ABD Hükümeti’nden Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Adım: Süreç Nasıl Devam Edecek?

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndan (NDAA) kripto para varlıkları ile ilgili kara para aklamayı önleme (AML) endişelerini gidermek için tasarlanan iki hükmü kaldırdığını açıkladı. NDAA, Savunma Bakanlığı’nın federal fonları nasıl kullanabileceğini yetkilendiren bir mevzuat olarak biliniyor. NDAA kapsamından çıkarılan hükümlerin kapsamlı listesi arasında özellikle iki tanesi yasadışı uygulamalarla mücadele etmek için kripto faaliyetlerinin kapsamlı bir inceleme sistemi ve raporlamasını özetledi.

NDAA Sürecinde Dikkat Çeken Gelişme

Sürece yönelik ilk hüküm, ABD Hazine Bakanı‘nı finansal kurumlar için kripto konusunda risk odaklı bir inceleme ve gözden geçirme sistemi oluşturmada bankacılık ve hükümet düzenleyicileri ile koordinasyon sağlamakla görevlendirdi.

İkinci hüküm ise özellikle kara para aklama suçlarına yönelik kripto karıştırıcı platformları içeren anonim kripto varlık işlemleri ile mücadeleyi ele aldı. Bu adım, yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı kripto varlık işlemlerinin hacimlerini detaylandıran bir raporun hazırlanmasını içeriyor.

Ayrıca rapor diğer yargı bölgeleri tarafından benimsenen yasal düzenleyici yaklaşımları da kapsayacak. Bu gelişmeleri takiben raporun ABD hükümetine kripto piyasasına yönelik yasal düzenlemelerinin uygulanması konusunda rehberlik etmesi planlanıyor.

ABD’nin Kripto Piyasasına Yönelik Adımları

28 Temmuz’da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, 886 milyar dolar değerindeki NDAA hükümlerini kabul ettiğini açıklamıştı. Kripto piyasasına yönelik değişiklikler, 2022’de tanıtılan Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve sektörde başka bir FTX felaketinden kaçınmak için önlemler almayı amaçlayan Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası’ndan unsurlar içeriyordu.

Bu yasa aralarında Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand ve Roger Marshall’ın da bulunduğu bir grup senatör tarafından önerilmişti. Son zamanlarda ABD hükümeti, kripto varlık kullanımı yolu ile iddia edilen kara para aklama ve terör finansmanı ile ilgili konular üzerinde tartışmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi kripto ekosisteminde yaşanan sözde yasadışı faaliyetleri tartışmak üzere 15 Kasım’da bir toplantı düzenledi. Toplantı sırasında merkezi kripto borsalarının ve merkezi olmayan finans sağlayıcılarının kara para aklama ve terör finansmanını önlemek için ne kadar proaktif olduklarına dair bir inceleme de yapıldı.