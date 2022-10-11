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Terra Classic (LUNC) yatırımcıları, ağır darbe alan LUNC ve USTC’yi canlandırma planlarında uzun bir yol kat etti.

Yakım Oranı, Yüzde 176.084 Artış Kaydetti!

Binance’ın LUNC yakım işlemlerine katılımı, yakılan coin sayısını sürekli olarak artırdı. Yakıma dair verileri paylaşan Twitter hesabı LUNC Burn, Terra Classic’in toplam arzından toplam 18.12 milyar coin yakıldığını bildirdi. Bugün kritik gelişmeyi duyuran platform, bir önceki güne göre yüzde 176.084 oranında artış kaydedildiğini ortaya koydu. Gelişme, 24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in dün 3 milyar LUNC yakmasından sonra geldi. Borsa tarafından bildirildiği üzere Binance, yaklaşık 922 milyon dolar değerinde 2.992.563.505 LUNC yaktı. Binance’in yakın zamanda yaklaşık 3 milyar LUNC yakması, Luna Classic’in günlük yakımlarını %176.084 oranında artırdı.

Binance, tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/yakım uygulamasını desteklemenin yanı sıra, projeye yönelik yeni kararlarını da açıkladı. Borsa ayrıca, LUNC spot ve marj ticaret çiftlerinden elde edilen tüm ücretleri yakmak için bir mekanizma uyguladı. Geçen hafta, Binance 5 milyardan fazla LUNC yaktı. Borsa, bu hafta yaklaşık 3 milyar LUNC yakarak topluluğa verdiği sözü tuttu. Binance, uygulama aracılığıyla şimdiye kadar 8,5 milyar LUNC yaktı.

Dönüm Noktası..!

Tüm LUNC zincir üstü işlemler için %1,2 vergi/ yakım uygulamasının yakın zamanda hayata geçmesi, önemli bir adım. Ancak, LUNC’nin küllerden yeniden doğması için daha fazla çaba sarf edilmeli. Öncelikle LUNC’un günlük olarak iyi işlem hacmine sahip en iyi kripto para borsalarında listelenmesi gerekiyor. Uzmanlara göre, bu yüzden Terra Classic’in Robinhood ve Coinbase’de listelenmesi dönüm noktası olabilir. LUNC’nin Coinbase ve Robinhood gibi platformlarda listelenmesi yakılacak token sayısını artıracak.

Bununla birlikte, LUNC‘un karanlık geçmişi ve kurucusunun dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili iddialar göz önüne alındığında, Coinbase ve Robinhood’un LUNC’u listelemesi karışık bir süreç. İlginç bir şekilde, Terra Classic topluluğu, dikkatleri yine projeye çekmek için Change.org’da bir dilekçe oluşturarak bu borsaları LUNC’yi listelemeye ikna edebilir. Birkaç kripto para projesi, önde gelen borsalarının dikkatini çekmek için bu yöntemi kullandı. Geçen yıl, Shiba Inu topluluğu Change.org’da Robinhood’un SHIB’i listelemesi için bir dilekçe oluşturdu. Dilekçe, Shiba Inu yatırımcılarından 300.000’den fazla imza topladı. Birkaç ay sonra, Shiba Inu Robinhood’da listelendi