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Dikkat! 4 Analitik Firması Teyit Etti: Bu Altcoin Patlama Yapacak!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen 4 analitik firması tarafından paylaşılan veriler popüler altcoin'de fiyat artışı öngörüyor. 
16:30
11 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen 4 analitik firması tarafından paylaşılan veriler popüler altcoin’de fiyat artışı öngörüyor.

Glassnode, Kaiko ve Delphi Digital’den Kritik Rapor!

Kripto para sektörü, uzun zamandır kısır bir döngüde hareket ediyor. Ancak bazı göstergeler, Merge sonrası hayal kırıklığı yaratan Ethereum (ETH) için yakın gelecekte bir fiyat artışının olabileceğini gösteriyor. Analitik firması Delphi Digital tarafından paylaşılan verilere göre, yalnızca iki gün içinde Ethereum arzından yaklaşık 4.000 ETH azaldı. Daha düşük arz, genellikle varlığın değerinde artışa yol açar. Rapora göre, Ethereum ivme kazanabilir. Dolaşımdaki arzdaki düşüş, Ethereum için potansiyel bir rallinin tek işareti değil. Finansal analiz platformu Kaiko, 10 Ekim’deki bir blog yazısında, Ethereum’un en büyük kripto para borsası Binance’e olan açık pozisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını ve bunun piyasaya yeni sermayenin aktığını gösterdiğini söyledi.

Güncel veriler, Binance’ta hem Bitcoin hem de Ethereum için açık pozisyonların arttığını gösteriyor. Ethereum’da bu rakam, Eylül 2022’nin sonundan bu yana %10 artarak 1,3 milyon ETH’ye  ulaştı. Bitcoin de aynı dönemde %20 oranında artış kaydetti. Ayrıca, Glassnode’un paylaştığı önemli bir grafiğe göre, yedi günlük hareketli ortalamaya (MA) göre yeni Ethereum adreslerinin sayısı 10 ayın en yüksek seviyesi olan 5.044.161’e ulaştı. Bu durum, Ethereum’a yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden arttığına ve  Merge  sonrası artan satış baskısı nedeniyle önemli kayıplardan sonra ETH’nin yeniden ayağa kalkabileceğini gösteriyor.

Yatırımcı, Ethereum’a Yöneliyor!

CoinMarketCap verilerine göre, Ethereum an itibariye  1.284 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 157,63 milyar dolar. Zincir içi analitik firması Santiment’in Pazar günü attığı bir tweet’te, Cumartesi günü 135.780 yeni Ethereum (ETH) adresinin oluşturulduğunu ve 3 Ocak’taki bir önceki en yüksek seviyeyi %11,1 oranında aştığını açıkladı. Santiment’e göre, bu yükselişin ardından ralli görmek şaşırtıcı olmayacak. Santiment yaptığı açıklamada “Ethereum, ağda 135.780 yeni ETH adresinin ortaya çıkmasıyla Cumartesi günü oluşturulan yeni adreslerde önemli bir artış gördü.

Bu, 2022’nin bir sonraki en yüksek seviyesinden (3 Ocak) %11,1 daha fazla ağ büyümesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikaında geri adım atması gerekiyor.

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