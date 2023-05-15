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Dün yapılan bir paylaşıma göre, Ripple avukatı John Deaton, PEPE’nin sistematik bir dolandırıcılık olduğunu iddia eden bir tweet’i destekledi.

Ripple Avukatından Önemli İddia

Memecoin’lere olan ilgi geçtiğimiz günlerde arttı ancak bu ilginin yavaş yavaş azaldığı görülüyor ve bu durum ile birlikte farklı görüşler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Birçok kişi PEPE’nin yeni Dogecoin olacağını düşünürken, bazı çevrelerden dolandırıcılık açıklamaları gelmeye başladı.

Örneğin; DeFi Watch kurucusu Chris Blec, PEPE’nin sistematik bir dolandırıcılık olduğunu söyledi. Ripple avukatı John Deaton da Blec’in görüşlerini destekledi ve kendi görüşünün de aynı olduğunu belirtti.

Ethereum ağında ortaya çıkan ve çok kısa bir süre içinde büyük kripto borsalarında listelenen PEPE, son dönemde kripto topluluğunun tepkisini çekmeye başladı. Görünüşe göre Ripple avukatı da bu tepkileri gösterenler arasında yer alıyor.

Bunlara ek olarak özellikle DeFi Watch kurucusu Chris Blec, PEPE hakkında oldukça sert sözler sarf etti. Blec, PEPE gibi kripto paraların tesadüfen ortaya çıkmadığını iddia etti. Bu durumu bir sisteme bağlayan Blec, PEPE’nin bir dolandırıcılık olduğunu ve birçok insanın büyük zararlar edebileceğini sözlerine ekledi.

Ripple avukatı John Deaton da PEPE tartışmalarına katıldı. Kendisine gelen PEPE sorularını yanıtlayan Deaton, Blec’in kurduğu cümlelere katıldığını ve PEPE’nin bir dolandırıcılık olduğunu düşündüğünü belirtti.

PEPE Fiyatı

Aslında Pepe token geçtiğimiz günlerde yaşadığı artış ile büyük ses getirdi. Hatta bazı yatırımcılar meme tokendan ciddi karlar elde etti. Ancak fiyatlara bakılırsa PEPE hype’ı sönmüş gibi görünüyor.

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği gibi PEPE 5 Mayıs’ta Binance’de 0.00000439 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 0.00000105 dolara kadar gerileyen popüler mem token yazının kaleme alındığı sırada 0.00000165 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında PEPE gibi hype yaratan ancak çok çabuk sönen birçok coin oldu. dolayısıyla yatırımcıların bu noktada temkinli olmasında ve büyük yükselişler sonrasında alım yaparken çok dikkatli olmasında fayda var.