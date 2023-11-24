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BTC Yıl Sonu Kaç Dolar Olur? Kripto Paralar 2024 Tahmini

Özet

  • BTC fiyatı 38.000 doları aştı ancak üzerinde şimdilik kapanışlar yapamıyor.
  • 2024 yılında faiz indirimleri, ETF'ler ve halving etrafında güçlü bir yükseliş dönemi görebiliriz.
  • Analist Poppe yakında BTC 40.000 doları aşacak diyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi son denemesinin ardından beklendiği üzere kritik eşiği aştı. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Direnç aşılmış olsa da üzerinde kapanışlar başlamadı ve kar satışların devamı halinde sadece zayıf bir iğne olarak kalabilir. Peki uzmanların güncel tahminleri neye işaret ediyor?

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Bitcoin (BTC) Fiyat YükseliyorUzmanların BTC Tahminleri

Bitcoin (BTC) Fiyat Yükseliyor

Yedinci denemenin ardından Bitcoin fiyatı 38.000 doları aşarak 38.035 dolara ulaştı. 9 Kasım tarihinden bu yana yedi kez kritik bölgeyi test eden altcoin 37.900 dolar civarından sürekli olarak dönüyordu. Bu tıpkı düşüş döneminde destek seviyelerinin inatla test edilmesine benziyor. Peki sonrasında ne oldu? Destekler her testte zayıfladı ve kırılmaz denilen 20.000 dolar seviyesinin bile kaybedildiğini gördük.

Yükseliş döneminde de benzer yol izlenir ve fiyat kırılmaz denilen dirençleri çok kez test ederek yerle bir eder. Eğer Binance davasının piyasalar için pozitif bir gelişme olduğuna dair hissiyat daha da kuvvet kazanırsa 38.000 dolar üzerinde kapanışlarla altcoinlerin hızla arttığını görebiliriz. Bu fiyat seviyesi Fed’in faiz artırımlarına başlamadan önce gördüğü bir nokta olduğu için kritik öneme sahip.

2024 yılında faiz indirimlerinin de desteğiyle kral kripto para birimi altı haneli fiyat hedefine güçlü biçimde koşabilir. Üstelik bu sefer milyarlarca dolarlık kurumsal talebi de muhtemel spot Bitcoin ETF onaylarıyla arkasına alacak. Binance temiz bir sayfa açmış ve ABD’nin denetimine girmişken yatırımcıların iyimser kalmak için çok fazla nedeni var.

Uzmanların BTC Tahminleri

Popüler kripto yorumcusu Skew son piyasa değerlendirmesinde tek bir alıcının piyasayı yukarı doğru ittiğini iddia ediyor. Bu eğer doğruysa ilk çeyrekte gördüğümüz milyarlarca dolarlık (saatler içinde gelen alımlar) alımların farklı versiyonuyla 2023 boğası ivme kazanıyor olabilir.

“Bazı alıcılar muhtemelen tek bir alıcı burada piyasayı yükseltmeye çalışıyor ~ spot ve perp CVD’ler / Delta arasında net bir korelasyon var.”

MN Trading’in kurucusu ve CEO’su Michael Poppe ise şunları söyledi;

“Bitcoin’de şimdiye kadar hala çok iyi. Yavaşça yeni bir direnç noktasına doğru yükseliyor ve 38 bin doların üzerine çıkması, sırada 40 bin dolar olduğu anlamına geliyor.”

Daan Crypto Trades zorlu 38.000 dolar direncinin BTC için kolaylaşacağını söyledi. Buna göre yıl sonu BTC fiyatının 40.000 dolar ve üzerinde olması şaşırtıcı olmaz. Üstelik ETH fiyatının 2.150 doları aşmasıyla ivme kazanabileceğinin altını çizgi. Teknik veriler de ETH fiyatının bu bölge üzerinde kapanışlarla 3.000 doları hedefleyeceğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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