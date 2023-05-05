CEEK Coin neden yükseliyor? CHZ Coin için kritik seviyeler hangileri? Tüm bu sorunların cevabını arıyoruz.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Ülkemizdeki kripto para yatırımcıları yüksek riskli altcoinlere karşı ayrı bir ilgi duyuyor. CEEK Coin bu sınıfa girebilir ancak CHZ daha çok futbolla ilgilenenlerin tercih ettiği bir kripto para. Fan token dünyasını Web3’e hazırlamak için Socios yeni ağ müjdesini vermişti. CEEK ise bugünlerde sosyal medyada yeniden popüler hale geldi. Peki ikisi için beklentiler ne yönde?

CEEK Yatırımcı Tavsiyeleri!

Sosyal medyada artan CEEK Coin paylaşımlarının arkasında son fiyat hareketi var. Bugün öğleden son CEEK fiyatı 0,071 dolardan 0,078 dolara kadar yükseldi. Ardından tekrar başladığı seviyeye yakın bir düşüş yaşasa da fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,075 doları aşmak için mücadele ediyor.

Türk kripto yatırımcısına özellikle sosyal medya kanalları üzerinden ulaşan ve kitlesini oluşturan proje meteverse arazisi lansmanındaki hayal kırıklığından sonra istikrarlı bir düşüş gördü. O dönemde arazilerin CEEK yerine dolar karşılığında satılıyor oluşu yatırımcıları üzmüştü.

Fakat şimdilik fiyat yerel 0,07 dolar dibinden toparlanıyor. Kısa vadede 0,075 dolar üstü kapanışlar yeniden 0,092 dolara kadar yükseliş getirebilir. Kritik destek seviyesi 0,0739 dolardır. Bugün gelen yükseliş hacimliydi, toplam hacim %60 artışla 10 milyon dolara ulaştı.

Yatırımcılarda artan risk iştahının ardında 17 saat sonra yapılacak Binance AMA etkinliği var gibi görünüyor. Binance borsası birçok altcoini henüz listelemese de yatırımcıların onları tanıması için AMA (bana her şeyi sor) etkinlikleri düzenleyebiliyor. Yatırımcılar bunun bir listeleme sinyali olduğunu düşünmüş olabilir.

Chiliz Coin Yorum

Birçok altcoinde olduğu gibi 19 Nisan’da başlayan satış dalgasının ardından CHZ Coin de kendini toparlayamadı. Bitcoin fiyatı iyi bir seviyede olsa da altcoinler dip desteklere yakın seyrediyor. Nisan yükselişinin pek bir etkisi kalmadı diyebiliriz.

Güncel duruma bakacak olursak 0,1225 dolar desteği korunuyor. Ancak fiyatın yükseliş için 0,13 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Eğer bunu başarabilirse sonraki hedef muhtemelen 0,142 ve 0,16 dolar seviyesi olacak.

Yatırımcılar henüz Bitcoin bir yön tayin etmediği için zayıf risk iştahına sahip. Bu durum CHZ dahil diğer altcoinler birçok altcoinin bir süre daha yatay seyretmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.