından elde edilen gelir de ağdaki faaliyet eksikliği nedeniyle etkilendi. Token terminalinin verilerine göre, gelir hafta içinde %16 oranında düştü. Kümülatif olarak, protokol tarafından toplanan toplam gelir rakamı, yazım sırasında 606.600 dolar olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, azalan gelir Avalanche protokolündeki gelişmelerin ilerlemesini durdurmadı. Bu durum, ağdaki aktif geliştirici sayısının yazım saatine göre %10,6 oranında artmasıyla ortaya çıkmıştı. Burada, gelişmelerdeki artışın Avalanche protokolünün uzun vadede ağa daha fazla kullanıcı çekmesine yardımcı olabileceği belirtilmeli.

Protokol kendi payına düşen zorluklarla karşılaşmış olsa da AVAX tokenı nispeten iyi bir performans sergilemeyi başardı. AVAX’ın fiyatı, hacmiyle birlikte son birkaç gün içinde artış gösterdi. Token’ın volatilitesi de aynı zaman dilimi içerisinde düşüş gösterdi. Böylece token, riskten kaçınan yatırımcılar için basın zamanında daha cazip hale geldi.