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Epeydir Bekleniyordu! Chainlink (LINK) Nihayet Kritik Direnci Aştı! Peki Şimdi?

LINK fiyatı uzun bir aranın ardından kritik direnci aştı. Peki bundan sonra yatırımcıları neler bekliyor?
15:00
19 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain tabanlı dev kripto şirketleri inşa edildi ve bunlar çok büyük kullanıcı kitlelerine hizmet veriyor. Chainlink (LINK) bunlardan biri ve blockchain tabanlı Oracle çözümü alanında adeta tekelleştiğini söyleyebiliriz. Bu Chainlink için iyi çünkü Web3 anlatısı kabul gördükçe onun da daha fazla iş yapması gerekecek. Pastanın en büyük diliminin onda olması uzun vadede hızlı büyümesini sürdürebilmesi için önemli.

Chainlink (LINK)

Birçok altcoin enteresan yükselişler gördü ancak LINK Token bu süreçte çok zayıf kaldı. ADA, LINK ve daha birçok kripto paranın diğerleri gibi %100’ü aşan kazançlar görmemesi biraz da geçici hype tokenlere yönelimin bir sonucu. Ancak uzun vadede piyasa değerine göre en büyük 100 altcoin arasında kalıcılık elde etmiş bu kripto paralar daha sağlam kazançlar getirebilir.

LINK Token yatırımcıları uzun bir aranın ardından rahatladı. Şubat ayının ilk yarısı, LINK’in Ocak ayında sergilediği yükseliş performansının ardından aşağı yönlü bir geri çekilmenin başlangıcı gibi görünüyordu. Gerçekten de fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın ve kısa bir süreliğine 50 günlük MA’nın altına geriledi. Boğalar, 4 haftanın en düşük seviyesinden yaklaşık %28’lik artışla kayıpları telafi etti.

LINK Coin Yorum

LINK’in son iki gündeki rallisi 7,79 dolarlık direncin aşılmasını sağladı. Bu seviye fiyatı önemli ölçüde baskılıyordu. Ayrıca, ralli RSI orta aralığından başladı ve göreceli güç endeksinde halen boğaların hakim olduğunu doğruladı. Diğer bir değişle LINK Coin önceki Ocak rallisindeki momentumu geri kazanmış gibi görünüyor. Borsa girişleri kısa vadede geri çekilme sinyali verse de Bitcoin’in 24.600 dolar üzerindeki duruşu bunu engelleyebilir.

Balinalar satış baskısını yazı hazırlandığı sırada artırmaya başlamıştı. Son balina verileri, 100.000 ila 1 milyon LINK tutan adreslerin ve 10 milyondan fazla LINK tutan adreslerin satışa başladığını ortaya koyuyor. Bu iki kategori toplu olarak dolaşımdaki arzın %60’ından fazlasını kontrol ediyor. Bu nedenle faaliyetlerinin piyasa üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemeldir. Buna göre direnç bölgesine kadar BTC’nin duruşuna göre bir geri çekilme olası görünüyor. Açığa satış yapanlar bunu fırsat olarak görüp değerlendirebilir. LINK Coin yazı hazırlandığı sırada günlük %7 artışla 8 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

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