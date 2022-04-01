Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, yakın tarihli bir kazanç çağrısı sırasında, kripto para birimlerinin yıl sonuna kadar “önemli ölçüde” daha yüksek işlem görmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

Ayrıca Novogratz, kripto para piyasasının 2022’nin başlarında olduğundan daha “yapıcı” hale geldiğini belirtti.

Mike Novogratz, Kripto Para Piyasasındaki Büyük Artış İçin Yıl Sonunu İşaret Etti

Galaxy Digital CEO‘su Mike Novogratz, 2022 ile birlikte kripto para piyasasında yeni bir düşüş yaşanacağını ve ABD Merkez Bankası’nın hızla daralma eğilimine girmesiyle tetiklenen ABD hisse senedi piyasasındaki zayıflık nedeniyle toparlanmakta zorlanacağını doğru bir şekilde tahmin etti.

Öyle ki lider kripto para birimi Bitcoin ve en iyi altcoin’lerin çoğu, Ocak ayında büyük zorluklar yaşadı. Yaşanan bu düşüşlerin sonucunda lider kripto para birimi 24 Ocak’ta 33.000 dolar seviyesinin de altına geriledi.

Bununla birlikte, son zamanlarda boğalar, Bitcoin fiyatını bu hafta başında Bitstamp borsasında 2022’deki en yüksek seviye olan 48.234 dolara iterek piyasa üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmeyi başardı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4.94’lük bir düşüşle 44.721 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Bitcoin’de ve genel olarak kripto para piyasasındaki düşünün nedeninin olarak Avrupa Parlamentosunun anonim kripto para ödemelerini çökertmek için oy kullanması görülüyor. Öyle ki Avrupa Parlamentosu’nun oy kullanmasından hemen sonra Bitcoin’de %4,4 düşüş kaydedildi.

Öte yandan Bitcoin, son birkaç hafta içinde önemli ilerleme kaydetmesine rağmen hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin %33,76 altında işlem görüyor.

Güçlü Benimseme

Mike Novogratz, ayrıca yaptığı açıklamalarda bir sonraki olası rallinin arkasındaki ana katalizör olarak artan benimsemeyi işaret etti. Öte yandan Galaxy Digital CEO’su, metaverse gibi sektörlerde çok sayıda yenilik olduğunun da altını çizdi.

Novogratz, kısa süre önce Bitcoin’in önümüzdeki beş yıl içinde yarım milyon dolara ulaşabileceğini tahmin dile getirdi ve kripto para biriminin internetin benimsenme döngüsünü geride bıraktığını iddia etti.

Galaxy Digital CEO’su, son birkaç yılda muazzam bir büyüme görmesine rağmen endüstrinin hala ilk başlangıç ​​aşamasında olduğuna inanıyor.