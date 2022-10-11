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2021’in Popüler Altcoin’inde Anormallikler Var: Fiyatı Nasıl Etkileyecek?

Santiment tarafından paylaşılan son verilere göre popüler altcoin’de ağ genelinde, son 24 saat içinde birkaç anormallik görülüyor. 
16:02
11 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Santiment tarafından paylaşılan son verilere göre 1INCH ağ genelinde, son 24 saat içinde birkaç anormallik görülüyor. on-chain davranıştaki en dikkat çekici değişikliğin ise beş ayın en yüksek seviyesine ulaşan atıl kripto paraların hareketindeki ani artış oldu.

1INCH Ağında Muazzam Büyüme

Yapılan açıklamalara göre son iki haftada 1INCH, ağ büyümesinde büyük bir artış gördü. Projede temel değişikliklerin olmaması ve durgun fiyat performansı göz önüne alındığında, kullanıcı sayısı ve aktivitedeki bu kadar hızlı bir artış anormal olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre ağın temel büyümesi, spekülatif bir bakış açısından dahi olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Uzman isimler artan kullanıcı sayısı ile yukarı doğru bir ivme olabileceğini ve bunun token fiyatına pozitif yansıyabileceğini düşünüyor.

Ne yazık ki, yukarıda belirtilen ölçümlerin anormal büyümesine ek olarak ağ, dört ayın en yüksek seviyesine ulaşan gerçekleşmiş kayıplarda bir artış gördü. Ancak gerçekleşen kayıplardaki artışın bir kapitülasyon olarak kabul edilebileceği ve bunun da olumlu bir işaret olabileceği dile getiriliyor.

1INCH Fiyatı

Aslında 1INCH de tüm kripto para piyasası ile birlikte bir düşüş trendinde bulunuyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,56 dolardan işlem gören kripto para birimi, tüm zamanların en yüksek seviyesini 8 Mayıs 2021 tarihinde 7,87 dolar ile görmüştü.

Bazı analistler şu anda kripto para piyasasında görülen seviyelerin dip olabileceğini ve orta vadede bir yükselişin başlayabileceğini düşünüyor. Durum böyle gelişirse 1INCH fiyatının da piyasa ile birlikte yükselişe geçebileceği düşünülüyor. Böylece yukarıda belirtilen anormal durum kripto para birimi için yükselişin tetikleyicisi olabilir.

Ancak bunun yanında eğer 1INCH ile ilgili bir gelişme gelmezse ve kripto para piyasasında da yukarı yönlü genel bir toparlanma olmazsa bu anormal durum kripto para biriminin fiyatının yeni düşük seviyeleri test etmesine de sebep olabilir.

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