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2022 yılında kripto paraların hızla düştüğünü gördük. Ancak kurumsal benimseme noktasında durum farklı. Fidelity ve iki ortağının açtığı kripto para borsasının ardından şimdi de Google kripto para ödemelerini kabul etmeye başlıyor. ABD’nin en büyük borsasıyla şimdiden anlaştı. Peki anlaşmanın detayları neler?

Google Kripto Para Kabul Edecek

Google, önümüzdeki yılın başlarında bir grup müşterinin bulut hizmetleri için dijital para birimleriyle ödeme yapmasına izin vermeye başlayacak. Buna ek olarak Google, kripto para birimlerinin depolanması ve ticareti için bir hizmet olan Coinbase Prime’ı kullanmayı planlıyor. Coinbase bazı uygulamalarını Amazon Web Services’den Google’ın bulutuna taşıyacak.

Google bugün yaptığı açıklamada Coinbase’e güveneceğini söyledi bazı müşterilerin bulut hizmetleri için kripto para birimleriyle ödeme yapmasına 2023’ün başlarında izin vermeye başlayacağını, Coinbase ise Google’ın bulut altyapısından yararlanacağını açıkladı. Google’ın Cloud Next konferansında duyurulan anlaşma, Google’ın en büyük rakipleri henüz kripto para ödemelerini desteklemediği için ona büyük bir avantaj sağlayacak.

Google Kripto Para Müjdesi

Google Cloud Platform altyapı hizmeti, Coinbase Commerce hizmetiyle entegrasyon sayesinde başlangıçta Web3 dünyasında kripto para ile ödeme yapmak isteyen bir avuç müşterinin kripto para ödemelerini kabul edecek. Google Cloud başkan yardımcısı Amit Zavery Google‘ın zaman içinde çok daha fazla müşterinin kripto para ile ödeme yapmasına izin vereceğini söyledi. Coinbase Commerce, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum ve Litecoin dahil olmak üzere 10 para birimini destekliyor.

Google ayrıca, kuruluşların kripto para birimlerini güvenli bir şekilde saklayan ve işlem yapmalarına olanak tanıyan bir hizmet olan Coinbase Prime’ı nasıl kullanabileceğini de araştırıyor. Zavery, Google’ın kripto para varlıklarını yönetmeyi deneyeceğini söyledi. Şimdiye kadar Tesla, MicroStrategy gibi şirketler bilançolarına kripto para ekledi. Eğer Google bugün yaptığı duyuruya sadık kalırsa onun da bilançosunda hatırı sayılır miktarda kripto para görebiliriz. Bu durum daha fazla şirketi kripto paralara yatırım yapmak için cesaretlendirecektir. Google daha önce Mayıs ayında dijital para birimleriyle ödemeler için destek ekleme olasılığını araştırdığını belirtmişti.