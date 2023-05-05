Kripto para yatırımcıları için bu hafta 2 kritik gün vardı. Bunlardan ilki Çarşamba günüydü. Fed günü beklenen kadar iyi veya kötü değildi. İlk defa faiz tavanı ilanına yaklaşıldığı sinyali verildi. Ama bugün en az Fed kararlarının açıklandığı kadar kritik bir gün yaşayacağız. Yatırımcıları neler bekliyor?
5 Mayıs Cuma günü geldi çattı. Çarşamba günü akşam Fed başkanı saatlik kazançlar ve istihdam verilerinin yakından izleneceğinden bahsetmişti. Tam da bu yüzden yaklaşık 13,5 saat sonra açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Bitcoin fiyatındaki hacimsizliğin arkasında da bu vardı aslında. Yatırımcılar gelecek verilere göre pozisyon alıp riskini sınırlamak istiyor. Peki bugün hangi veriler açıklanacak?
Ve akşam 20:00’da Fed üyesi Cook konuşacak. Gelecek verilerin ardından 16:30’da ABD piyasaları açılacak. Apple kazanç raporu olumlu geldiği için bugün borsanın pozitif açılması muhtemel. Eğer veriler de istediği gibi gelirse kripto paralarda 17:00’a doğru hızlı bir yükseliş başladığını görebiliriz. Ancak olumsuz bir veri işleri tersine çevirebilir.
Peki verilerin nasıl gelmesi gerekiyor?
Gelecek kritik veriler kadar önemli olmasa da 16:30’da borsa açılışıyla yatırımcıların bir gözünün küçük ve orta ölçekli banka hisselerinde olması gerekiyor. Biz zaten tüm bu veriler açıklanırken, borsa açılışında ve diğer kritik olaylarda anlık olarak haberlerimizi paylaşıyor olacağız. Fiyatta volatilite artışı gördüğünüzde siteyi kontrol etmeniz sizin için yeterli olacaktır.
Faiz %5-5,25 seviyesine ulaştı ve Fed’in tavan hedefi 5,75 ancak bankacılık krizinin getirdiği kredi sıkılaşması 25-50bp artışa (belki daha fazlasına) eş değer bir sıkılaşma doğuruyor. Fed bunu izlerken bankacılık krizi de devam ederse piyasaları rahatlatmak için Haziran ayında faiz tavanını ilan edebilir. Bu senaryoda henüz toplantıya günler kala piyasa (özellikle kripto) daha önce birçok kez yaptığı gibi en iyi ihtimali fiyatlamaya başlar.
İşler gerçekten yoluna gitmiyor mu? Aslında hayaller değil rakamlara bakmamız lazım. Aşağıda son 1 haftada popüler bazı bankaların hisselerinin ne kadar değer kaybettiğini görüyorsunuz. İlk iki banka şimdiden satışla ilgili görüşmelere başladı. En azından ana akım medyanın iddiaları bu yönde.