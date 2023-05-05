Haftanın en kritik ikinci günü başladı ve yatırımcıların gözü kulağı burada olmalı. Anlık gelişmelere göre fiyat nasıl tepki verecek?

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Kripto para yatırımcıları için bu hafta 2 kritik gün vardı. Bunlardan ilki Çarşamba günüydü. Fed günü beklenen kadar iyi veya kötü değildi. İlk defa faiz tavanı ilanına yaklaşıldığı sinyali verildi. Ama bugün en az Fed kararlarının açıklandığı kadar kritik bir gün yaşayacağız. Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

5 Mayıs Cuma günü geldi çattı. Çarşamba günü akşam Fed başkanı saatlik kazançlar ve istihdam verilerinin yakından izleneceğinden bahsetmişti. Tam da bu yüzden yaklaşık 13,5 saat sonra açıklanacak veriler kritik öneme sahip. Bitcoin fiyatındaki hacimsizliğin arkasında da bu vardı aslında. Yatırımcılar gelecek verilere göre pozisyon alıp riskini sınırlamak istiyor. Peki bugün hangi veriler açıklanacak?

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3%)

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 180K Önceki: 236K)

15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)

Ve akşam 20:00’da Fed üyesi Cook konuşacak. Gelecek verilerin ardından 16:30’da ABD piyasaları açılacak. Apple kazanç raporu olumlu geldiği için bugün borsanın pozitif açılması muhtemel. Eğer veriler de istediği gibi gelirse kripto paralarda 17:00’a doğru hızlı bir yükseliş başladığını görebiliriz. Ancak olumsuz bir veri işleri tersine çevirebilir.

Peki verilerin nasıl gelmesi gerekiyor?

Ortalama Saatlik Kazançlar: Eğer kazanç artarsa harcamalar artar ve talep kaynaklı artan enflasyon ortamında bu Fed’in istediği bir şey değil. O halde ne olmalı? Saatlik kazançların beklenti veya altında artmış olması gerekir. Eğer 0,3 seviyesinin altında bir artış görürsek bu Bitcoin için iyi olacak. Fakat üstünde gelecek bir artış daha fazla faiz artışına hazır oldukları tehdidinde bulunan Fed’in bahanesi olacaktır.

Tarım Dışı İstihdam: ADP beklenti üstü geldi ve Bitcoin yaklaşık 500 dolarlık bir düşüş yaşadı. Öncü sinyal olarak kabul edilen bu veriye göre TDİ beklenti üstünde açıklanabilir. Eğer bu ay açıklanmazsa önümüzdeki ay beklenti üstü geldiğini göreceğiz. Genelde ADP, TDİ için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. İstihdam tarafında zayıflamaya ihtiyaç var ve Fed güçlü istihdamın enflasyonla mücadelesinde ayak bağı olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan resesyon riskinden uzaklaşmak için de bu güçlü veriye ihtiyacı var. Kripto para yatırımcıları için verinin 180K altında açıklanması pozitif olacak. Diğer taraftan önceki aya göre (236K) daha düşük bir rakam da kötünün iyisi kabul edilebilir.

İşsizlik Oranı: Bu verinin Bitcoin yükselişi için beklenti üstü gelmesi önemli. Eğer burada bir sürpriz görürsek (yukarı yönlü) Bitcoin fiyatı yükselebilir.

ABD Bankaları Zor Durumda

Gelecek kritik veriler kadar önemli olmasa da 16:30’da borsa açılışıyla yatırımcıların bir gözünün küçük ve orta ölçekli banka hisselerinde olması gerekiyor. Biz zaten tüm bu veriler açıklanırken, borsa açılışında ve diğer kritik olaylarda anlık olarak haberlerimizi paylaşıyor olacağız. Fiyatta volatilite artışı gördüğünüzde siteyi kontrol etmeniz sizin için yeterli olacaktır.

Faiz %5-5,25 seviyesine ulaştı ve Fed’in tavan hedefi 5,75 ancak bankacılık krizinin getirdiği kredi sıkılaşması 25-50bp artışa (belki daha fazlasına) eş değer bir sıkılaşma doğuruyor. Fed bunu izlerken bankacılık krizi de devam ederse piyasaları rahatlatmak için Haziran ayında faiz tavanını ilan edebilir. Bu senaryoda henüz toplantıya günler kala piyasa (özellikle kripto) daha önce birçok kez yaptığı gibi en iyi ihtimali fiyatlamaya başlar.

İşler gerçekten yoluna gitmiyor mu? Aslında hayaller değil rakamlara bakmamız lazım. Aşağıda son 1 haftada popüler bazı bankaların hisselerinin ne kadar değer kaybettiğini görüyorsunuz. İlk iki banka şimdiden satışla ilgili görüşmelere başladı. En azından ana akım medyanın iddiaları bu yönde.