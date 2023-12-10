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4 Milyon Dolar Değerinde Token Kilit Açılışına Son Saatler: GLMR İçin Neler Bekleniyor?

Özet

  • 11 Aralık'ta GLMR token kilit açılışı takip edilmesi gereken bir etkinlik.
  • Sabah saat 03:00'te gerçekleşecek olan etkinlik 4.15 milyon dolar dolar değerinde ve toplam arzın %1.60'ına denk geliyor.
  • Dört saatlik GLMR grafiğinde ise yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği verilerden biri token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki yedi gün içerisinde 243.58 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise blockchain ağı Moonbeam’ın yerel token’ı olan GLMR token kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

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GLMR İçin Son SaatlerGLMR Grafik Analizi

GLMR İçin Son Saatler

Token kilit etkinliklerini kullanıcıları ile paylaşan Token Unlocks platformu tarafından sağlanan verilere göre önümüzdeki hafta 243.58 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve son dönemin en büyük token kilit açılış etkinlikleri gerçekleşecek. Bu kilit açılışları arasında blockchain ağı Moonbeam’in yerel token’ı olan GLMR de yer alıyor.

Yarın (11 Aralık) saat 03:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı GLMR token toplam arzının %1,60’ına denk geliyor ve piyasa değeri 4.15 milyon dolar. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar süreci merakla takip ederken yazının yazıldığı sırada GLMR token 0,326 dolar seviyesinden işlem görüyordu. GLMR token kilit açılış etkinliği önümüzdeki günlerin en dikkat çeken token kilit açılışlarından biri.

GLMR Grafik Analizi

Dört saatlik GLMR grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu yapıda hem ayı hem de boğa tuzaklarının olması ise formasyon yapısına yönelik aldatıcı hareketler gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak 22 Kasım’da gerçekleşen destek kırılımında EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin destek olarak çalışması ve fiyatın burada ivme kazanması GLMR için olumlu bir gösterge.

Dört saatlik GLMR grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,322 / 0,312 ve 0,302 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltme hareketinde önemli bir rol oynayan 0,322 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi GLMR fiyatının satış baskısı ile karşılaşmasına neden olabilir. Yarın gerçekleşecek olan token kilit açılışı ise buna neden olabilir.

GLMR grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,338 / 0,351 ve 0,364 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde dört temasa rağmen geçilemeyen ve direnç çizgisi ile kesişen 0,351 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi GLMR fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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