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Küresel ölçekte kripto paralara kurumsal talep halen istenen seviyede değil. Ancak bu alanda çabalayanlar var. Digital Currency Group bugün ismini duyduğumuz çok sayıda popüler kripto şirketinin çoğuna ya sahip ya da onun ortağı. Barry Silbert ise bu şirketin kurucu ve CEO’sudur. Son SEC raporu ise önemli bir detaya dikkat çekiyor.

ETC Coin Sattı

Digital Currency Group’un kurucusu ve CEO’su Barry Silbert, yakın tarihli bir SEC dosyasına göre Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) hisselerinin bir kısmını sattı. Bu bir tröst ve özellikle kurumsalların dolaylı yoldan Bitcoin ve altcoinlere yatırım yapması için kullanılıyor. Örneğin GBTC Tröst ile dolaylı yoldan Bitcoin’e yatırım yapılabiliyor. Bunun nasıl olduğuyla alakalı detaylar GBTC nedir isimli kılavuzumuzdan ulaşabilirsiniz.

Konumuza dönecek olursak Silbert, toplam piyasa değeri yaklaşık 755.295 dolar olan yaklaşık 120.000 ETCG hissesini tasfiye etmek üzere harekete geçti. SEC dosyalarına göre bu aynı zamanda Silbert’in ETCG hisselerinden herhangi birini ilk kez satışı olarak görünüyor.

DCG, piyasadaki en büyük kripto yatırımcılarından biri ve milyarlarca dolarlık onlarca şirkete sahip. Bunlardan biri de yakın zamanda iflas eden (iflas etmeden önce) en büyük kripto kredi borç vereni Genesis’tir.

Ethereum Classic Yatırım Fonu

2017’de başlatılan ETCG fonu, yatırımcıların bir aracılık hesabı aracılığıyla Ethereum Classic’e dolaylı yoldan yatırım yapmasına olanak tanıyor. Ethereum forku olan ETC 2016 yılındaki hack olayının ardından ortaya çıkmıştı.

ETCG satışı, fonun yönetim altındaki 225 milyon dolarlık varlığının ve Silbert’in %10 hissedarı olduğu 14 milyon ödenmemiş hissesinin küçük bir bölümünü temsil ediyor. Kendisi aynı zamanda fonun yöneticilerinden biri olarak listeleniyor. SEC dosyasına göre satış, New York merkezli Cannacord Genuity firması tarafından 28 Nisan’da OTCQX’te gerçekleştirildi.

Kripto devinin yaptığı son satışın sebebi net değil. ETC geçtiğimiz yıl Merge sürecinde POW talebindeki artış beklentisiyle önemli ölçüde yükseldi ancak sonrasında coşku yeniden azaldı.

Silbert, DCG’nin sahip olduğu kredi şirketi Genesis‘in Gemini’ye olan 630 milyon dolarlık borcu nedeniyle geçtiğimiz aylarda hedef tahtasındaydı. Bu haftanın başlarında şirketler, ödenmemiş kredi bakiyesini kapatmak için 30 günlük bir arabuluculuk sürecine girdiklerini duyurdular. Gemini yaptığı açıklamada, “DCG borcunu ödeyemez ve/veya yeniden yapılandıramazsa, DCG yükümlülüklerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya kalır” dedi.