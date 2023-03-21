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Son Dakika! ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) Hareketli!

Yellen aşırı iyimser açıklamalarda bulundu. Bank run duruldu açıklaması Bitcoin'i düşürebilir.
14:30
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları ABD bankacılık krizine yakından odaklandı ve gelen her açıklama kritik öneme sahip. ABD Hazine Bakanı Yellen birkaç dakika önce konuyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Açıklamaları

Hazine Bakanı Yellen devam eden bankacılık kriziyle alakalı merak edilenleri cevaplandırdı ve yaptığı açıklamalar kritik öneme sahipti.

“Büyük, orta ölçekli ve küçük bankalardan oluşan dinamik bankacılık sistemi ABD ekonomisi için kritik önem taşıyor. Daha küçük kurumların bulaşıcılık riski taşıyan mevduat kaçışlarına maruz kalması halinde mevduat sahiplerini korumak için benzer eylemler gerekli olabilir. SVB ve diğer bankaların mevduat sahiplerini korumak için attığımız adımlar ABD bankacılık sistemini korumayı amaçlamaktadır. Bölgesel bankalardan mevduat çıkışları istikrara kavuştu. Fed ve FDIC eylemleri başka banka iflaslarının riskini azalttı. Fed iskonto penceresi kredileri bankacılık sistemine likidite sağlamak için çalışıyor ve bu da istikrarı sağlıyor”

Bugün Yellen’in bir bankacılık konferansında, düzenleyicilerin bankacılık sisteminde bir risk görmesi halinde federal hükümetin ilave bankalardaki mevduat sahiplerini korumak için devreye girebileceğini söylemesi bekleniyordu. Öyle de oldu.

Kriz Çözüldü Mü?

Yellen şimdilik mevduat sahiplerinin bankalardan kaçışının durulduğunu iddia ediyor ancak borsaların 16:30’da açılmasıyla birlikte bankacılık hisseleri genel hissiyatın ne olduğunu gösterecek. Şimdilik 3 banka iflas etti ve birçok bankanın hisse senedi %30’un üzerinde düşüş yaşadı. Üstelik Credit Suisse iflası BofA dahil birçok ABD finans devini olumsuz etkileyebilir. Bankaların çoğu 2021 yılındaki bol likidite döneminde hazine tahvili alımı yaptı ve bankalara koşuşun devam etmesi halinde bu varlıkları iskontolu satmaya devam etmeleri gerekecek.

Asıl sorun Fed’in bir sonraki bilançosunda ortaya çıkacak. İlk hafta 300 milyar dolarlık bilanço genişlemesi yaşayan Fed kısa vadede bu sorunu aşabilecek gibi görünmüyor. Bitcoin ise devam eden bankacılık krizinin merkez bankalarını güvercine çevireceği umuduyla yükseliyor. Bugün gelen açıklamalarda kendinden emin görünen Yellen piyasalara güven vermeye çalıştı. Önümüzdeki asgari 2 ay içerisinde devam eden bankacılık krizinin etkilerini daha net görebiliriz.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 28.000 doların altına bulunuyor.

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