Bitcoin’de 2018 Dibini Bilen Analist Solana’yı (SOL) İşaret Etti ve Ekledi: Solana Yüzde 40 Yükselmeye Hazır!

Bitcoin‘in 2018’deki dip seviyesini doğru bir biçimde tahmin ederek adından sıkça söz ettiren kripto analisti Bluntz, geçtiğimiz günlerde X’te Solana (SOL) fiyat hakkında yatırımcısını heyecanlandıracak önemli açıklamalarda bulundu.

Solana Coin Yorumları

Bluntz geçmişte Bitcoin hakkında önemli tahminlerde bulunmuştu. Geçmişe dönecek olursak yaşanan ayı piyasasının dip seviyesi olarak 3.000 doları öngördüğü 2018 yılı, Bitcoin için kesin bir fiyat tahmini olmuştu. Kripto analistinin son analizinde ise SOL’un kripto paraların öncüsü konumunda bulunan Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermeyi sürdüreceğini öngördüğünü belirtti.

SOL’a güveni tam görünen ve yeniden yükseleceği konusunda konusunda şüphesi bulunmayan Bluntz, incelediği SOL/USD grafiğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İncelediği grafiğe göre göstergelerin %40’lık yeni bir bir yükselişi işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Bluntz’un fiyat tahmini Elliot’un dalga teorisine dayanmaktadır. Bu teori, yinelenen fraktal dalga modellerinin görünümü çevresinde oluşturulmuştur. Fraktal dalga kalıpları ise katılımcıların psikolojisi çevresinde oluşuyordu.

Anlaşılması açısından, Elliott dalga teorisi 1930’ların ortalarında ortaya çıkmıştı. Elliot, 13 aylık bir düzeltmenin ardından 1935’te borsanın dip seviyesini doğru bir şekilde tahmin etmişti ve bunun ardından uygulaması da anlam kazanmıştı.

Elliot’un dalga teorisini 5 dalgalı bir harekete dayanır. Üç düzeltici dalga öncülüğünde yükseliş ya da düşüş yönünde hareket edebilen beş dalganın oluşması gerekmektedir. Bu dalgaların anlaşılması ve analiz edilmesi kripto paraların fiyatlarını tahmin etmek konusunda büyük bir öneme sahiptir.

Solana (SOL) Kaç Dolar?

Solana 2023 yılının başında Bitcoin’in yükselişiyle birlikte diğer altcoin’lere eşlik etmiş ve dikkat çekici piyasa hareketlerine ev sahipliği yapmıştı. Buna rağmen fiyat yükselişi açısından Bitcoin ve piyasada bulunan bir çok altcoin’i geride bıraktı ve inanılmaz bir büyüme gerçekleştirdi.

CoinGecko’dan alınan verilere göre, 2023 yılının başından bu yana SOL 464’lük olağanüstü bir değer artışı yaşadı. Ayrıca, yalnızca geçtiğimiz ay bile SOL fiyatında %74,8 gibi etkileyici bir artış yaşandı. Son 24 saat içinde %1’lik bir fiyat düşüşüyle 71,32 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Solana (SOL) piyasa değeri göz önünde bulundurulduğunda en büyük altıncı kripto projesi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 31 milyar dolarlık market hacmine sahip olan altcoin aynı zamanda 24 saatte yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem hacmi bir işlem hacmi de oluşturmuştur.

Özellikle, Solana’nın DeFi ekosisteminde yaşanan inanılmaz hareketlilik, artan gerçek dünya uygulamalarının da katkısıyla onu daha ilgi çekici bir konuma yerleştiriyor. Bu durum, Solana’yı DeFi alanındaki en iyi projeler arasında en ön sıralara yerleştiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.