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Dünyanın neredeyse yarısı Google Chrome kullanıyor ve 3,3 milyar kullanıcı kesinlikle büyük bir kitleyi temsil ediyor. Kısa süre önce Google’ın Coinbase aracılığıyla kripto paraları kabul edeceği müjdesini vermiştik. Bu sefer konu direkt olarak Ethereum özelinde, dev arama motoru yeni özelliğini başlattı. Artık Ethereum kullanıcıları cüzdan bakiyelerini Google üzerinden takip edebilecek.

Ethereum’a Google Desteği

Artık Google arama bölümüne herhangi bir Ethereum adresini yapıştırıp arattığınızda Google size cüzdan bakiyesiyle ilgili bilgi verecek. Google artık Ethereum adresleri için doğrudan veri sağlamaya başladı. Bu veriler ise Etherscan’dan çekiliyor. Kurucu ortak Vitalik Buterin’in cüzdanını arattığınızda aşağıdaki görselle karşılaşıyorsunuz.

Şimdiye kadar, bunun yalnızca Ethereum adresleri için geçerli olduğu ve örneğin Bitcoin için geçerli olmadığı görülüyor. Bu durum, Google Ventures’da kripto odaklı bir ana yatırımcı olan ve daha önce Google’da mühendis olarak çalışan Han Hua tarafından fark edildi. Google internetin Web3 dönüşümünde yok olup gitmek istemediği için kripto paralara yakınlaşmaya başladı. Blockchain teknolojisinin temelini oluşturan ve bugünkü halini almasını sağlayan kripto endüstrisi aynı şekilde Web3 uygulamalarında da temeli oluşturuyor.

Google ve Kripto Paralar

Google son zamanlarda kripto paralara ayrı bir ilgi duyuyor. Ethereum’un Merge sürecinde Google, birbirine doğru hareket eden iki pandanın olduğu geri sayım sayacını devreye almıştı. Bugün ise Coinbase aracılığıyla kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde seçilmiş bir grup müşteri kripto paralarla Google Cloud hizmetleri için ödeme yapabilecek. Bugün yapılan duyuruda daha fazla müşteri için bu seçeneğin aktifleştirileceği söylendi.

Google, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu tarz seçeneklerle bilançolarına kripto para eklemesi belki bir sonraki boğa sezonunun başlamasını sağlar? Şimdilik makro ekonomik gelişmeler önümüzdeki yıl sonuna kadar piyasalarda bir rahatlama olmayacağını söylüyor. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi nedeniyle Bitcoin fiyatı düşüyor. BNY Mellon ve Google gelişmelerine rağmen Bitcoin 20.000 doların altında ve altcoinlerin önemli bir kısmı güne çift haneli zararla devam ediyor.