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Asya piyasasının 15 Mayıs Pazartesi günkü erken işlem saatlerinde, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, fiyatının 27.400 dolar seviyesine gelmesiyle %2’den fazla değer kazandı. Bugünkü fiyat hareketiyle Bitcoin, 27.200 dolarlık önemli direnci aştı ve yukarı yönlü bir harekete hazırlanıyor olabilir.

Kripto Analistlerine Göre Bitcoin’de Son Durum

Popüler kripto analisti Michael Van de Poppe, son fiyat kırılmasının Bitcoin’i bir sonraki ralli için 36.000 dolar ve ötesine bir hareketin gerçekleşebileceğini belirtti.

Bitcoin’deki güçlü hareketler, son hamlelerdeki tüm düşük seviyeleri ortadan kaldırdı ve 27.2 dolara geri döndü. Sabırlı olun, zira 27.200 doları aşmak yukarı doğru devam için ilk ciddi tetikleyicidir. Bu durumda, geçici bir dibe yakın ve potansiyel olarak 36.000 – 42.000 dolara kadar yeni zirveler hala mümkün.

Başka bir kripto analisti Ali Martinez açıkladı:

TD Sequential, potansiyel bir toparlanma öngörerek BTC / Dolar günlük grafiğinde bir satın alma sinyali sundu. TD’nin son iki ayda yerel dipleri tahmin etmede ne kadar doğru olduğuna dikkat edin. Yine de, BTC’nin 26.360 doların üzerinde tutma yeteneğine bağlı olacaktır.

Öte yandan, Bitcoin birikimi son düşüşlerin her biri sırasında devam etti. En son verilere göre, 100 BTC’den fazla bakiyeye sahip toplam Bitcoin adresi sayısı, son dört gün içinde 200 adres arttı. İlginç bir şekilde, son gelişmelere göre, Bitcoin (BTC) piyasada tercih edilen varlık olarak ABD Dolarını tersine çevirmeyi de başardı.

Bitcoin ve Altcoin Rallisi

Bitcoin ile birlikte piyasadaki diğer altcoin’ler de ivme kazandı. Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) %1,5’ten fazla değer kazanarak 1.800 dolar seviyesini geçti ve şu anda 1.830 dolardan işlem görüyor.

Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) gibi diğer altcoinlerin hepsi %1,5-2 arasında değer kazandı. En çok kazanç elde eden bir diğer altcoin ise Litecoin (LTC), yakın zamanda tanıtılan LTC20 protokolünün yol açtığı güçlü adres aktivitesi sayesinde son 24 saat içinde %7,5 oranında artış gösterdi.