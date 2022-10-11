Popüler analist, düşüş trendinin yeniden başlayacağını, bunun öncesinde BTC ve iki altcoin’de ralli olabileceğini ifade ediyor.

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Bitcoin‘in 2022 yılında yaşadığı düşüşü doğru bir şekilde tahmin eden popüler bir analist, düşüş trendinin yeniden başlayacağını ancak bunun öncesinde Bitcoin, Stellar (XLM) ve Litecoin’de (LTC) ralli olabileceğini ifade ediyor.

Bitcoin’de Hedef: 21.000 Dolar

Capo olarak tanınan popüler analist, Perşembe günü açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun yayınlanmasından önce 3 kripto para birimi için küçük çaplı bir ralli beklediğini dile getirdi. Capo, BTC’nin 21.000 dolara kadar yükselebileceğini ancak raporun yayınlanmasının ardından gözle görülür bir düşüş beklediğini ifade ediyor.

Bu noktada analist yaptığı açıklamalarda herhangi bir güncelleme olmaması halinde fiyatlarda değişiklik olmayabileceğini ve tahminlerini TÜFE açıklandıktan sonra yeniden değerlendireceğini de ifade ediyor. Yine de analist Perşembe gününe kadar Bitcoin’in 21.000 dolara kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak lider kripto para biriminin yazının yayına hazırlandığı sırada 20.000 dolar altında seyrettiğini ifade etmekte fayda var.

2 Altcoin’de Ralli Gelebilir!

Yapılan açıklamalara göre yatırımcılar Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükseltmeye devam edip etmeyeceğine dair bir ipucu sağladığı için TÜFE raporlarını dikkatle izliyor. Bu noktada Capo, yurt dışına para gönderirken iki fiat para birimi arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlanmış kripto varlığı XLM’i de takip ettiğini dile getiriyor. Analist XLM’de yaşanacak bir düşüş öncesinde kripto para biriminin 0,167 dolara kadar yükselebileceğini ifade ediyor. Capo, XLM’de fiyat hareketinin başladığını ifade ederken kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 0,11 dolardan işlem görüyor. Ayrıca XLM’in son 24 saat içinde %7’nin üzerinde geri çekilmiş olması da dikkatleri çekiyor.

Bunlara ek olarak analist Litecoin’de de artış beklediğini dile getiriyor. Analiste göre LTC’de fiyat 58 dolara kadar yükselebilir. Yazının kaleme alındığı sırada ise LTC 52 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.