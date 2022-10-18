Binance, dünyanın en güvenli ve üretime en hazır Layer 1 Blockchain'ini sunmaya odaklandığını iddia eden altcoin projesini listleyeceğini duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dünyanın en güvenli ve üretime en hazır Layer 1 Blockchain’ini sunmaya odaklandığını iddia eden altcoin projesi Aptos’u (APT) listeleyeceğini duyurdu.

Alım Satım İşlemleri 19 Ekim’de Başlıyor

Dev kripto para borsası Binance’dan bugün erken saatlerde yapılan duyuruda, “Binance, Aptos‘u (APT) listeleyecek ve spot işlem çiftleri APT/BTC, APT/BUSD ve APT/USDT’de 19/10/2022 tarihinde TSİ 04.00’da alım satım başlayacak. APT için para çekme işlemleri 20/10/2022 tarihinde TSİ 04.00’da başlayacak. APT listeleme ücreti 0 BNB’dir.” notu düşüldü.

Binance, buna ek olarak 19/10/2022 tarihinde, TSİ 04.00’dan itibaren 48 saat içinde APT’yi çapraz marjinde APT/BUSD, APT/USDT işlem çiftlerinde, izole marjinde ise APT/BUSD, APT/USDT işlem çiftlerinde listeleyecek.

APT henüz hiçbir kripto para borsasında listelenmiyor. Dev kripto para borsası Binance ile başlayan APT listeleme akımının süratle devam etmesi ve irili ufaklı birçok kripto para borsasının altcoin’i listeleyerek marketine eklemesi bekleniyor. Listelemelerden aldığı destek ile APT fiyatının önemli ölçüde yükseleceği üzerinde duruluyor.

Aptos (APT) Nedir?

Aptos, dünyadaki en güvenli ve en ölçeklenebilir Layer 1 Blockchain’ini sunmaya odaklanan yeni, bağımsız bir yüksek performanslı Proof of Stake (PoS) tabanlı Layer 1 projesidir. Aptos Blockchain’i, Blockchain kullanım durumları için oluşturulan ve optimize edilen Move programlama dilinden ve uygulama geliştirme için Move VM’den (sanal makinası) yararlanır. Aptos ekibi, bu amaca hizmet etmek için ilk kez inşa edilen Blockchain’i Diem’in orijinal yaratıcıları, araştırmacıları, tasarımcıları ve kurucularından oluşuyor.

Aptos, a16z, Multicoin, Binance ve diğerlerinden 200 milyon dolar toplayan Aptos, Mart ayı ortasında devnet’i (geliştirici ağı) başlatırken, Mayıs ayının sonunda testnet’i (test ağı) başlattı. 17 Ekim’de ise mainnet’in (ana ağ) lansmanı yapıldı.