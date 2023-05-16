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  •   14 Milyon Dolarlık Hamle! Bitcoin Bu Alanda Yatırım Alıyorsa Bazı Şeyler Yoluna Giriyor Olabilir!

14 Milyon Dolarlık Hamle! Bitcoin Bu Alanda Yatırım Alıyorsa Bazı Şeyler Yoluna Giriyor Olabilir!

Özet

  • Soluna Holdings 14 milyon dolarlık yatırım açıkladı.
  • Şirket hisseleri yükseliş gösterdi.
  • Bu durum Bitcoin madencilerini cesaretlendirebilir.
14:50
16 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir Bitcoin (BTC) madencilik veri merkezi olan Soluna Holdings (SLNH), proje geliştirme için 14 milyon dolarlık bir yatırım aldığını basın açıklamasında duyurdu.

Şirket, Yatırımı Ne İçin Kullanacak?

Navitas Global ile yapılan yeni bir anlaşma uyarınca Soluna Holdings, Teksas’taki Project Dorothy 1B’nin geliştirilmesini tamamlamak için söz konusu yatırımı alacak. Anlaşma, 25 megavatlık (MW) tesisi bitirmek için 2 milyon dolarlık bir kredi ve 12 milyon dolarlık bir öz sermaye yatırımını içeriyor.

Soluna, projedeki %51 hissesini korurken işletme ve bakım uzmanlığı sağlayacak.

Soluna Holdings CEO’su John Belizaire şunları söyledi:

Navitas, Soluna için şimdi ve uzun vadede güçlü bir ortak. Navitas ekibi yalnızca Bitcoin madenciliğinin ve güvenilir bir ortağa sahip olmanın değerini anlamakla kalmıyor, aynı zamanda altyapımızın yenilenebilir enerji santrallerine bağlanmasının uzun vadeli değerini de anlıyor.

Navitas Yönetici Ortağı Chad Roach ise şunları söyledi:

Soluna, Dorothy Projesi tesisinde harika bir iş çıkardı ve önümüzdeki haftalarda birlikte çalışmaktan ve projenin bu aşamasını çevrimiçi hale getirmekten heyecan duyuyoruz. Kaliteli yapıları ve rekabetçi işletme çerçeveleri bu projeyi Navitas için ideal bir ortaklık haline getiriyor. Bu tesis tüm piyasa koşullarında rekabet edebilecek durumda.

Bitcoin Madencilik Şirketinin Hisseleri %14 Arttı

Soluna Holdings’in hisseleri bu yıl yaklaşık %22 değer kaybetti. Son duyurunun ardından, Bitcoin madencilik veri merkezinin hisseleri dün 0,2001 dolardan 0,229 dolara yükselerek %14’lük bir artış gösterdi.

Son on iki ay içinde içeriden biri tarafından yapılan en büyük tek alım, CEO ve Direktör Michael Toporek tarafından hisse başına 3,38 ABD Doları fiyatla 52.000 ABD Dolarının üzerinde hisse alımı oldu. Yani, içeriden biri, fiyat 0,27 ABD Dolarından (yazım zamanı fiyatını temsil ediyor) daha yüksek olsa bile hisse satın almak istemişti.

Bu, içeridekilerin bakış açısının o zamandan bu yana değişmiş olabileceği anlamına geliyor olabilir, ancak bu durum o zamanlar iyimser olduklarının bir göstergesi olmuş olabilir.

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