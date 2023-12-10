Popüler NFT Koleksiyonu Pudgy Penguins’ten Önemli Paylaşım: Pudgy World Duyurusunda zkSync Detayı

Ethereum ağının Blue-Chip koleksiyonlarından biri olan popüler NFT projesi Pudgy Penguins, projenin gelişimine yönelik bir sonraki aşamasını duyurdu. Buna göre Ethereum Layer-2 ağı zkSync Era tarafından desteklenen ve şirketin sürükleyici ve dijital bir ortam olarak tanımladığı bir Web3 oyunu olan Pudgy World’ün duyurusu gerçekleştirildi.

Pudgy World Süreci Nasıl Devam Edecek?

Pudgy Penguins ekibinin duyurusu, proje için özel bir başarı döneminde kamuoyuna sunuldu. Opensea tarafından alınan verilerine göre NFT koleksiyonunun taban fiyatı son iki hafta içinde neredeyse iki katına çıktı ve marka kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri genelinde 2.000 Walmart mağazasında oyuncaklarını piyasaya sürdü. ABD’deki 4.000’den fazla şubenin yarısında NFT projesine yönelik oyuncak satışı devam ediyor ve ekip Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede oyuncak satışını genişletiyor.

Duyurusu gerçekleştirilen Pudgy World oyunu tüm oyunculara açık olacak ancak Pudgy NFT sahipleri ve Pudgy Toy sahipleri oyunun sanal dünyasında benzersiz avantajlara sahip olacaklar. Oyuna yönelik ilgili ayrıntılar şu anda çok az olsa da şirket, oyuncuları bekleyen maceralarda onlara rehberlik edecek iki kahraman karakter olan Pudgy ve Peaches’in tanıtımını gerçekleştirdi. Her iki karakter de oyunun animasyonlu lansman fragmanında yer aldı.

Ekipten Dikkat Çeken zkSync Duyurusu

Şirket, NFT sahiplerinin telif hakları yolu ile diğer kullanıcıların oyunun ekosistemiyle ilgili ürünleri satın almasından da yararlanacağını açıkladı. Özellikle projenin ilk kurucuları bir metaverse oyun yaratmayı önermiş ancak Pudgy Penguins topluluğunun yöneticilerin konuya yönelik sözlerini tutmadıklarına karar vermesinin ardından görevden alınmışlardı.

Şirkete göre zkSync anlaşması ise Pudgy Penguins ekibi Layer-2 ağını Ethereum’u bir milyon geliştirici ve bir milyar kullanıcıya ölçeklendiren ilk zkEVM ve üretimdeki en hızlı kanıt sistemi olduğu için seçti. Ekip konuya yönelik şu ifadelere yer verdi: