X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Mike Novogratz, Yıl Sonunu İşaret Etti! Kripto Para Fiyatları Patlayabilir

Mike Novogratz, Yıl Sonunu İşaret Etti! Kripto Para Fiyatları Patlayabilir

Galaxy Digital COE'su Mike Novogratz, 2022'nin 1. çeyrek tahminini tutturduktan sonra kripto para birimlerine yönelik tahminlerini güncelledi. Novogratz 2022'nin sonunu işaret etti.
09:45
1 Nisan 2022
Mike Novogratz, Yıl Sonunu İşaret Etti! Kripto Para Fiyatları Patlayabilir
Yazar: Emre Aydıner

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, yakın tarihli bir kazanç çağrısı sırasında, kripto para birimlerinin yıl sonuna kadar “önemli ölçüde” daha yüksek işlem görmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

Ayrıca Novogratz, kripto para piyasasının 2022’nin başlarında olduğundan daha “yapıcı” hale geldiğini belirtti.

Mike Novogratz, Kripto Para Piyasasındaki Büyük Artış İçin Yıl Sonunu İşaret Etti

Galaxy Digital CEO‘su Mike Novogratz, 2022 ile birlikte kripto para piyasasında yeni bir düşüş yaşanacağını ve ABD Merkez Bankası’nın hızla daralma eğilimine girmesiyle tetiklenen ABD hisse senedi piyasasındaki zayıflık nedeniyle toparlanmakta zorlanacağını doğru bir şekilde tahmin etti.

Öyle ki lider kripto para birimi Bitcoin ve en iyi altcoin’lerin çoğu, Ocak ayında büyük zorluklar yaşadı. Yaşanan bu düşüşlerin sonucunda lider kripto para birimi 24 Ocak’ta 33.000 dolar seviyesinin de altına geriledi.

Bununla birlikte, son zamanlarda boğalar, Bitcoin fiyatını bu hafta başında Bitstamp borsasında 2022’deki en yüksek seviye olan 48.234 dolara iterek piyasa üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmeyi başardı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4.94’lük bir düşüşle 44.721 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Bitcoin’de ve genel olarak kripto para piyasasındaki düşünün nedeninin olarak Avrupa Parlamentosunun anonim kripto para ödemelerini çökertmek için oy kullanması görülüyor.  Öyle ki Avrupa Parlamentosu’nun oy kullanmasından hemen sonra Bitcoin’de %4,4 düşüş kaydedildi.

Öte yandan Bitcoin, son birkaç hafta içinde önemli ilerleme kaydetmesine rağmen hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin %33,76 altında işlem görüyor.

Güçlü Benimseme

Mike Novogratz, ayrıca yaptığı açıklamalarda bir sonraki olası rallinin arkasındaki ana katalizör olarak artan benimsemeyi işaret etti. Öte yandan Galaxy Digital CEO’su, metaverse gibi sektörlerde çok sayıda yenilik olduğunun da altını çizdi.

Novogratz, kısa süre önce Bitcoin’in önümüzdeki beş yıl içinde yarım milyon dolara ulaşabileceğini tahmin dile getirdi ve kripto para biriminin internetin benimsenme döngüsünü geride bıraktığını iddia etti.

Galaxy Digital CEO’su, son birkaç yılda muazzam bir büyüme görmesine rağmen endüstrinin hala ilk başlangıç ​​aşamasında olduğuna inanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Ünlü Analist Nisan Ayı Beklentilerini Açıkladı! Bu 6 Altcoin’i Takibinize Alın
Ünlü Analist Nisan Ayı Beklentilerini Açıkladı! Bu 6 Altcoin’i Takibinize Alın
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Değer Kayıpları Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Değer Kayıpları Devam Edecek mi?
Sızdırılan Rapor Dikkat Çekiyor! Bu Ülke Kripto Paralara Yeşil Işık Yakabilir
Sızdırılan Rapor Dikkat Çekiyor! Bu Ülke Kripto Paralara Yeşil Işık Yakabilir
Piyasa Düşerken Bu Altcoin’lerde Artış Yaşanıyor! Zillqa, Waves, Fantom ve Chiliz’de Son Durum
Piyasa Düşerken Bu Altcoin’lerde Artış Yaşanıyor! Zillqa, Waves, Fantom ve Chiliz’de Son Durum
Analiste Göre Bu Altcoin’deki Güçlü Yükseliş İvmesi Devam Edebilir!
Analiste Göre Bu Altcoin’deki Güçlü Yükseliş İvmesi Devam Edebilir!
Japonya Merkez Bankasından G7 Ülkelerine Kripto Para Uyarısı!
Japonya Merkez Bankasından G7 Ülkelerine Kripto Para Uyarısı!
Piyasa Yeniden Düşüşe Geçti: Bitcoin (BTC), 45.000 Dolar Fiyat Seviyelerinin Altına Geriledi!
Piyasa Yeniden Düşüşe Geçti: Bitcoin (BTC), 45.000 Dolar Fiyat Seviyelerinin Altına Geriledi!
Nisan Ayında Alınacak En İyi 5 Altcoin! Kripto Kahini Konuştu!
Nisan Ayında Alınacak En İyi 5 Altcoin! Kripto Kahini Konuştu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Rock’n’Verse’ün Dev NFT Çekilişi Bugün: 8,35 Ethereum (ETH) Giveaway!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022