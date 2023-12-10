10x Potansiyeli Var! Uzmandan İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de İnanılmaz Yorum! 2023-2030 Arasında İşte Bunlar Olacak!

Kripto paralarda Bitcoin fiyatı sabit kalırken dün Cardano (ADA) gözle görülür bir yükseliş yaşadı. Piyasa değeri hesaplamasına göre sekizinci sırada bulunan kripto para birimi olan ADA, geçtiğimiz yıla oranla %96,14’lük net bir değer artışına ev sahipliği yaptı.

Şu anda 0,59 dolar seviyesinde işlem gören ADA’nın son dönemdeki fiyat büyümesi, toplulukta 3,10 dolarla geçmişte görülmüş olan ATH’ye doğru yeniden bir fiyat hareketinin gerçekleşebileceği yönündeki beklentileri arttırdı. Bu doğrultuda altcoin’in gelecekte sahip olabileceği potansiyel fiyat hareketlerini anlamak adına Changelly uzmanları tahmin yaptı.

Uzmanların Cardano (ADA) Coin Yorumu

Tanınmış kripto para borsası Changelly’nin uzmanları tarafından yapılan incelemeye göre, Aralık 2023’te ortalama ADA fiyatının 0,529 dolar seviyesinde bulunuyor. Görülen minimum ve maksimum fiyat aralığının ise sırasıyla 0,481 dolar ve 0,577 dolar arasında olması bekleniliyor. Analistler tarafından yapılan bu tahmine göre, yıl sonundan önce ADA fiyatı hakkında görece minik bir düşüş eğilimi öngörülüyor.

Changelly analistleri düşüşün 2023 ile sınırlı kalmayacağını 2024 yılında da devam edebileceğini belirttiler. Buna rağmen ortalamanın 2023’ten biraz daha yüksek olabileceğini ortaya koyarlarken, ancak mevcut fiyat kadar yüksek olmayacağını da belirtiyorlar. Tüm bunlara rağmen bu durum, gelecek yıl gerçekleşecek olan Bitcoin’in halving’i göz önünde bulundurulduğunda pek de olası görünmüyor.

Cardano (ADA) Coin Geleceği

2025 yılı itibariyle ise Cardano fiyat tahminlerinde ivme yukarı yönlü değişiyor. Changelly tarafından yapılan tahmine göre, ADA için belirlenen minimum fiyat 0,9720 dolar olurken, maksimum 1,16 doların da görülebileceği düşünülüyor. Analistler tarafından öngörülen ortalama fiyat ise 1,01 dolar olup, ADA için güçlü bir yukarı yönlü hareketi işaret etmekte.

2026 ve 2027 yıllarına gelindiğinde Cardano için olumlu bir tablo varlığını sürdürüyor. Changelly uzmanlarının fiyat beklentisi en az 1,36 dolar ile 1,87 dolar aralığında olurken en çok ise 1,69 dolar ve 2,35 dolar aralığında işlem görmesi bekleniliyor. Bu doğrultuda ortaya çıkabilecek fiyatlar ise sırasıyla 1,41 dolar ve 1,93 dolar olabilir.

2028 ve 2029 yıllarından bahsedecek olursak Cardano’da kırılmanın işte bu yıllarda yaşanması bekleniliyor. Changelly uzmanları, minimum ve maksimum olmak üzere sırasıyla 2,80 dolar ve 4,19 dolar ortalama ADA fiyatı tahminlerinde bulundular. Bu durumun gerçekleşmesi halinde tahmine göre, ADA geçmişte elde ettiği ATH’yi geride bırakmış olacak.

Son olarak 2030 yılı için yapılan tahmine göre ise, ADA’nın 7,16 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli ortaya koyuluyor. Fiyatın bu seviyeden düşerek 6.33 dolar seviyesine geleceği öngörülse de bugün işlem gördüğü fiyattan x1000’in üzerinde fiyat artışı gerçekleşebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.