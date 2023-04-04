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FTX çöküşünün ardından en büyük ikinci kripto para borsası (çoğu zaman) konumuna yükselen dev borsa müjdeyi verdi. Bu hizmet alanındaki ilk olacak ve kullanıcılar Web3 dünyasına çok daha rahat bir şekilde erişebilecek. Peki alanında ilk olan özelliği ne? Neden bu kadar heyecan verici?

OKX Web3 Cüzdanı

İşlem hacmine göre ikinci en büyük kripto borsası ve önde gelen bir Web3 teknoloji şirketi olan OKX, bugün OKX Cüzdanını, 37 blockchaini desteklemesiyle birlikte en gelişmiş çok partili hesaplama (MPC) teknolojisini kullanan ilk Web3 cüzdanı olacak şekilde yükseltti. Buna ek olarak, cüzdan yükseltmesi, bağımsız ‘Acil Durum Kaçışı’ adı verilen türünün ilk örneği bir varlık kurtarma özelliği de içeriyor. Bağımsız Acil Kaçış özelliği piyasada benzersizdir çünkü kullanıcıların OKX’in müdahalesi olmadan varlıklarına erişimi kurtarmalarına olanak tanır. Acil bir durumda erişimi kurtarmak için kullanıcıların üç (diğer bir deyişle 2/3) erişim kimlik bilgisinden ikisine ihtiyacı olacaktır: bir kayıtlı cihaz, bir bulut yedeklemesi veya bir OKX hesabına giriş.

MPC teknolojisi, bir kullanıcının özel anahtarını üç parçaya bölerek geleneksel yazılı anahtarlara ve tohum ifadelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır, güvenliği büyük ölçüde artırır. Bu yükseltme, kullanıcıların kendi kriptolarını saklamalarına, NFT alım satmalarına, DeFi protokollerine erişmelerine ve binlerce DApp’ı keşfetmelerine olanak tanıyan merkezi olmayan OKX cüzdanının mevcut özelliklerine ekleniyor.

OKX Pazarlama Müdürü Haider Rafique şunları söyledi;

“Bu dönüm noktası, kripto cüzdanlarının daha erişilebilir, birlikte çalışabilir ve her yerde bulunurken aynı zamanda güvenli ve emniyetli olduğu bir geleceğin başlangıcına işaret ediyor. Hızlı tempolu, merkezi olmayan Web3 dünyasına alışkın olanlar, cüzdan deneyimi söz konusu olduğunda genellikle çeviklik ve güvenlik arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Şimdi MPC teknolojisi ile yükseltilen OKX Wallet, kullanıcılara her ikisinin de en iyisini sunuyor. OKX, kullanıcıları ve varlıklarını güvende tutan kullanıcı dostu deneyimler sunarak Web3’ün büyümesini hızlandırmayı ve ana akım benimsemeyi teşvik etmeyi umuyor.”

Web3 ve Erişim Güçlüğü

İnternetin bir sonraki çağında merkezi olmayan, mülkiyeti tamamen kullanıcısına ait cüzdanlar kullanacağız. Fakat bu pratikte o kadar da kolay görünmüyor. Kullanıcıların özel anahtarlarını kaybettiği, çaldırdığı bir ortamda çok fazla risk var. Göz alınamayacak kadar büyük riskleri aşmanın yolu ise yeni çözümler bulmaktır. MPC bu noktada güvenliği bir nebze artırabilir. Multisig cüzdanlara benzer şekilde ancak çok daha çeşitli anahtar seçenekleriyle gelecekte daha fazla çözümün geliştirildiğini görebiliriz.

OKX, işlem hacmine göre ikinci en büyük küresel kripto borsası ve lider bir web3 ekosistemidir. 50 milyondan fazla küresel kullanıcıya sahiptir.