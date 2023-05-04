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Kevin O’Leary: Bırakın Başarısız Olsunlar! Kripto Onu Yakından Tanıyor!

Kripto paralar onu yakından tanıyor ve bugünlerde ana gündemi ABD'nin devam eden bankacılık krizi.
23:20
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD borsaları günü negatif kapattı ve kral kripto para birimi güne 29.000 doların altında devam ediyor. Son birkaç gündür bankacılık krizi çok daha gündemde ve yetkililerin “sorun yok” açıklamaları pek ciddiye alınmıyor. Ünlü yatırımcı Kevin da bugünlerde bankacılık krizini gündemine aldı.

ABD Bankacılık Krizi Yorum

Shark Tank yıldızı Kevin O’Leary, bankacılık krizinin artık ABD’deki bölgesel bankalardan hangilerinin ayakta kalacağını belirleme aşamasında olduğunu söylüyor. Fed Başkanı da dün artık krizin sona erdiğinden bahsediyordu. O bunu söylerken PacWest satış dahil tüm seçenekleri değerlendirmeye başladı. Yeni banka iflasları kapıda.

Fox Business’a verdiği yeni bir mülakatta O’Leary, büyük ABD bankalarının artık iflas eden bankaları kurtarmaması gerektiğini çünkü bu bankaların çöküşünün kötü yönetimden kaynaklandığını söylüyor. Bu açıklama, PacWest Bancorp ve Western Alliance Bancorporation dahil olmak üzere birçok bölgesel bankanın bu hafta büyük kayıplar yaşadığı bir dönemde geldi.

“Bölgesel bir banka iflas ederse ne olur? 250.000 dolar ya da daha az parası olan herkes, herhangi bir bankaya para yatırdığınızda ücret ödeyen kişi olarak sizin tarafınızdan ödenen FDIC sigortası kapsamındadır ve bu nedenle bankalar için ödeme yapılır.”

Kriz Nasıl Bitecek?

Bugünlerde Hazine Bakanlığının 250 bin dolar üstündeki mevduatlara garanti verebileceği konuşuluyor. Mart ayında da aynı çözüm üzerinde durulmuş ancak bu daha fazla banka iflasına neden olabilir. Üstelik başarısız bankaların devlet tarafından garanti altına alınması bundan sonraki süreçte bankaları vurdumduymazlığa da itebilir. Aynı zamanda Kevin tarafından da ifade edildiği gibi ABD’liler “vergilerinin böyle harcanmasına” tepki gösterecektir. Önümüzdeki yıl başkanlık seçimi olacağını düşünürsek bu ciddi bir sorun.

O’Leary, beceriksiz yöneticilerin sistemden tasfiye edilmesi gerektiğini ve iflas eden bankaları bırakmanın Amerikan ekonomisini durdurmayacağını söylüyor.

“Mesele şu ki aptal yöneticiler pahalı… Açıkçası iyi bankacı değiller. Onları burada tutamayız. Gitmeleri gerekiyor. Başka bir sektörde başarısız olduğunuzda kovulursunuz. Sorun değil. Hadi onları kovalım. Bankaları kapatalım ve diğer tüm ülkelerin yaptığı gibi süper bölgesel şirketlere dönüştürelim. Bu dünyanın sonu değil.”

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