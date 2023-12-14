Spot Bitcoin ETF’si İçin Sıcak Gelişme! ETF’lerden Biri Daha DTCC’de Listelendi!

Varlık yönetim şirketi Bitwise‘ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), Depository Trust & Clearing Corporation‘ın (DTCC) aktif ve lansman öncesi listesinde “BITB” kodu ile yerini aldı. Bu, varlık yönetim şirketi için ABD’de bir spot Bitcoin ETF’si sunmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay çıkması konusunda kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Bitwise Spot Bitcoin ETF’si DTCC’de Listelendi

DTCC verilerine göre Bitwise’ın spot Bitcoin ETF’si DTCC web sitesinde listelendi. Wise Origin Bitcoin FD SHS, BITB kodu ile aktif ve lansman öncesi listesindeki yerini aldı. Bu durum, yapıcı görüşmeler devam ederken ABD’li SEC’in spot Bitcoin ETF’sine onay vermeye hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Yakın zaman içinde birçok spot Bitcoin ETF’sinin DTCC’de listelendiği görüldü ve bu listemeler SEC’in ABD’nin bir spot ETF’sine onay vereceği beklentilerini artırdı. Bitwise’dan önce BlackRock, Fidelity ve Invesco Galaxy‘nin spot Bitcoin ETF’leri DTCC’de listelenmişti. Bu noktada bir spot ETF’sinin DTCC’de listelenmesinin düzenleyici onayı aldığı anlamına gelmediğinin altını çizelim.

Bitwise Asset Management’ın Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, yakın zaman önce ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sinin onay alarak piyasaya sürülmesinin çok önemli bir faktör olarak öne çıktığını ifade etmiş ve insanlar enflasyona karşı korunurken Bitcoin’in fiyatının yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Spot ETF Onayı Beklentisiyle Bitcoin Yükseliyor

Yönetimi altında 4 milyar dolardan fazla varlık bulunan Matrixport, BTC‘nin 35 bin dolar civarında işlem gördüğü sırada fiyatın yıl sonuna kadar 45 bin dolara yükseleceği öngörüsünde bulunmuştu. Şirket ayrıca Bitcoin’in fiyatının Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasından önce 60 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Kısa süre önce 2024 kripto para tahminlerini yayınlanan varlık yönetim şirketi Bitwise ise Bitcoin’in 2024 yılında 80 bin doların üzerinde işlem görmesini ve 69 bin dolar civarındaki son rekorunu egale etmesini beklediğini açıkladı. Şirkete göre 2024’de ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkacak.

Spot Bitcoin ETF’si anlatısı boğa piyasasının fiyatı yukarı yönde ittiği bir dönemde ortaya çıktı ve yükselişin ivmelenmesini sağladı. Şu anda güvercin Fed faktörü kripto para piyasası için yükseliş görünümünü teyit ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.