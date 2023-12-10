Popüler Altcoinde Milyon Dolarlık Kilit Açıyor! Satış Baskısı Artacak Mı?

Aptos (APT), yakın zaman içerisinde yaptığı açıklamalara göre, bu hafta önemli bir kilit açma etkinliği yaşayacak. Bu kilit açma, değer açısından en büyüğünü temsil ediyor. Peki, fiyat eğilimi üzerinde herhangi bir etki olacağına dair beklentiler var mı?

Aptos’ta Kilit Açma!

Crypto Rank’e göre Aptos’un 12 Aralık’ta toplam değeri 216 milyon doları aşan 24,84 milyon token’ın kilidini açması planlanıyor. Bu kilit açma etkinliği, bu hafta gerçekleşenler arasında en yüksek değeri oluşturuyor. Kilit açmanın daha ayrıntılı incelenmesine göre, dağıtılan token’ların dört farklı gruba tahsis edileceğini ortaya koyuyor. Token unlocks’a göre vakıf temel katkıda bulunanlar, topluluk ve yatırımcılar kilitsiz token’ları alan kişilerdir. Ek olarak kilidin açılması planlanan token’lar, dolaşımdaki arzın yaklaşık %8,9’unu oluşturuyor.

CoinMarketCap verilerine göre, Aptos’un mevcut dolaşımdaki arzı 278,9 milyondu. Ayrıca yazı kaleme alındığında piyasa değeri son 24 saatte %2’nin üzerinde düşüşle 2,3 milyar doların üzerindeydi. Ayrıca dolaşımdaki arzın değeri 200 milyon doların üzerinde olan %8’inin serbest bırakılmasıyla piyasa dinamikleri değişebilir. Kilidi açılmış token’ların önemli bir kısmının borsalara girmesi fiyatta düşüşe neden olabilir.

Aptos’ta İşlem Hacmi

Bu düşüş yalnızca hacimden kaynaklanmayabilir, aynı zamanda yarattığı olumsuz algıdan da etkilenebilir. Önümüzdeki günlerdeki trend, bu kilit açma etkinliğini çevreleyen eylemlerle belirlenecek. Ayrıca son güncelleme itibarıyla işlem hacmi neredeyse 173 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Aptos, günlük zaman çizelgesi grafiğinde %1’in üzerinde hafif bir artışın yansıması olarak 8,3 dolar civarında işlem görüyordu. Ancak grafik, önceki işlem seansında Aptos’un yaklaşık %3 değer kaybı yaşadığını gösteriyor.

Grafiğin analizi, son birkaç haftadaki yükseliş trendleri ve düşüş trendleri arasında bir dalgalanma modelini ortaya çıkardı. Bu değişken fiyat hareketlerine rağmen göreceli güç endeksi (RSI), son güncelleme itibarıyla RSI’nın şu anda 60’ın üzerinde kayıtlı olmasıyla birlikte devam eden bir boğa eğilimine işaret edebilir.