Altcoin

Sıcak Gelişme: Gözde Avalanche Projesi Artık Yeni Token Basmayacağız Dedi

Özet

  • JOE token toplam 500 milyon token arzına ulaştığı için yeni token basılmayacağını duyurdu.
  • Hazineye tahsis edilen 10 milyon token hatalı biçimde yakıldığı için dolaşım arzı 490 milyon olacak.
  • JOE Coin fiyat 0,4 dolar altında.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Avalanche ekosisteminin gözde DeFi protokolü birkaç dakika önce önemli bir duyuru yayınladı. Buna göre maksimum arza ulaşıldı. Hali hazırda meşhur ABD marketler zinciriyle marka davası devam ederken Trader JOE ekibi token arzının 500 milyona ulaştığını ve burada kalacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

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JOE Coin HaberleriJOE Coin Geleceği

JOE Coin Haberleri

Avalanche ekosisteminin en büyük yerli DeFi platformu yeniden gündemde. Son yaptıkları duyuruda 500 milyonluk maksimum arza ulaştıkları için artık token basılmayacağını söylediler. Bu durum bir altcoin için son derece iyi çünkü artık talep arttıkça yeni gelen arzla fiyat baskılanmayacak. Artan taleple birlikte sabit kalan arz nedeniyle fiyatın yükselmesi beklenir.

JOE ekibi bunun stratejik dönüm noktası olduğunun altını çizerek şunları söyledi;

“Trader Joe, JOE tokeninin toplam 500 milyon token arzına ulaşmasıyla önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Burada görülebilen planlı tokenomik stratejimizle uyumlu olarak daha fazla JOE tokenı basılmayacaktır. Trader Joe’nun bu yeni aşaması artık sağlam bir istikrarla vurgulanmakta ve platformu bir sonraki evrimine hazırlamaktadır.

JOE’nin emisyon oranı sıfıra ayarlandığında ortaya çıkan öngörülemeyen bir hata nedeniyle, yaklaşık 10 milyon hazine tahsisli token içeren bir sözleşme kalıcı olarak bir sözleşmede kilitlendi ve yakıldı. Bu değişiklikleri yansıtmak için, kısa süre içerisinde CoinGecko ve CoinMarketCap gibi platformlarda JOE tokeninin maksimum ve toplam arzını güncelleyerek tokenomiklerimizin doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlayacağız. Bu durum planlanmamış olsa da, sağlam ve iyi sermayelendirilmiş olan hazinenin operasyonel kapasitesini veya finansal sağlığını etkilememiştir.”

JOE Coin Geleceği

Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle çok büyük değişiklikler olmayacak. Ekip kendilerine tahsis edilen tokenlerle ürün geliştirme ve protokolün büyümesi için çalışmaya devam edecek. Eğer vadedilen gelişim gösterilirse JOE Coin fiyatı arz desteğiyle daha fazla artabilir.

Fiyat bu ayın ortasında 0,43 dolar üzeri günlük kapanışlar yapamadığı için rallisini erken bitirdi. BTC dalgalanması sırasında 0,33 dolara kadar düşse de yazı hazırlandığı sırada dipten dönüşünü sürdürüyor. Eğer 0,4 dolar eşiği yeniden kazanılırsa ralli 0,43 ve 0,48 dolara devam edebilir. Uzun vadeli fiyat artışı için 0,48 doların desteğe dönüşmesi ve gerek. Bu durumda 0,71 dolar zirvesi yeniden hedeflenebilir.

Tersi senaryoda 0,33 dolar altı kapanışlar 0,265 dolara kadar düşüş potansiyeline sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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